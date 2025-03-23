https://ria.ru/20250323/ukraina-2006817125.html

В офисе Зеленского отказались комментировать переговоры с США

В офисе Зеленского отказались комментировать переговоры с США - РИА Новости, 23.03.2025

В офисе Зеленского отказались комментировать переговоры с США

Замруководителя офиса Владимира Зеленского Павел Палиса заявил РИА Новости, что не будет комментировать переговоры с США в Эр-Рияде. РИА Новости, 23.03.2025

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ЭР-РИЯД, 23 мар - РИА Новости. Замруководителя офиса Владимира Зеленского Павел Палиса заявил РИА Новости, что не будет комментировать переговоры с США в Эр-Рияде.Ранее раунд переговоров украинской делегации с США завершился в столице Саудовской Аравии."Я не буду давать комментариев на данный момент. Вы отрываете от консультации", - сказал Палиса.Раунд переговоров украинской делегации с США завершился в столице Саудовской Аравии в воскресенье вечером.Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что в повестке встречи - предложения по защите энергетических объектов и критической инфрастуктуры. В состав делегации входят эксперты по энергетике, а также военные представители.Президент России Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Как сообщал Кремль, во время беседы Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду.Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим через несколько часов после разговора Путина и Трампа атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, со стороны Киева взаимности по прекращению ударов нет.

https://ria.ru/20250323/peregovory-2006798003.html

https://ria.ru/20250323/ukraina-2006823322.html

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сша, в мире, украина, саудовская аравия, владимир зеленский, россия, владимир путин, дональд трамп