https://ria.ru/20250323/vuchich-2006765231.html

Орешкин обсудил с Вучичем развитие отношений Сербии и России

Орешкин обсудил с Вучичем развитие отношений Сербии и России - РИА Новости, 23.03.2025

Орешкин обсудил с Вучичем развитие отношений Сербии и России

Президент Сербии Александр Вучич сообщил в соцсетях, что обсудил с заместителем главы администрации президента России Максимом Орешкиным энергетику, торговлю и... РИА Новости, 23.03.2025

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БЕЛГРАД, 23 мар - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич сообщил в соцсетях, что обсудил с заместителем главы администрации президента России Максимом Орешкиным энергетику, торговлю и всестороннее развитие отношений Сербии и РФ. Замглавы администрации президента РФ в субботу начал визит в Сербию с возложения венков к мемориалу Освободителям Белграда вместе с сербским министром по международному экономическому сотрудничеству Ненадом Поповичем и послом России в Сербии Александром Боцан-Харченко. В сербском правительстве состоялись переговоры двух делегаций, по итогам которых Орешкин сообщил, что президент РФ Владимир Путин проведет с Вучичем встречу в Москве 9 мая. "Хорошая встреча с Максимом Орешкиным, на которой еще раз подтверждена приверженность укреплению отношений Сербии и России во всех областях. Мы обменялись мнениями о сотрудничестве в сфере энергетики, торговли и о многих других сегментах, значимых для обеих сторон", - написал Вучич в Instagram* (соцсеть признана экстремистской и запрещена в РФ).* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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