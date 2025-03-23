https://ria.ru/20250323/vsu-2006746768.html

Подполье сообщило об ударе по цеху сборки БПЛА в Киевской области

Подполье сообщило об ударе по цеху сборки БПЛА в Киевской области - РИА Новости, 23.03.2025

Подполье сообщило об ударе по цеху сборки БПЛА в Киевской области

Удар нанесен по пункту дислокации украинских военных и цеху сборки БПЛА в Броварах в Киевской области, сообщил в воскресенье РИА Новости координатор... РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-23T09:44:00+03:00

2025-03-23T09:44:00+03:00

2025-03-23T09:49:00+03:00

специальная военная операция на украине

бровары

киевская область

сергей лебедев

безопасность

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 23 мар – РИА Новости. Удар нанесен по пункту дислокации украинских военных и цеху сборки БПЛА в Броварах в Киевской области, сообщил в воскресенье РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. "Бровары – четыре попадания. Одно в пункт временной дислокации со свежими натренированными бандеровцами, недалеко от тренировочного полигона, еще одно - в небольшой цех, где собирали БПЛА", - заявил Лебедев.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

бровары

киевская область

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Ольга Фомченкова

бровары, киевская область, сергей лебедев, безопасность, вооруженные силы украины