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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске - РИА Новости, 23.03.2025

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске

Взрывы были слышны в Днепропетровске, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-23T23:25:00+03:00

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специальная военная операция на украине

днепропетровск

россия

днепр (город)

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Взрывы были слышны в Днепропетровске, сообщает украинский телеканал "Общественное". "В Днепре (Днепропетровске - ред.) слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250313/oblast-2004664205.html

днепропетровск

россия

днепр (город)

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днепропетровск, россия, днепр (город), дмитрий песков, вооруженные силы украины