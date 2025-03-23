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ВСУ атаковали электроподстанцию в Запорожской области - РИА Новости, 23.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
14:53 23.03.2025 (обновлено: 16:23 23.03.2025)
https://ria.ru/20250323/vsu-2006780421.html
ВСУ атаковали электроподстанцию в Запорожской области
ВСУ атаковали электроподстанцию в Запорожской области - РИА Новости, 23.03.2025
ВСУ атаковали электроподстанцию в Запорожской области
Украинские боевики атаковали электроподстанцию в Пологовском районе Запорожской области, без электричества остались более 11 тысяч абонентов, сообщил... РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T14:53:00+03:00
2025-03-23T16:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
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МЕЛИТОПОЛЬ, 23 мар — РИА Новости. Украинские боевики атаковали электроподстанцию в Пологовском районе Запорожской области, без электричества остались более 11 тысяч абонентов, сообщил вице-губернатор региона Антон Тицкий в Telegram-канале.&quot;В результате массированного артиллерийского обстрела со стороны противника пострадала электроподстанция в Пологовском районе. Без энергоснабжения остались жители Полог, районных сел Инженерное, Франко, Украинское, Пологи — а это более 11 тысяч абонентов&quot;, — отметил он.Удары ВСУ по энергообъектам во время прекращения огняВо вторник президент Владимир Путин побеседовал по телефону со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Среди прочего российский лидер положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре.Но всего через несколько часов после переговоров лидеров России и США киевский режим атаковал тремя беспилотниками нефтеперекачивающую станцию "Кавказская" в Краснодарском крае, занимающуюся перевалкой нефти из железнодорожных цистерн в трубопроводную систему международной компании "Каспийский трубопроводный консорциум".Ночью 21 марта отступающие из Курской области подразделения ВСУ подорвали газоизмерительную станцию "Суджа", которая находилась под их контролем с 7 августа. До начала 2025 года по ее измерительным трубопроводам транзитом через Украину поставляли газ для европейских стран.Как отметили в Минобороны России, такими шагами украинское руководство целенаправленно стремится сорвать мирные инициативы Трампа. А представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что эти действия — лучший показатель отсутствия договороспособности киевского режима.При этом российские военные после команды Путина прекратили все удары и даже сбили семь собственных беспилотников, уже летевших для атаки объектов в Николаевской области Украины.Как указали вчера в МИД, Москва оставляет за собой право на симметричный ответ Киеву, если он продолжит удары по энергетической инфраструктуре России.
https://ria.ru/20250322/energoobekty-2006675845.html
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запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
ВСУ атаковали электроподстанцию в Запорожской области

В Запорожской области более 11 тысяч абонентов остались без света из-за обстрела

© Фото : Тицкий на Юге / TelegramПоследствия обстрела электроподстанции в Пологовском районе Запорожской области со стороны ВСУ
Последствия обстрела электроподстанции в Пологовском районе Запорожской области со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
© Фото : Тицкий на Юге / Telegram
Последствия обстрела электроподстанции в Пологовском районе Запорожской области со стороны ВСУ
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МЕЛИТОПОЛЬ, 23 мар — РИА Новости. Украинские боевики атаковали электроподстанцию в Пологовском районе Запорожской области, без электричества остались более 11 тысяч абонентов, сообщил вице-губернатор региона Антон Тицкий в Telegram-канале.
«

"В результате массированного артиллерийского обстрела со стороны противника пострадала электроподстанция в Пологовском районе. Без энергоснабжения остались жители Полог, районных сел Инженерное, Франко, Украинское, Пологи — а это более 11 тысяч абонентов", — отметил он.

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ВСУ четвертые сутки атакуют энергообъекты в Херсонской области
22 марта, 16:38

Удары ВСУ по энергообъектам во время прекращения огня

Во вторник президент Владимир Путин побеседовал по телефону со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Среди прочего российский лидер положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.
Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре.
Но всего через несколько часов после переговоров лидеров России и США киевский режим атаковал тремя беспилотниками нефтеперекачивающую станцию "Кавказская" в Краснодарском крае, занимающуюся перевалкой нефти из железнодорожных цистерн в трубопроводную систему международной компании "Каспийский трубопроводный консорциум".
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Ночью 21 марта отступающие из Курской области подразделения ВСУ подорвали газоизмерительную станцию "Суджа", которая находилась под их контролем с 7 августа. До начала 2025 года по ее измерительным трубопроводам транзитом через Украину поставляли газ для европейских стран.
Как отметили в Минобороны России, такими шагами украинское руководство целенаправленно стремится сорвать мирные инициативы Трампа. А представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что эти действия — лучший показатель отсутствия договороспособности киевского режима.
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При этом российские военные после команды Путина прекратили все удары и даже сбили семь собственных беспилотников, уже летевших для атаки объектов в Николаевской области Украины.
Как указали вчера в МИД, Москва оставляет за собой право на симметричный ответ Киеву, если он продолжит удары по энергетической инфраструктуре России.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВооруженные силы Украины
 
 
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