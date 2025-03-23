Рейтинг@Mail.ru
Подполье назвало расценки в ВСУ за перевод на службу в тыл - РИА Новости, 23.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:52 23.03.2025 (обновлено: 09:11 23.03.2025)
https://ria.ru/20250323/vsu-2006744712.html
Подполье назвало расценки в ВСУ за перевод на службу в тыл
Подполье назвало расценки в ВСУ за перевод на службу в тыл - РИА Новости, 23.03.2025
Подполье назвало расценки в ВСУ за перевод на службу в тыл
Офицеры 100-й отдельной мехбригады ВСУ требуют со своих подчиненных по 35 000 долларов с каждого за перевод на службу с передовой в тыл, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T08:52:00+03:00
2025-03-23T09:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0b/1782976168_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_07addccd9dbb280d572ac82a273764f1.jpg
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Офицеры 100-й отдельной мехбригады ВСУ требуют со своих подчиненных по 35 000 долларов с каждого за перевод на службу с передовой в тыл, сообщил РИА Новости представитель антифашистского подполья. "Командование сотой отдельной мехбригады ВСУ установило для своих военнослужащих коррупционные расценки. &lt;…&gt; В частности, за перевод на постоянной основе с передовой в тыловые районы &lt;…&gt; командование требует с военнослужащего 35 000 долларов США", — сказал собеседник агентства. По словам представителя сопротивления, в 100-й отдельной мехбригаде ВСУ коррупция откровенно процветает, и на все — от отпуска до права не ходить на передовую — установлены соответствующие расценки по прейскуранту.На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, а на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В частности, ограничили выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. За уклонение от военной службы во время мобилизации на Украине предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.
https://ria.ru/20250220/vsu-2000565066.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0b/1782976168_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_74f46d1e1c9e723ff3a59b7449d73cd3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Украина
Подполье назвало расценки в ВСУ за перевод на службу в тыл

Подполье: офицеры мехбригады ВСУ требуют $35 тысяч за перевод с передовой в тыл

© AP Photo / Vadim GhirdaВоеннослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Военнослужащие ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Офицеры 100-й отдельной мехбригады ВСУ требуют со своих подчиненных по 35 000 долларов с каждого за перевод на службу с передовой в тыл, сообщил РИА Новости представитель антифашистского подполья.
«
"Командование сотой отдельной мехбригады ВСУ установило для своих военнослужащих коррупционные расценки. <…> В частности, за перевод на постоянной основе с передовой в тыловые районы <…> командование требует с военнослужащего 35 000 долларов США", — сказал собеседник агентства.
По словам представителя сопротивления, в 100-й отдельной мехбригаде ВСУ коррупция откровенно процветает, и на все — от отпуска до права не ходить на передовую — установлены соответствующие расценки по прейскуранту.
На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, а на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В частности, ограничили выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.
За уклонение от военной службы во время мобилизации на Украине предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.
Украинский военнопленный - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
Пленный минометчик ВСУ рассказал, как дал взятку командиру ради побега
20 февраля, 15:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала