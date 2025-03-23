На Западе сделали тяжелое признание после слов президента Чехии об Украине
Журналист Боуз обвинил Запад в лицемерии после слов президента Чехии об Украине
© AP Photo / Petr David JosekПетр Павел
© AP Photo / Petr David Josek
Петр Павел . Архивное фото
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз обвинил Запад в лицемерии после слов президента Чехии Петра Павела о том, что у Украины не было предпосылок для победы даже перед началом контрнаступления в 2023 году. Об этом он написал в соцсети X.
"Они всегда знали, что украинцы никогда не победят. Они всегда знали, что она никогда не вступит в НАТО", — говорится в публикации.
"Они всегда знали, что украинцы никогда не победят. Они всегда знали, что она никогда не вступит в НАТО", — говорится в публикации.
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Боуз добавил, что теперь Запад не пытается это скрывать.
Украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал его провал. ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений.
В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 557 — они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят".
Украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал его провал. ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений.
В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 557 — они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят".