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В Киеве и окрестностях прогремела серия взрывов - РИА Новости, 23.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
01:52 23.03.2025 (обновлено: 02:09 23.03.2025)
https://ria.ru/20250323/vzryvy-2006731345.html
В Киеве и окрестностях прогремела серия взрывов
В Киеве и окрестностях прогремела серия взрывов - РИА Новости, 23.03.2025
В Киеве и окрестностях прогремела серия взрывов
Серия взрывов прозвучала в Киеве и его окрестностях на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН. РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T01:52:00+03:00
2025-03-23T02:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
киев
россия
киевская область
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Серия взрывов прозвучала в Киеве и его окрестностях на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН. "Киев и окрестности — серия взрывов", — говорится в публикации Telegram-канала ТСН.Ранее украинские СМИ уже сообщали о взрывах в Киеве в городе Вышгород Киевской области, а также в Староконстантинове Хмельницкой области.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве и Киевской области звучит воздушная тревога.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава противника, техники и наемников, а также по предприятиям оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что военные не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.Во вторник президент Владимир Путин побеседовал по телефону со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Среди прочего российский лидер положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре.Но всего через несколько часов после переговоров лидеров России и США киевский режим атаковал тремя беспилотниками нефтеперекачивающую станцию "Кавказская" в Краснодарском крае, занимающуюся перевалкой нефти с железнодорожных цистерн в трубопроводную систему международной компании "Каспийский трубопроводный консорциум".Затем — ночью 21 марта — отступающие из Курской области подразделения ВСУ подорвали газоизмерительную станцию "Суджа", которая находилась под их контролем с 7 августа. До начала 2025 года с нее транзитом через Украину поставляли газ для европейских стран.Как отметили в Минобороны России, такими шагами украинское руководство целенаправленно стремится сорвать мирные инициативы Трампа. А представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что эти действия — лучший показатель отсутствия договороспособности у киевского режима.Официальный представитель МИД Мария Захарова в субботу предупредила, что Москва оставляет за собой право на симметричный ответ Киеву, если он продолжит атаки на энергетическую инфраструктуру России
https://ria.ru/20250322/tramp-2006612337.html
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киев
россия
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киев, россия, киевская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Киевская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Киеве и окрестностях прогремела серия взрывов

В Киеве и окрестностях на фоне воздушной тревоги прогремела серия взрывов

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaРабота ПВО в Киеве
Работа ПВО в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Работа ПВО в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Серия взрывов прозвучала в Киеве и его окрестностях на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН.
«
"Киев и окрестности — серия взрывов", — говорится в публикации Telegram-канала ТСН.
Ранее украинские СМИ уже сообщали о взрывах в Киеве в городе Вышгород Киевской области, а также в Староконстантинове Хмельницкой области.
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Вчера, 01:13
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве и Киевской области звучит воздушная тревога.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава противника, техники и наемников, а также по предприятиям оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что военные не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.
Во вторник президент Владимир Путин побеседовал по телефону со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Среди прочего российский лидер положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.
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Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре.
Но всего через несколько часов после переговоров лидеров России и США киевский режим атаковал тремя беспилотниками нефтеперекачивающую станцию "Кавказская" в Краснодарском крае, занимающуюся перевалкой нефти с железнодорожных цистерн в трубопроводную систему международной компании "Каспийский трубопроводный консорциум".
Пожар на газоизмерительной станции Суджа - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
Подрыв "Суджи" показал, насколько можно верить Киеву, заявили в Кремле
21 марта, 18:14
Затем — ночью 21 марта — отступающие из Курской области подразделения ВСУ подорвали газоизмерительную станцию "Суджа", которая находилась под их контролем с 7 августа. До начала 2025 года с нее транзитом через Украину поставляли газ для европейских стран.
Как отметили в Минобороны России, такими шагами украинское руководство целенаправленно стремится сорвать мирные инициативы Трампа. А представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что эти действия — лучший показатель отсутствия договороспособности у киевского режима.
Официальный представитель МИД Мария Захарова в субботу предупредила, что Москва оставляет за собой право на симметричный ответ Киеву, если он продолжит атаки на энергетическую инфраструктуру России
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
В Хмельницкой области прогремели взрывы
01:41
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевРоссияКиевская областьДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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