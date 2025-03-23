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Закрытие USAID пока не отразилось на ситуации в Сербии, заявил Вулин - РИА Новости, 23.03.2025
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03:23 23.03.2025
https://ria.ru/20250323/vulin-2006733862.html
Закрытие USAID пока не отразилось на ситуации в Сербии, заявил Вулин
Закрытие USAID пока не отразилось на ситуации в Сербии, заявил Вулин - РИА Новости, 23.03.2025
Закрытие USAID пока не отразилось на ситуации в Сербии, заявил Вулин
Прекращение финансирования USAID пока не отразилось на ситуации в Сербии, деньги уже выделены и осваиваются, заявил РИА Новости вице-премьер Сербии Александр... РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T03:23:00+03:00
2025-03-23T03:23:00+03:00
в мире
сербия
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александр вулин
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агентство по международному развитию сша
беспорядки в белграде
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БЕЛГРАД, 23 мар - РИА Новости. Прекращение финансирования USAID пока не отразилось на ситуации в Сербии, деньги уже выделены и осваиваются, заявил РИА Новости вице-премьер Сербии Александр Вулин. Антиправительственные протесты студентов и оппозиции проходят в Сербии с ноября 2024 года. Поводом для них послужила гибель 15 человек при обрушении бетонного козырька на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября. Руководство страны призывает студентов и оппозиционные силы к диалогу, но этот призыв остается без ответа. Власти считают, что цель протестующих - свержение правительства и президента, а за их действиями стоят финансируемые Западом СМИ и организации. "Результат (закрытия USAID - ред.) будет в долгосрочной перспективе. Краткосрочно его нет, потому что эти деньги уже выделены и распространены, и они делают то, за что им заплатили", - сказал Вулин агентству. Ранее он заявил, что только с начала 2025 года USAID перевело в Сербию свыше 40 миллионов долларов. Госсекретарь США Марко Рубио ранее сообщил, что США официально закрывают 83% программ USAID, добавив, что они тратили десятки миллиардов долларов на цели, не отвечающие интересам США.
https://ria.ru/20250322/serbija-2006653084.html
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в мире, сербия, сша, александр вулин, марко рубио, агентство по международному развитию сша, беспорядки в белграде
В мире, Сербия, США, Александр Вулин, Марко Рубио, Агентство по международному развитию США, Беспорядки в Белграде
Закрытие USAID пока не отразилось на ситуации в Сербии, заявил Вулин

Вулин: прекращение финансирования USAID пока не отразилось на ситуации в Сербии

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкАлександр Вулин
Александр Вулин - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Александр Вулин. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 23 мар - РИА Новости. Прекращение финансирования USAID пока не отразилось на ситуации в Сербии, деньги уже выделены и осваиваются, заявил РИА Новости вице-премьер Сербии Александр Вулин.
Антиправительственные протесты студентов и оппозиции проходят в Сербии с ноября 2024 года. Поводом для них послужила гибель 15 человек при обрушении бетонного козырька на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября. Руководство страны призывает студентов и оппозиционные силы к диалогу, но этот призыв остается без ответа. Власти считают, что цель протестующих - свержение правительства и президента, а за их действиями стоят финансируемые Западом СМИ и организации.
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"Результат (закрытия USAID - ред.) будет в долгосрочной перспективе. Краткосрочно его нет, потому что эти деньги уже выделены и распространены, и они делают то, за что им заплатили", - сказал Вулин агентству.
Ранее он заявил, что только с начала 2025 года USAID перевело в Сербию свыше 40 миллионов долларов.
Госсекретарь США Марко Рубио ранее сообщил, что США официально закрывают 83% программ USAID, добавив, что они тратили десятки миллиардов долларов на цели, не отвечающие интересам США.
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В миреСербияСШААлександр ВулинМарко РубиоАгентство по международному развитию СШАБеспорядки в Белграде
 
 
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