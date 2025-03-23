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Орешкин обсудил с Вучичем развитие отношений Сербии и России - РИА Новости, 23.03.2025
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12:53 23.03.2025
https://ria.ru/20250323/vuchich-2006765231.html
Орешкин обсудил с Вучичем развитие отношений Сербии и России
Орешкин обсудил с Вучичем развитие отношений Сербии и России - РИА Новости, 23.03.2025
Орешкин обсудил с Вучичем развитие отношений Сербии и России
Президент Сербии Александр Вучич сообщил в соцсетях, что обсудил с заместителем главы администрации президента России Максимом Орешкиным энергетику, торговлю и... РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T12:53:00+03:00
2025-03-23T12:53:00+03:00
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БЕЛГРАД, 23 мар - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич сообщил в соцсетях, что обсудил с заместителем главы администрации президента России Максимом Орешкиным энергетику, торговлю и всестороннее развитие отношений Сербии и РФ. Замглавы администрации президента РФ в субботу начал визит в Сербию с возложения венков к мемориалу Освободителям Белграда вместе с сербским министром по международному экономическому сотрудничеству Ненадом Поповичем и послом России в Сербии Александром Боцан-Харченко. В сербском правительстве состоялись переговоры двух делегаций, по итогам которых Орешкин сообщил, что президент РФ Владимир Путин проведет с Вучичем встречу в Москве 9 мая. "Хорошая встреча с Максимом Орешкиным, на которой еще раз подтверждена приверженность укреплению отношений Сербии и России во всех областях. Мы обменялись мнениями о сотрудничестве в сфере энергетики, торговли и о многих других сегментах, значимых для обеих сторон", - написал Вучич в Instagram* (соцсеть признана экстремистской и запрещена в РФ).* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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россия, сербия, москва, максим орешкин, александр вучич, александр боцан-харченко, в мире
Россия, Сербия, Москва, Максим Орешкин, Александр Вучич, Александр Боцан-Харченко, В мире
Орешкин обсудил с Вучичем развитие отношений Сербии и России

Вучич обсудил с Орешкиным энергетику, торговлю и развитие отношений с Россией

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин
Заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 23 мар - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич сообщил в соцсетях, что обсудил с заместителем главы администрации президента России Максимом Орешкиным энергетику, торговлю и всестороннее развитие отношений Сербии и РФ.
Замглавы администрации президента РФ в субботу начал визит в Сербию с возложения венков к мемориалу Освободителям Белграда вместе с сербским министром по международному экономическому сотрудничеству Ненадом Поповичем и послом России в Сербии Александром Боцан-Харченко. В сербском правительстве состоялись переговоры двух делегаций, по итогам которых Орешкин сообщил, что президент РФ Владимир Путин проведет с Вучичем встречу в Москве 9 мая.
"Хорошая встреча с Максимом Орешкиным, на которой еще раз подтверждена приверженность укреплению отношений Сербии и России во всех областях. Мы обменялись мнениями о сотрудничестве в сфере энергетики, торговли и о многих других сегментах, значимых для обеих сторон", - написал Вучич в Instagram* (соцсеть признана экстремистской и запрещена в РФ).
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Владимир Путин во время телефонного разговора - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
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