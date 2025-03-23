https://ria.ru/20250323/vsu-2006780421.html

ВСУ атаковали электроподстанцию в Запорожской области

ВСУ атаковали электроподстанцию в Запорожской области - РИА Новости, 23.03.2025

ВСУ атаковали электроподстанцию в Запорожской области

Украинские боевики атаковали электроподстанцию в Пологовском районе Запорожской области, без электричества остались более 11 тысяч абонентов, сообщил... РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-23T14:53:00+03:00

2025-03-23T14:53:00+03:00

2025-03-23T16:23:00+03:00

специальная военная операция на украине

запорожская область

вооруженные силы украины

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МЕЛИТОПОЛЬ, 23 мар — РИА Новости. Украинские боевики атаковали электроподстанцию в Пологовском районе Запорожской области, без электричества остались более 11 тысяч абонентов, сообщил вице-губернатор региона Антон Тицкий в Telegram-канале."В результате массированного артиллерийского обстрела со стороны противника пострадала электроподстанция в Пологовском районе. Без энергоснабжения остались жители Полог, районных сел Инженерное, Франко, Украинское, Пологи — а это более 11 тысяч абонентов", — отметил он.Удары ВСУ по энергообъектам во время прекращения огняВо вторник президент Владимир Путин побеседовал по телефону со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Среди прочего российский лидер положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре.Но всего через несколько часов после переговоров лидеров России и США киевский режим атаковал тремя беспилотниками нефтеперекачивающую станцию "Кавказская" в Краснодарском крае, занимающуюся перевалкой нефти из железнодорожных цистерн в трубопроводную систему международной компании "Каспийский трубопроводный консорциум".Ночью 21 марта отступающие из Курской области подразделения ВСУ подорвали газоизмерительную станцию "Суджа", которая находилась под их контролем с 7 августа. До начала 2025 года по ее измерительным трубопроводам транзитом через Украину поставляли газ для европейских стран.Как отметили в Минобороны России, такими шагами украинское руководство целенаправленно стремится сорвать мирные инициативы Трампа. А представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что эти действия — лучший показатель отсутствия договороспособности киевского режима.При этом российские военные после команды Путина прекратили все удары и даже сбили семь собственных беспилотников, уже летевших для атаки объектов в Николаевской области Украины.Как указали вчера в МИД, Москва оставляет за собой право на симметричный ответ Киеву, если он продолжит удары по энергетической инфраструктуре России.

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https://ria.ru/20250321/svo-2006434012.html

https://ria.ru/20250320/peremirie-2006336176.html

https://ria.ru/20250322/dron-2006722276.html

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запорожская область, вооруженные силы украины