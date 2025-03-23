https://ria.ru/20250323/vsu-2006753913.html

При ударе дрона ВСУ по Новой Каховке пострадал мирный житель

При ударе дрона ВСУ по Новой Каховке пострадал мирный житель - РИА Новости, 23.03.2025

При ударе дрона ВСУ по Новой Каховке пострадал мирный житель

Один мирный житель ранен в результате удара дрона ВСУ по Новой Каховке, за день украинская армия нанесла 40 артиллерийских ударов по левому берегу Днепра... РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-23T10:50:00+03:00

2025-03-23T10:50:00+03:00

2025-03-23T10:50:00+03:00

специальная военная операция на украине

новая каховка

херсонская область

вооруженные силы украины

происшествия

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ГЕНИЧЕСК, 23 мар - РИА Новости. Один мирный житель ранен в результате удара дрона ВСУ по Новой Каховке, за день украинская армия нанесла 40 артиллерийских ударов по левому берегу Днепра Херсонской области, сообщили журналистам в экстренных службах. "В результате сброса боеприпаса с БПЛА украинских боевиков в Новой Каховке пострадал мужчина 1951 года рождения, он лично обратился за медицинской помощью в Новокаховскую ЦГБ с осколочным ранением обеих голеней. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 26 артиллерийских ударов. Еще 14 обстрелов украинская армия произвела ночью", - сообщил представитель экстренных служб. За сутки под огонь вооруженных сил киевского режима попали 9 населенных пунктов Херсонской области: Новая Каховка, Каховка, Сергеевка, Алешки, Малая Лепетиха, Новая Збурьевка, Голая Пристань, Новая Маячка, Старая Маячка.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

новая каховка

херсонская область

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Ольга Фомченкова

новая каховка, херсонская область , вооруженные силы украины, происшествия