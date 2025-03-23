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Подполье сообщило об ударе по цеху сборки БПЛА в Киевской области
Подполье сообщило об ударе по цеху сборки БПЛА в Киевской области - РИА Новости, 23.03.2025
Подполье сообщило об ударе по цеху сборки БПЛА в Киевской области
Удар нанесен по пункту дислокации украинских военных и цеху сборки БПЛА в Броварах в Киевской области, сообщил в воскресенье РИА Новости координатор... РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T09:44:00+03:00
2025-03-23T09:44:00+03:00
2025-03-23T09:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
бровары
киевская область
сергей лебедев
безопасность
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 23 мар – РИА Новости. Удар нанесен по пункту дислокации украинских военных и цеху сборки БПЛА в Броварах в Киевской области, сообщил в воскресенье РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. "Бровары – четыре попадания. Одно в пункт временной дислокации со свежими натренированными бандеровцами, недалеко от тренировочного полигона, еще одно - в небольшой цех, где собирали БПЛА", - заявил Лебедев.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бровары, киевская область, сергей лебедев, безопасность, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Бровары, Киевская область, Сергей Лебедев, Безопасность, Вооруженные силы Украины
Подполье сообщило об ударе по цеху сборки БПЛА в Киевской области
Лебедев: по месту дислокации ВСУ и цеху сборки БПЛА в Броварах нанесли удары