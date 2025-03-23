https://ria.ru/20250323/vuchich-2006765231.html
Орешкин обсудил с Вучичем развитие отношений Сербии и России
Орешкин обсудил с Вучичем развитие отношений Сербии и России - РИА Новости, 23.03.2025
Орешкин обсудил с Вучичем развитие отношений Сербии и России
Президент Сербии Александр Вучич сообщил в соцсетях, что обсудил с заместителем главы администрации президента России Максимом Орешкиным энергетику, торговлю и... РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T12:53:00+03:00
2025-03-23T12:53:00+03:00
2025-03-23T12:53:00+03:00
россия
сербия
москва
максим орешкин
александр вучич
александр боцан-харченко
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/04/1981774708_0:92:3043:1804_1920x0_80_0_0_2fd33b6d4969b804a9c96df46623d646.jpg
БЕЛГРАД, 23 мар - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич сообщил в соцсетях, что обсудил с заместителем главы администрации президента России Максимом Орешкиным энергетику, торговлю и всестороннее развитие отношений Сербии и РФ. Замглавы администрации президента РФ в субботу начал визит в Сербию с возложения венков к мемориалу Освободителям Белграда вместе с сербским министром по международному экономическому сотрудничеству Ненадом Поповичем и послом России в Сербии Александром Боцан-Харченко. В сербском правительстве состоялись переговоры двух делегаций, по итогам которых Орешкин сообщил, что президент РФ Владимир Путин проведет с Вучичем встречу в Москве 9 мая. "Хорошая встреча с Максимом Орешкиным, на которой еще раз подтверждена приверженность укреплению отношений Сербии и России во всех областях. Мы обменялись мнениями о сотрудничестве в сфере энергетики, торговли и о многих других сегментах, значимых для обеих сторон", - написал Вучич в Instagram* (соцсеть признана экстремистской и запрещена в РФ).* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250307/putin-2003668750.html
россия
сербия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/04/1981774708_157:0:2886:2047_1920x0_80_0_0_8397c0cd86fc3b366c2316431274c2cb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сербия, москва, максим орешкин, александр вучич, александр боцан-харченко, в мире
Россия, Сербия, Москва, Максим Орешкин, Александр Вучич, Александр Боцан-Харченко, В мире
Орешкин обсудил с Вучичем развитие отношений Сербии и России
Вучич обсудил с Орешкиным энергетику, торговлю и развитие отношений с Россией