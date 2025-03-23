https://ria.ru/20250323/vstrecha-2006765071.html

Песков рассказал о перспективах личной встречи Путина и Трампа

Песков рассказал о перспективах личной встречи Путина и Трампа - РИА Новости, 23.03.2025

Песков рассказал о перспективах личной встречи Путина и Трампа

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп смогут более конкретно говорить о перспективах своей встречи, когда появятся конкретные наработки и... РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-23T12:42:00+03:00

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политика

россия

сша

дмитрий песков

владимир путин

дональд трамп

телефонный разговор путина и трампа (18 марта)

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп смогут более конкретно говорить о перспективах своей встречи, когда появятся конкретные наработки и договоренности между российской и американской сторонами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью. "После того, как уже появятся конкретные наработки, совместные понимания, договоренности, уже тогда президенты будут в более конкретном плане говорить о перспективах своей встречи", - сказал Песков в интервью журналисту программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину.

https://ria.ru/20250319/diplomatiya-2005915646.html

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сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, сша, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп, телефонный разговор путина и трампа (18 марта)