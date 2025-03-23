https://ria.ru/20250323/vzryvy-2006731345.html

В Киеве и окрестностях прогремела серия взрывов

В Киеве и окрестностях прогремела серия взрывов - РИА Новости, 23.03.2025

В Киеве и окрестностях прогремела серия взрывов

Серия взрывов прозвучала в Киеве и его окрестностях на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН. РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-23T01:52:00+03:00

2025-03-23T01:52:00+03:00

2025-03-23T02:09:00+03:00

специальная военная операция на украине

киев

россия

киевская область

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Серия взрывов прозвучала в Киеве и его окрестностях на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН. "Киев и окрестности — серия взрывов", — говорится в публикации Telegram-канала ТСН.Ранее украинские СМИ уже сообщали о взрывах в Киеве в городе Вышгород Киевской области, а также в Староконстантинове Хмельницкой области.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве и Киевской области звучит воздушная тревога.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава противника, техники и наемников, а также по предприятиям оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что военные не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.Во вторник президент Владимир Путин побеседовал по телефону со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Среди прочего российский лидер положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре.Но всего через несколько часов после переговоров лидеров России и США киевский режим атаковал тремя беспилотниками нефтеперекачивающую станцию "Кавказская" в Краснодарском крае, занимающуюся перевалкой нефти с железнодорожных цистерн в трубопроводную систему международной компании "Каспийский трубопроводный консорциум".Затем — ночью 21 марта — отступающие из Курской области подразделения ВСУ подорвали газоизмерительную станцию "Суджа", которая находилась под их контролем с 7 августа. До начала 2025 года с нее транзитом через Украину поставляли газ для европейских стран.Как отметили в Минобороны России, такими шагами украинское руководство целенаправленно стремится сорвать мирные инициативы Трампа. А представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что эти действия — лучший показатель отсутствия договороспособности у киевского режима.Официальный представитель МИД Мария Захарова в субботу предупредила, что Москва оставляет за собой право на симметричный ответ Киеву, если он продолжит атаки на энергетическую инфраструктуру России

https://ria.ru/20250322/tramp-2006612337.html

https://ria.ru/20250321/sudzha-2006559528.html

https://ria.ru/20250321/sudzha-2006559528.html

https://ria.ru/20250323/vzryvy-2006730654.html

киев

россия

киевская область

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киев, россия, киевская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины