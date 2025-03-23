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Экс-начальник Генштаба ВСУ Баргилевич участвует в переговорах с США
Экс-начальник Генштаба ВСУ Баргилевич участвует в переговорах с США - РИА Новости, 23.03.2025
Экс-начальник Генштаба ВСУ Баргилевич участвует в переговорах с США
Экс-начальник Генштаба ВСУ и ныне генеральный инспектор минобороны Украины Анатолий Баргилевич принимает участие в переговорах с США в Саудовской Аравии,... РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T20:59:00+03:00
2025-03-23T20:59:00+03:00
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Экс-начальник Генштаба ВСУ и ныне генеральный инспектор минобороны Украины Анатолий Баргилевич принимает участие в переговорах с США в Саудовской Аравии, передает корреспондент РИА Новости.Ранее в воскресенье министр обороны Украины Рустем Умеров заявлял, что в повестке встречи - предложения по защите энергетических объектов и критической инфрастуктуры. В состав делегации входят эксперты по энергетике, а также военные представители.Владимир Зеленский 15 марта утвердил состав делегации от Украины "для взаимодействия с международными партнерами" с целью ведения мирных переговоров, однако не указал, о каких переговорах и с кем конкретно идет речь, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте его офиса. В составе переговорной группы - глава офиса Зеленского Андрей Ермак и его заместитель Павел Палиса, глава МИД Андрей Сибига, глава минобороны Рустем Умеров.Владимир Зеленский 16 марта 2025 года назначил нового начальника Генерального штаба ВСУ - генерал-майора Андрея Гнатова, заменив на этой должности генерал-лейтенанта Анатолия Баргилевича. Баргилевич, возглавлявший Генштаб с февраля 2024 года, был переведен на пост генерального инспектора министерства обороны Украины.
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в мире, украина, сша, вооруженные силы украины, владимир зеленский, рустем умеров, андрей сибига
В мире, Украина, США, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский, Рустем Умеров, Андрей Сибига
Экс-начальник Генштаба ВСУ Баргилевич участвует в переговорах с США
Экс-глава Генштаба ВСУ Баргилевич принимает участие в переговорах Украины и США