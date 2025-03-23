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Подполье назвало расценки в ВСУ за перевод на службу в тыл
Подполье назвало расценки в ВСУ за перевод на службу в тыл - РИА Новости, 23.03.2025
Подполье назвало расценки в ВСУ за перевод на службу в тыл
Офицеры 100-й отдельной мехбригады ВСУ требуют со своих подчиненных по 35 000 долларов с каждого за перевод на службу с передовой в тыл, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T08:52:00+03:00
2025-03-23T08:52:00+03:00
2025-03-23T09:11:00+03:00
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Офицеры 100-й отдельной мехбригады ВСУ требуют со своих подчиненных по 35 000 долларов с каждого за перевод на службу с передовой в тыл, сообщил РИА Новости представитель антифашистского подполья. "Командование сотой отдельной мехбригады ВСУ установило для своих военнослужащих коррупционные расценки. <…> В частности, за перевод на постоянной основе с передовой в тыловые районы <…> командование требует с военнослужащего 35 000 долларов США", — сказал собеседник агентства. По словам представителя сопротивления, в 100-й отдельной мехбригаде ВСУ коррупция откровенно процветает, и на все — от отпуска до права не ходить на передовую — установлены соответствующие расценки по прейскуранту.На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, а на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В частности, ограничили выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. За уклонение от военной службы во время мобилизации на Украине предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.
https://ria.ru/20250220/vsu-2000565066.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Украина
Подполье назвало расценки в ВСУ за перевод на службу в тыл
Подполье: офицеры мехбригады ВСУ требуют $35 тысяч за перевод с передовой в тыл