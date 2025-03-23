https://ria.ru/20250323/ulyanov-2006727020.html
Ульянов усомнился в том, что ЕС понимает значение слова "независимый"
Ульянов усомнился в том, что ЕС понимает значение слова "независимый" - РИА Новости, 23.03.2025
Ульянов усомнился в том, что ЕС понимает значение слова "независимый"
Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов прокомментировал решение ЕС выделить 10 миллионов евро на поддержку украинских СМИ после... РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T00:29:00+03:00
2025-03-23T00:29:00+03:00
2025-03-23T05:59:00+03:00
сша
россия
вена
михаил ульянов (дипломат)
марко рубио
евросоюз
агентство по международному развитию сша
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1c/1918627958_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_834de0f909e67ddb5bb81036ff4e0c8f.jpg
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов прокомментировал решение ЕС выделить 10 миллионов евро на поддержку украинских СМИ после прекращения финансирования со стороны Агентства США по международному развитию (USAID), поставив под вопрос независимость этих медиа.В пятницу посол ЕС в Киеве Катарина Матернова заявила, что Евросоюз в 2025 году выделит 10 миллионов евро на поддержку украинских СМИ. По словам Матерновой, начиная с февраля 2022 года ЕС потратил 37 миллионов евро на поддержку украинских медиа. "ЕС решил повысить поддержку "независимых СМИ на Украине" , дав 10 миллионов евро. Как ЕС понимает значение слова "независимый"?" — написал Ульянов в соцсети X.Депутат Верховной рады Никита Потураев в четверг заявил, что более половины всех медиа на Украине могут прекратить свою деятельность в этом году из-за прекращения финансирования со стороны USAID. Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США официально закрывают 83% программ USAID, добавив, что они тратили десятки миллиардов долларов на цели, не отвечающие интересам США.
https://ria.ru/20250321/ulyanov-2006341327.html
https://ria.ru/20250316/ukraina-2005269517.html
сша
россия
вена
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1c/1918627958_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_d9b44394b0862e87b168557cd9097115.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, вена, михаил ульянов (дипломат), марко рубио, евросоюз, агентство по международному развитию сша, верховная рада украины
США, Россия, Вена, Михаил Ульянов (дипломат), Марко Рубио, Евросоюз, Агентство по международному развитию США, Верховная Рада Украины
Ульянов усомнился в том, что ЕС понимает значение слова "независимый"
Ульянов: Евросоюз не понимает значение слова независимый