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Ульянов усомнился в том, что ЕС понимает значение слова "независимый" - РИА Новости, 23.03.2025
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00:29 23.03.2025 (обновлено: 05:59 23.03.2025)
https://ria.ru/20250323/ulyanov-2006727020.html
Ульянов усомнился в том, что ЕС понимает значение слова "независимый"
Ульянов усомнился в том, что ЕС понимает значение слова "независимый" - РИА Новости, 23.03.2025
Ульянов усомнился в том, что ЕС понимает значение слова "независимый"
Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов прокомментировал решение ЕС выделить 10 миллионов евро на поддержку украинских СМИ после... РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T00:29:00+03:00
2025-03-23T05:59:00+03:00
сша
россия
вена
михаил ульянов (дипломат)
марко рубио
евросоюз
агентство по международному развитию сша
верховная рада украины
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов прокомментировал решение ЕС выделить 10 миллионов евро на поддержку украинских СМИ после прекращения финансирования со стороны Агентства США по международному развитию (USAID), поставив под вопрос независимость этих медиа.В пятницу посол ЕС в Киеве Катарина Матернова заявила, что Евросоюз в 2025 году выделит 10 миллионов евро на поддержку украинских СМИ. По словам Матерновой, начиная с февраля 2022 года ЕС потратил 37 миллионов евро на поддержку украинских медиа. &quot;ЕС решил повысить поддержку &quot;независимых СМИ на Украине&quot; , дав 10 миллионов евро. Как ЕС понимает значение слова &quot;независимый&quot;?&quot; — написал Ульянов в соцсети X.Депутат Верховной рады Никита Потураев в четверг заявил, что более половины всех медиа на Украине могут прекратить свою деятельность в этом году из-за прекращения финансирования со стороны USAID. Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США официально закрывают 83% программ USAID, добавив, что они тратили десятки миллиардов долларов на цели, не отвечающие интересам США.
https://ria.ru/20250321/ulyanov-2006341327.html
https://ria.ru/20250316/ukraina-2005269517.html
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сша, россия, вена, михаил ульянов (дипломат), марко рубио, евросоюз, агентство по международному развитию сша, верховная рада украины
США, Россия, Вена, Михаил Ульянов (дипломат), Марко Рубио, Евросоюз, Агентство по международному развитию США, Верховная Рада Украины
Ульянов усомнился в том, что ЕС понимает значение слова "независимый"

Ульянов: Евросоюз не понимает значение слова независимый

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкМихаил Ульянов
Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Михаил Ульянов. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов прокомментировал решение ЕС выделить 10 миллионов евро на поддержку украинских СМИ после прекращения финансирования со стороны Агентства США по международному развитию (USAID), поставив под вопрос независимость этих медиа.
В пятницу посол ЕС в Киеве Катарина Матернова заявила, что Евросоюз в 2025 году выделит 10 миллионов евро на поддержку украинских СМИ. По словам Матерновой, начиная с февраля 2022 года ЕС потратил 37 миллионов евро на поддержку украинских медиа.
Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
Ульянов высмеял слова лидеров ЕС о мире через силу анекдотом
21 марта, 00:34
«

"ЕС решил повысить поддержку "независимых СМИ на Украине" , дав 10 миллионов евро. Как ЕС понимает значение слова "независимый"?" — написал Ульянов в соцсети X.

Депутат Верховной рады Никита Потураев в четверг заявил, что более половины всех медиа на Украине могут прекратить свою деятельность в этом году из-за прекращения финансирования со стороны USAID.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США официально закрывают 83% программ USAID, добавив, что они тратили десятки миллиардов долларов на цели, не отвечающие интересам США.
Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
Ульянов прокомментировал планы Лондона направить "миротворцев" на Украину
16 марта, 03:29
 
СШАРоссияВенаМихаил Ульянов (дипломат)Марко РубиоЕвросоюзАгентство по международному развитию СШАВерховная Рада Украины
 
 
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