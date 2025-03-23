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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске - РИА Новости, 23.03.2025
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске
Взрывы были слышны в Днепропетровске, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T23:25:00+03:00
2025-03-23T23:25:00+03:00
2025-03-23T23:25:00+03:00
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Взрывы были слышны в Днепропетровске, сообщает украинский телеканал "Общественное". "В Днепре (Днепропетровске - ред.) слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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днепропетровск, россия, днепр (город), дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровск, Россия, Днепр (город), Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске
В Днепропетровске были слышны звуки взрывов