https://ria.ru/20250323/vsu-2006744712.html

Подполье назвало расценки в ВСУ за перевод на службу в тыл

Подполье назвало расценки в ВСУ за перевод на службу в тыл - РИА Новости, 23.03.2025

Подполье назвало расценки в ВСУ за перевод на службу в тыл

Офицеры 100-й отдельной мехбригады ВСУ требуют со своих подчиненных по 35 000 долларов с каждого за перевод на службу с передовой в тыл, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-23T08:52:00+03:00

2025-03-23T08:52:00+03:00

2025-03-23T09:11:00+03:00

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Офицеры 100-й отдельной мехбригады ВСУ требуют со своих подчиненных по 35 000 долларов с каждого за перевод на службу с передовой в тыл, сообщил РИА Новости представитель антифашистского подполья. "Командование сотой отдельной мехбригады ВСУ установило для своих военнослужащих коррупционные расценки. <…> В частности, за перевод на постоянной основе с передовой в тыловые районы <…> командование требует с военнослужащего 35 000 долларов США", — сказал собеседник агентства. По словам представителя сопротивления, в 100-й отдельной мехбригаде ВСУ коррупция откровенно процветает, и на все — от отпуска до права не ходить на передовую — установлены соответствующие расценки по прейскуранту.На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, а на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В частности, ограничили выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. За уклонение от военной службы во время мобилизации на Украине предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.

https://ria.ru/20250220/vsu-2000565066.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, вооруженные силы украины, украина