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Песков рассказал о перспективах личной встречи Путина и Трампа - РИА Новости, 23.03.2025
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12:42 23.03.2025 (обновлено: 12:43 23.03.2025)
https://ria.ru/20250323/vstrecha-2006765071.html
Песков рассказал о перспективах личной встречи Путина и Трампа
Песков рассказал о перспективах личной встречи Путина и Трампа - РИА Новости, 23.03.2025
Песков рассказал о перспективах личной встречи Путина и Трампа
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп смогут более конкретно говорить о перспективах своей встречи, когда появятся конкретные наработки и... РИА Новости, 23.03.2025
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политика
россия
сша
дмитрий песков
владимир путин
дональд трамп
телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп смогут более конкретно говорить о перспективах своей встречи, когда появятся конкретные наработки и договоренности между российской и американской сторонами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью. "После того, как уже появятся конкретные наработки, совместные понимания, договоренности, уже тогда президенты будут в более конкретном плане говорить о перспективах своей встречи", - сказал Песков в интервью журналисту программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину.
https://ria.ru/20250319/diplomatiya-2005915646.html
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политика, россия, сша, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп, телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
Политика, Россия, США, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Дональд Трамп, Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)
Песков рассказал о перспективах личной встречи Путина и Трампа

Песков: Путин и Трамп поговорят о встрече, когда будут конкретные договоренности

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкРукопожатие Владимира Путина и Дональда Трампа во время встречи
Рукопожатие Владимира Путина и Дональда Трампа во время встречи - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Рукопожатие Владимира Путина и Дональда Трампа во время встречи. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп смогут более конкретно говорить о перспективах своей встречи, когда появятся конкретные наработки и договоренности между российской и американской сторонами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью.
"После того, как уже появятся конкретные наработки, совместные понимания, договоренности, уже тогда президенты будут в более конкретном плане говорить о перспективах своей встречи", - сказал Песков в интервью журналисту программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
Путин и Трамп запустили российско-американские горки
19 марта, 11:58
 
ПолитикаРоссияСШАДмитрий ПесковВладимир ПутинДональд ТрампТелефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)
 
 
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