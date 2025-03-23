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При ударе дрона ВСУ по Новой Каховке пострадал мирный житель - РИА Новости, 23.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:50 23.03.2025
https://ria.ru/20250323/vsu-2006753913.html
При ударе дрона ВСУ по Новой Каховке пострадал мирный житель
При ударе дрона ВСУ по Новой Каховке пострадал мирный житель - РИА Новости, 23.03.2025
При ударе дрона ВСУ по Новой Каховке пострадал мирный житель
Один мирный житель ранен в результате удара дрона ВСУ по Новой Каховке, за день украинская армия нанесла 40 артиллерийских ударов по левому берегу Днепра... РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T10:50:00+03:00
2025-03-23T10:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
новая каховка
херсонская область
вооруженные силы украины
происшествия
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ГЕНИЧЕСК, 23 мар - РИА Новости. Один мирный житель ранен в результате удара дрона ВСУ по Новой Каховке, за день украинская армия нанесла 40 артиллерийских ударов по левому берегу Днепра Херсонской области, сообщили журналистам в экстренных службах. "В результате сброса боеприпаса с БПЛА украинских боевиков в Новой Каховке пострадал мужчина 1951 года рождения, он лично обратился за медицинской помощью в Новокаховскую ЦГБ с осколочным ранением обеих голеней. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 26 артиллерийских ударов. Еще 14 обстрелов украинская армия произвела ночью", - сообщил представитель экстренных служб. За сутки под огонь вооруженных сил киевского режима попали 9 населенных пунктов Херсонской области: Новая Каховка, Каховка, Сергеевка, Алешки, Малая Лепетиха, Новая Збурьевка, Голая Пристань, Новая Маячка, Старая Маячка.
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новая каховка
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новая каховка, херсонская область , вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Происшествия
При ударе дрона ВСУ по Новой Каховке пострадал мирный житель

Мирный житель получил ранение при ударе дрона ВСУ по Новой Каховке

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 23 мар - РИА Новости. Один мирный житель ранен в результате удара дрона ВСУ по Новой Каховке, за день украинская армия нанесла 40 артиллерийских ударов по левому берегу Днепра Херсонской области, сообщили журналистам в экстренных службах.
"В результате сброса боеприпаса с БПЛА украинских боевиков в Новой Каховке пострадал мужчина 1951 года рождения, он лично обратился за медицинской помощью в Новокаховскую ЦГБ с осколочным ранением обеих голеней. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 26 артиллерийских ударов. Еще 14 обстрелов украинская армия произвела ночью", - сообщил представитель экстренных служб.
За сутки под огонь вооруженных сил киевского режима попали 9 населенных пунктов Херсонской области: Новая Каховка, Каховка, Сергеевка, Алешки, Малая Лепетиха, Новая Збурьевка, Голая Пристань, Новая Маячка, Старая Маячка.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеНовая КаховкаХерсонская областьВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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