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Песков рассказал о перспективах личной встречи Путина и Трампа
Песков рассказал о перспективах личной встречи Путина и Трампа - РИА Новости, 23.03.2025
Песков рассказал о перспективах личной встречи Путина и Трампа
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп смогут более конкретно говорить о перспективах своей встречи, когда появятся конкретные наработки и... РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T12:42:00+03:00
2025-03-23T12:42:00+03:00
2025-03-23T12:43:00+03:00
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп смогут более конкретно говорить о перспективах своей встречи, когда появятся конкретные наработки и договоренности между российской и американской сторонами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью. "После того, как уже появятся конкретные наработки, совместные понимания, договоренности, уже тогда президенты будут в более конкретном плане говорить о перспективах своей встречи", - сказал Песков в интервью журналисту программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Песков рассказал о перспективах личной встречи Путина и Трампа
Песков: Путин и Трамп поговорят о встрече, когда будут конкретные договоренности