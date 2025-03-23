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ВВС США нанесли удары по военной базе хуситов в Йемене, сообщил источник - РИА Новости, 24.03.2025
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23:06 23.03.2025 (обновлено: 00:00 24.03.2025)
https://ria.ru/20250323/vvs-2006833045.html
ВВС США нанесли удары по военной базе хуситов в Йемене, сообщил источник
ВВС США нанесли удары по военной базе хуситов в Йемене, сообщил источник - РИА Новости, 24.03.2025
ВВС США нанесли удары по военной базе хуситов в Йемене, сообщил источник
Истребители ВВС США совершили два налета на военную базу движения "Ансар Алла" на западе Саны, сообщил РИА Новости осведомленный йеменский источник. РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-23T23:06:00+03:00
2025-03-24T00:00:00+03:00
в мире
сана
тель-авив
военно-морские силы сша
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
ансар алла
сша
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КАИР, 23 марта — РИА Новости. Истребители ВВС США совершили два налета на военную базу движения "Ансар Алла" на западе Саны, сообщил РИА Новости осведомленный йеменский источник. "Американские истребители нанесли два удара по военной базе материального обеспечения в районе Аср на западе столицы Йемена — Саны", — сказал собеседник агентства. Ранее в воскресенье официальный спикер движения "Ансар Алла" Яхья Сариа заявил, что хуситы атаковали аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве и совершили массированный обстрел авианосной группы американских ВМС во главе с USS Harry Truman.Вечером 15 марта Центральное командование США объявило о начале крупномасштабной операции против группировки "Ансар Алла" для "защиты американских интересов, сдерживания врагов и восстановления свободы судоходства". Американские ВВС нанесли 47 ударов по объектам движения на всей территории Йемена. Хуситы заявили о гибели не менее 50 человек и пообещали, что будут атаковать корабли противника."Ансар Алла" контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря. После обострения ближневосточного конфликта хуситы начали обстреливать связанные с Тель-Авивом суда, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал. Кроме того, повстанцы наносят удары ракетами и беспилотниками по территории Израиля. Свои действия они объясняют помощью палестинцам.США, Великобритания и Израиль отвечают регулярными ракетными атаками на Йемен.
https://ria.ru/20250321/husity-2006343758.html
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в мире, сана, тель-авив, военно-морские силы сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, ансар алла, сша, йемен
В мире, Сана, Тель-Авив, Военно-морские силы США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, Ансар Алла, США, Йемен
ВВС США нанесли удары по военной базе хуситов в Йемене, сообщил источник

Истребители ВВС США нанесли 2 удара по военной базе хуситов на западе Саны

© AP Photo / Osamah AbdulrahmanАвиаудар ВС США в Сане, Йемен
Авиаудар ВС США в Сане, Йемен - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
© AP Photo / Osamah Abdulrahman
Авиаудар ВС США в Сане, Йемен. Архивное фото
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КАИР, 23 марта — РИА Новости. Истребители ВВС США совершили два налета на военную базу движения "Ансар Алла" на западе Саны, сообщил РИА Новости осведомленный йеменский источник.
"Американские истребители нанесли два удара по военной базе материального обеспечения в районе Аср на западе столицы Йемена — Саны", — сказал собеседник агентства.
Хуситы - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
Хуситы заявили об успешном ударе по израильской военной цели
21 марта, 01:21
Ранее в воскресенье официальный спикер движения "Ансар Алла" Яхья Сариа заявил, что хуситы атаковали аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве и совершили массированный обстрел авианосной группы американских ВМС во главе с USS Harry Truman.
Вечером 15 марта Центральное командование США объявило о начале крупномасштабной операции против группировки "Ансар Алла" для "защиты американских интересов, сдерживания врагов и восстановления свободы судоходства". Американские ВВС нанесли 47 ударов по объектам движения на всей территории Йемена. Хуситы заявили о гибели не менее 50 человек и пообещали, что будут атаковать корабли противника.
"Ансар Алла" контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря. После обострения ближневосточного конфликта хуситы начали обстреливать связанные с Тель-Авивом суда, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал. Кроме того, повстанцы наносят удары ракетами и беспилотниками по территории Израиля. Свои действия они объясняют помощью палестинцам.
США, Великобритания и Израиль отвечают регулярными ракетными атаками на Йемен.
Вооруженные силы правящего на севере Йемена движения Ансар Алла - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
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В миреСанаТель-АвивВоенно-морские силы СШАОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 годуАнсар АллаСШАЙемен
 
 
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