https://ria.ru/20250323/vstrecha-2006817887.html

В офисе Зеленского заявили, что встреч с российской делегацией не будет

В офисе Зеленского заявили, что встреч с российской делегацией не будет - РИА Новости, 23.03.2025

В офисе Зеленского заявили, что встреч с российской делегацией не будет

Никаких встреч украинской делегации в Эр-Рияде с российской стороной не будет, сказал РИА Новости замруководителя офиса Владимира Зеленского Павел Палиса. РИА Новости, 23.03.2025

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ЭР-РИЯД, 23 мар - РИА Новости. Никаких встреч украинской делегации в Эр-Рияде с российской стороной не будет, сказал РИА Новости замруководителя офиса Владимира Зеленского Павел Палиса. "Никаких встреч у нас с делегацией России завтра не будет", - сказал он.Раунд переговоров украинской делегации с США завершился в столице Саудовской Аравии в воскресенье вечером.Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров заявлял, что в повестке встречи - предложения по защите энергетических объектов и критической инфрастуктуры. В состав делегации входят эксперты по энергетике, а также военные представители.Президент России Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Как сообщал Кремль, во время беседы Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду.Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим через несколько часов после разговора Путина и Трампа атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, со стороны Киева взаимности по прекращению ударов нет.

https://ria.ru/20250321/tramp-2006574094.html

https://ria.ru/20250323/peregovory-2006798003.html

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