При ударе дрона ВСУ по Новой Каховке пострадал мирный житель
Мирный житель получил ранение при ударе дрона ВСУ по Новой Каховке
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 23 мар - РИА Новости. Один мирный житель ранен в результате удара дрона ВСУ по Новой Каховке, за день украинская армия нанесла 40 артиллерийских ударов по левому берегу Днепра Херсонской области, сообщили журналистам в экстренных службах.
"В результате сброса боеприпаса с БПЛА украинских боевиков в Новой Каховке пострадал мужчина 1951 года рождения, он лично обратился за медицинской помощью в Новокаховскую ЦГБ с осколочным ранением обеих голеней. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 26 артиллерийских ударов. Еще 14 обстрелов украинская армия произвела ночью", - сообщил представитель экстренных служб.
За сутки под огонь вооруженных сил киевского режима попали 9 населенных пунктов Херсонской области: Новая Каховка, Каховка, Сергеевка, Алешки, Малая Лепетиха, Новая Збурьевка, Голая Пристань, Новая Маячка, Старая Маячка.
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