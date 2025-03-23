https://ria.ru/20250323/vsu-2006739570.html

Нацбаты ВСУ сбрасывали тела жертв в водохранилище, рассказал очевидец

Нацбаты ВСУ сбрасывали тела жертв в водохранилище, рассказал очевидец - РИА Новости, 23.03.2025

Нацбаты ВСУ сбрасывали тела жертв в водохранилище, рассказал очевидец

Боевики украинских нацбатальонов в Украинске в ДНР сбрасывали тела своих жертв в Карловское водохранилище, рассказал РИА Новости очевидец Леонид Солуянов. РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-23T06:48:00+03:00

2025-03-23T06:48:00+03:00

2025-03-23T06:48:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

курахово

правый сектор

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 23 мар - РИА Новости. Боевики украинских нацбатальонов в Украинске в ДНР сбрасывали тела своих жертв в Карловское водохранилище, рассказал РИА Новости очевидец Леонид Солуянов. "Просто кидают в машину и увозят, потом трупы всплывают. Останавливают под предлогом проверки документов, сажают в машину и увозят, и все, нет человека. Есть у нас Карловское водохранилище, наш городок был запитан от него водой - туда скидывали. Сколько их на поверхности плавало, я не знаю, но много. А сколько еще под водой стояли с грузиками, будто живые", - сказал Солуянов. По его словам, за этими преступлениями стояли по меньшей мере три националистических батальона. "Был и "Айдар"*, "Правый сектор"* постоянно, были "азовцы"* (признаны в России террористическими и запрещены). Много кого было. Они все в машинах, не выходят, ездят только группами по три человека", - добавил он. По данным Минобороны России, Украинск был освобожден 26 сентября 2024 года. Город расположен между Курахово и Селидово. Также рядом находится крупный железнодорожный узел Цукурино, через который ранее снабжалась значительная часть группировки ВСУ в Донбассе.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20250323/konstantinovka-2006739146.html

https://ria.ru/20250322/vsu-2006622850.html

россия

донецкая народная республика

курахово

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россия, донецкая народная республика, курахово, правый сектор, вооруженные силы украины