В офисе Зеленского заявили, что встреч с российской делегацией не будет
Офис Зеленского: никаких встреч с российской делегацией в Эр-Рияде не будет
© AP Photo / Efrem LukatskyЗаместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Павел Палиса
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Павел Палиса. Архивное фото
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ЭР-РИЯД, 23 мар - РИА Новости. Никаких встреч украинской делегации в Эр-Рияде с российской стороной не будет, сказал РИА Новости замруководителя офиса Владимира Зеленского Павел Палиса.
"Никаких встреч у нас с делегацией России завтра не будет", - сказал он.
Раунд переговоров украинской делегации с США завершился в столице Саудовской Аравии в воскресенье вечером.
Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров заявлял, что в повестке встречи - предложения по защите энергетических объектов и критической инфрастуктуры. В состав делегации входят эксперты по энергетике, а также военные представители.
Президент России Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Как сообщал Кремль, во время беседы Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду.
Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим через несколько часов после разговора Путина и Трампа атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, со стороны Киева взаимности по прекращению ударов нет.
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