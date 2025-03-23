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На Западе сделали тяжелое признание после слов президента Чехии об Украине - РИА Новости, 23.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
16:48 23.03.2025
https://ria.ru/20250323/ukraina-2006798716.html
На Западе сделали тяжелое признание после слов президента Чехии об Украине
На Западе сделали тяжелое признание после слов президента Чехии об Украине - РИА Новости, 23.03.2025
На Западе сделали тяжелое признание после слов президента Чехии об Украине
Ирландский журналист Чей Боуз обвинил Запад в лицемерии после слов президента Чехии Петра Павела о том, что у Украины не было предпосылок для победы даже перед... РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T16:48:00+03:00
2025-03-23T16:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз обвинил Запад в лицемерии после слов президента Чехии Петра Павела о том, что у Украины не было предпосылок для победы даже перед началом контрнаступления в 2023 году. Об этом он написал в соцсети X."Они всегда знали, что украинцы никогда не победят. Они всегда знали, что она никогда не вступит в НАТО", — говорится в публикации. Боуз добавил, что теперь Запад не пытается это скрывать.Украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал его провал. ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 557 — они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят".
https://ria.ru/20250323/starmer-2006753056.html
https://ria.ru/20250323/ukraina-2006744128.html
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в мире, украина, петр павел, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Петр Павел, Вооруженные силы Украины, НАТО
На Западе сделали тяжелое признание после слов президента Чехии об Украине

Журналист Боуз обвинил Запад в лицемерии после слов президента Чехии об Украине

© AP Photo / Petr David JosekПетр Павел
Петр Павел - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
© AP Photo / Petr David Josek
Петр Павел . Архивное фото
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз обвинил Запад в лицемерии после слов президента Чехии Петра Павела о том, что у Украины не было предпосылок для победы даже перед началом контрнаступления в 2023 году. Об этом он написал в соцсети X.

"Они всегда знали, что украинцы никогда не победят. Они всегда знали, что она никогда не вступит в НАТО", — говорится в публикации.
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Боуз добавил, что теперь Запад не пытается это скрывать.

Украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал его провал. ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений.

В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 557 — они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаПетр ПавелВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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