ВСУ атаковали электроподстанцию в Запорожской области
В Запорожской области более 11 тысяч абонентов остались без света из-за обстрела
© Фото : Тицкий на Юге / TelegramПоследствия обстрела электроподстанции в Пологовском районе Запорожской области со стороны ВСУ
Последствия обстрела электроподстанции в Пологовском районе Запорожской области со стороны ВСУ
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МЕЛИТОПОЛЬ, 23 мар — РИА Новости. Украинские боевики атаковали электроподстанцию в Пологовском районе Запорожской области, без электричества остались более 11 тысяч абонентов, сообщил вице-губернатор региона Антон Тицкий в Telegram-канале.
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"В результате массированного артиллерийского обстрела со стороны противника пострадала электроподстанция в Пологовском районе. Без энергоснабжения остались жители Полог, районных сел Инженерное, Франко, Украинское, Пологи — а это более 11 тысяч абонентов", — отметил он.
Удары ВСУ по энергообъектам во время прекращения огня
Во вторник президент Владимир Путин побеседовал по телефону со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Среди прочего российский лидер положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.
Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре.
Но всего через несколько часов после переговоров лидеров России и США киевский режим атаковал тремя беспилотниками нефтеперекачивающую станцию "Кавказская" в Краснодарском крае, занимающуюся перевалкой нефти из железнодорожных цистерн в трубопроводную систему международной компании "Каспийский трубопроводный консорциум".
Ночью 21 марта отступающие из Курской области подразделения ВСУ подорвали газоизмерительную станцию "Суджа", которая находилась под их контролем с 7 августа. До начала 2025 года по ее измерительным трубопроводам транзитом через Украину поставляли газ для европейских стран.
Как отметили в Минобороны России, такими шагами украинское руководство целенаправленно стремится сорвать мирные инициативы Трампа. А представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что эти действия — лучший показатель отсутствия договороспособности киевского режима.
При этом российские военные после команды Путина прекратили все удары и даже сбили семь собственных беспилотников, уже летевших для атаки объектов в Николаевской области Украины.
Как указали вчера в МИД, Москва оставляет за собой право на симметричный ответ Киеву, если он продолжит удары по энергетической инфраструктуре России.