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ВВС США нанесли удары по военной базе хуситов в Йемене, сообщил источник

ВВС США нанесли удары по военной базе хуситов в Йемене, сообщил источник - РИА Новости, 24.03.2025

ВВС США нанесли удары по военной базе хуситов в Йемене, сообщил источник

Истребители ВВС США совершили два налета на военную базу движения "Ансар Алла" на западе Саны, сообщил РИА Новости осведомленный йеменский источник. РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-23T23:06:00+03:00

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КАИР, 23 марта — РИА Новости. Истребители ВВС США совершили два налета на военную базу движения "Ансар Алла" на западе Саны, сообщил РИА Новости осведомленный йеменский источник. "Американские истребители нанесли два удара по военной базе материального обеспечения в районе Аср на западе столицы Йемена — Саны", — сказал собеседник агентства. Ранее в воскресенье официальный спикер движения "Ансар Алла" Яхья Сариа заявил, что хуситы атаковали аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве и совершили массированный обстрел авианосной группы американских ВМС во главе с USS Harry Truman.Вечером 15 марта Центральное командование США объявило о начале крупномасштабной операции против группировки "Ансар Алла" для "защиты американских интересов, сдерживания врагов и восстановления свободы судоходства". Американские ВВС нанесли 47 ударов по объектам движения на всей территории Йемена. Хуситы заявили о гибели не менее 50 человек и пообещали, что будут атаковать корабли противника."Ансар Алла" контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря. После обострения ближневосточного конфликта хуситы начали обстреливать связанные с Тель-Авивом суда, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал. Кроме того, повстанцы наносят удары ракетами и беспилотниками по территории Израиля. Свои действия они объясняют помощью палестинцам.США, Великобритания и Израиль отвечают регулярными ракетными атаками на Йемен.

https://ria.ru/20250321/husity-2006343758.html

https://ria.ru/20240112/khusity-1920977839.html

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в мире, сана, тель-авив, военно-морские силы сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, ансар алла, сша, йемен