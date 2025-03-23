Рейтинг@Mail.ru
Власти Венесуэлы изъяли почти 10 тонн кокаина в ходе полицейской операции - РИА Новости, 23.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:01 23.03.2025
https://ria.ru/20250323/venesuela-2006731573.html
Власти Венесуэлы изъяли почти 10 тонн кокаина в ходе полицейской операции
Власти Венесуэлы изъяли почти 10 тонн кокаина в ходе полицейской операции - РИА Новости, 23.03.2025
Власти Венесуэлы изъяли почти 10 тонн кокаина в ходе полицейской операции
Операция "Молния" в венесуэльском штате Сулия против наркоторговцев привела к конфискации более 9,8 тонны кокаина и выявила связи преступников с венесуэльскими... РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T02:01:00+03:00
2025-03-23T02:01:00+03:00
в мире
сулия
венесуэла
колумбия
диосдадо кабельо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/07/1569688066_0:0:3022:1700_1920x0_80_0_0_b8b0b6edd92aa0b18d62a1ee157174c8.jpg
КАРАКАС, 23 мар - РИА Новости. Операция "Молния" в венесуэльском штате Сулия против наркоторговцев привела к конфискации более 9,8 тонны кокаина и выявила связи преступников с венесуэльскими крайне правыми силами, сообщил министр внутренних дел, юстиции и мира Диосдадо Кабельо. "В общей сложности... 9866 килограммов кокаина высокой очистки. Оппозиционные круги, конечно, в ударе... Я повторяю и заявляю на весь мир, что в этой операции замешаны представители оппозиции, возглавляемые госпожой Марией Кориной Мачадо", — заявил Кабельо в ходе брифинга. Операция "Молния" проходит в приграничном с Колумбией карибском штате Сулия, в середине марта венесуэльские силовики ликвидировали там сеть наркоторговцев, а также арестовали девять человек, включая мэров муниципалитетов Миранда и Альмиранте Падилья. По словам Кабельо, оба управленца участвовали в торговле наркотиками и оружием, а также в подготовке боевиков на своих территориях, тогда сообщалось о конфискации 5,4 тонны кокаина. За последние семь дней операции силовые структуры арестовали в Сулии еще нескольких человек, связанных с наркоторговлей, включая прокуроров и судей, а также четырех глав муниципалитетов. По словам Кабельо, арестованные связаны с Хосе Энрике Ринконом, Марией Кориной Мачадо и рядом других оппозиционеров.
https://ria.ru/20250214/sudno-1999504997.html
https://ria.ru/20241231/kolumbiya-1992187926.html
сулия
венесуэла
колумбия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/07/1569688066_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_d1cd10a00cd5892844f391d9c8a13eb6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сулия, венесуэла, колумбия, диосдадо кабельо
В мире, Сулия, Венесуэла, Колумбия, Диосдадо Кабельо
Власти Венесуэлы изъяли почти 10 тонн кокаина в ходе полицейской операции

Власти Венесуэлы изъяли почти 10 тонн кокаина в ходе ликвидации преступной сети

© РИА Новости / Михаил Алаеддин | Перейти в медиабанкОфицеры Венесуэльской национальной гвардии на границе Венесуэлы и Колумбии
Офицеры Венесуэльской национальной гвардии на границе Венесуэлы и Колумбии - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в медиабанк
Офицеры Венесуэльской национальной гвардии на границе Венесуэлы и Колумбии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КАРАКАС, 23 мар - РИА Новости. Операция "Молния" в венесуэльском штате Сулия против наркоторговцев привела к конфискации более 9,8 тонны кокаина и выявила связи преступников с венесуэльскими крайне правыми силами, сообщил министр внутренних дел, юстиции и мира Диосдадо Кабельо.
"В общей сложности... 9866 килограммов кокаина высокой очистки. Оппозиционные круги, конечно, в ударе... Я повторяю и заявляю на весь мир, что в этой операции замешаны представители оппозиции, возглавляемые госпожой Марией Кориной Мачадо", — заявил Кабельо в ходе брифинга.
Вид на набережную Сальвадора - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
Флот Сальвадора перехватил судно с 1,7 тоннами кокаина
14 февраля, 23:35
Операция "Молния" проходит в приграничном с Колумбией карибском штате Сулия, в середине марта венесуэльские силовики ликвидировали там сеть наркоторговцев, а также арестовали девять человек, включая мэров муниципалитетов Миранда и Альмиранте Падилья. По словам Кабельо, оба управленца участвовали в торговле наркотиками и оружием, а также в подготовке боевиков на своих территориях, тогда сообщалось о конфискации 5,4 тонны кокаина.
За последние семь дней операции силовые структуры арестовали в Сулии еще нескольких человек, связанных с наркоторговлей, включая прокуроров и судей, а также четырех глав муниципалитетов. По словам Кабельо, арестованные связаны с Хосе Энрике Ринконом, Марией Кориной Мачадо и рядом других оппозиционеров.
Полицейский в Колумбии - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
В Колумбии нашли более пяти тонн кокаина, спрятанного в луке-порее
31 декабря 2024, 20:24
 
В миреСулияВенесуэлаКолумбияДиосдадо Кабельо
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала