https://ria.ru/20250323/vsu-2006809018.html

ВСУ обстреляли четыре населенных пункта Белгородской области

ВСУ обстреляли четыре населенных пункта Белгородской области - РИА Новости, 23.03.2025

ВСУ обстреляли четыре населенных пункта Белгородской области

Украинские военные атаковали четыре населенных пункта Белгородской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-23T18:46:00+03:00

2025-03-23T18:46:00+03:00

2025-03-23T18:46:00+03:00

специальная военная операция на украине

белгородская область

ракитянский район

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 23 мар - РИА Новости. Украинские военные атаковали четыре населенных пункта Белгородской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "В Ракитянском районе в селе Бобрава в результате прилёта боеприпаса различные повреждения зафиксированы в шести частных домовладениях... Также осколками посечены объект торговли, два социальных учреждения и три легковых автомобиля. В Волоконовском районе в селе Тишанка в результате обстрела огнём уничтожены частный дом, гараж и находящийся в нём легковой автомобиль", - написал Гладков.Губернатор добавил, что в Валуйском округе в селе Шелаево от удара беспилотника повреждена стена частного домовладения. В посёлке Борисовка Борисовского района дрон атаковал социальный объект. По данным главы области, пострадавших среди мирных жителей нет.

https://ria.ru/20250323/obstrely-2006756381.html

белгородская область

ракитянский район

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белгородская область, ракитянский район, вячеслав гладков