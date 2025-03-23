В офисе Зеленского отказались комментировать переговоры с США
Замглавы офиса Зеленского Палиса не стал комментировать переговоры с США
© AP Photo / Efrem LukatskyЗаместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Павел Палиса
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Павел Палиса. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЭР-РИЯД, 23 мар - РИА Новости. Замруководителя офиса Владимира Зеленского Павел Палиса заявил РИА Новости, что не будет комментировать переговоры с США в Эр-Рияде.
Ранее раунд переговоров украинской делегации с США завершился в столице Саудовской Аравии.
СМИ раскрыли детали переговоров США и Украины
Вчера, 16:44
"Я не буду давать комментариев на данный момент. Вы отрываете от консультации", - сказал Палиса.
Раунд переговоров украинской делегации с США завершился в столице Саудовской Аравии в воскресенье вечером.
Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что в повестке встречи - предложения по защите энергетических объектов и критической инфрастуктуры. В состав делегации входят эксперты по энергетике, а также военные представители.
Президент России Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Как сообщал Кремль, во время беседы Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду.
Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим через несколько часов после разговора Путина и Трампа атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, со стороны Киева взаимности по прекращению ударов нет.