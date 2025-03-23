https://ria.ru/20250323/vzryvy-2006730654.html

В Хмельницкой области прогремели взрывы

В Хмельницкой области прогремели взрывы - РИА Новости, 23.03.2025

В Хмельницкой области прогремели взрывы

Взрывы прозвучали в районе города Староконстантинов Хмельницкой области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН. РИА Новости, 23.03.2025

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2025-03-23T01:41:00+03:00

специальная военная операция на украине

хмельницкая область

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Взрывы прозвучали в районе города Староконстантинов Хмельницкой области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН. "Староконстантинов, район - взрывы", - говорится в сообщении в Telegram-канале ТСН. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Хмельницкой области Украины с 1.04 мск звучит воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250323/vzryvy-2006729332.html

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хмельницкая область, украина, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины