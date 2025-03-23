https://ria.ru/20250323/venesuela-2006731573.html

Власти Венесуэлы изъяли почти 10 тонн кокаина в ходе полицейской операции

Власти Венесуэлы изъяли почти 10 тонн кокаина в ходе полицейской операции - РИА Новости, 23.03.2025

Власти Венесуэлы изъяли почти 10 тонн кокаина в ходе полицейской операции

Операция "Молния" в венесуэльском штате Сулия против наркоторговцев привела к конфискации более 9,8 тонны кокаина и выявила связи преступников с венесуэльскими... РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-23T02:01:00+03:00

2025-03-23T02:01:00+03:00

2025-03-23T02:01:00+03:00

в мире

сулия

венесуэла

колумбия

диосдадо кабельо

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/07/1569688066_0:0:3022:1700_1920x0_80_0_0_b8b0b6edd92aa0b18d62a1ee157174c8.jpg

КАРАКАС, 23 мар - РИА Новости. Операция "Молния" в венесуэльском штате Сулия против наркоторговцев привела к конфискации более 9,8 тонны кокаина и выявила связи преступников с венесуэльскими крайне правыми силами, сообщил министр внутренних дел, юстиции и мира Диосдадо Кабельо. "В общей сложности... 9866 килограммов кокаина высокой очистки. Оппозиционные круги, конечно, в ударе... Я повторяю и заявляю на весь мир, что в этой операции замешаны представители оппозиции, возглавляемые госпожой Марией Кориной Мачадо", — заявил Кабельо в ходе брифинга. Операция "Молния" проходит в приграничном с Колумбией карибском штате Сулия, в середине марта венесуэльские силовики ликвидировали там сеть наркоторговцев, а также арестовали девять человек, включая мэров муниципалитетов Миранда и Альмиранте Падилья. По словам Кабельо, оба управленца участвовали в торговле наркотиками и оружием, а также в подготовке боевиков на своих территориях, тогда сообщалось о конфискации 5,4 тонны кокаина. За последние семь дней операции силовые структуры арестовали в Сулии еще нескольких человек, связанных с наркоторговлей, включая прокуроров и судей, а также четырех глав муниципалитетов. По словам Кабельо, арестованные связаны с Хосе Энрике Ринконом, Марией Кориной Мачадо и рядом других оппозиционеров.

https://ria.ru/20250214/sudno-1999504997.html

https://ria.ru/20241231/kolumbiya-1992187926.html

сулия

венесуэла

колумбия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сулия, венесуэла, колумбия, диосдадо кабельо