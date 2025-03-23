Власти Венесуэлы изъяли почти 10 тонн кокаина в ходе полицейской операции
Власти Венесуэлы изъяли почти 10 тонн кокаина в ходе ликвидации преступной сети
© РИА Новости / Михаил Алаеддин | Перейти в медиабанкОфицеры Венесуэльской национальной гвардии на границе Венесуэлы и Колумбии
Офицеры Венесуэльской национальной гвардии на границе Венесуэлы и Колумбии. Архивное фото
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КАРАКАС, 23 мар - РИА Новости. Операция "Молния" в венесуэльском штате Сулия против наркоторговцев привела к конфискации более 9,8 тонны кокаина и выявила связи преступников с венесуэльскими крайне правыми силами, сообщил министр внутренних дел, юстиции и мира Диосдадо Кабельо.
"В общей сложности... 9866 килограммов кокаина высокой очистки. Оппозиционные круги, конечно, в ударе... Я повторяю и заявляю на весь мир, что в этой операции замешаны представители оппозиции, возглавляемые госпожой Марией Кориной Мачадо", — заявил Кабельо в ходе брифинга.
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Операция "Молния" проходит в приграничном с Колумбией карибском штате Сулия, в середине марта венесуэльские силовики ликвидировали там сеть наркоторговцев, а также арестовали девять человек, включая мэров муниципалитетов Миранда и Альмиранте Падилья. По словам Кабельо, оба управленца участвовали в торговле наркотиками и оружием, а также в подготовке боевиков на своих территориях, тогда сообщалось о конфискации 5,4 тонны кокаина.
За последние семь дней операции силовые структуры арестовали в Сулии еще нескольких человек, связанных с наркоторговлей, включая прокуроров и судей, а также четырех глав муниципалитетов. По словам Кабельо, арестованные связаны с Хосе Энрике Ринконом, Марией Кориной Мачадо и рядом других оппозиционеров.
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