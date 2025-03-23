https://ria.ru/20250323/ukraina-2006827756.html

"Тяжелейшие потери": на Украине рассказали о ситуации в Курской области

"Тяжелейшие потери": на Украине рассказали о ситуации в Курской области - РИА Новости, 23.03.2025

"Тяжелейшие потери": на Украине рассказали о ситуации в Курской области

Авантюра Киева в Курской области завершилась с тяжелыми потерями для ВСУ, заявил украинский политолог Константин Бондаренко в интервью YouTube-каналу "UkrLife". РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-23T21:47:00+03:00

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2025-03-23T21:47:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

курская область

украина

киев

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Авантюра Киева в Курской области завершилась с тяжелыми потерями для ВСУ, заявил украинский политолог Константин Бондаренко в интервью YouTube-каналу "UkrLife"."Я изначально расценивал это как авантюру, но авантюра закономерно закончилась", — отметил он.Эксперт привел данные из западных источников, согласно которым ВСУ в Курской области потеряли порядка 70 тысяч человек, не достигнув при этом никакого результата."Понятное дело, что Украина отрицает, но мы понесли тяжелейшие потери в Курской области, и ради чего? Абсолютно бездарная операция, за которую кто-то должен понести ответственность", — призвал он.Как сообщало Министерство обороны России, всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 69120 военнослужащих, 400 танков, 322 боевые машины пехоты, 289 бронетранспортеров, 2210 боевых бронированных машин, 2503 автомобиля, 568 артиллерийских орудий, 52пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 120 станций РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 56 единиц инженерной и другой техники, из них 23инженерные машины разграждения, одну установку разминирования УР-77, пятьмостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.

https://ria.ru/20250323/ukraina-2006786065.html

https://ria.ru/20250323/zelenskiy-2006778946.html

курская область

украина

киев

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безопасность, курская область, украина, киев, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)