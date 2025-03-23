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"Выгодно Украине": в Киеве сделали неожиданное заявление о территориях - РИА Новости, 23.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
15:26 23.03.2025 (обновлено: 21:51 23.03.2025)
https://ria.ru/20250323/ukraina-2006786065.html
"Выгодно Украине": в Киеве сделали неожиданное заявление о территориях
"Выгодно Украине": в Киеве сделали неожиданное заявление о территориях - РИА Новости, 23.03.2025
"Выгодно Украине": в Киеве сделали неожиданное заявление о территориях
Территории, перешедшие под контроль России, уже не вернутся Украине, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью журналистке Наталье Влащенко. РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T15:26:00+03:00
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Территории, перешедшие под контроль России, уже не вернутся Украине, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью журналистке Наталье Влащенко."Это аксиома: та территория, которая сейчас занята, уже не вернется", — сказал он.Как отметил эксперт, затягивание боевых действий может привести только к еще большим территориальным потерям Украины, так как время, по его словам, играет в пользу России."Остановить все и заключить перемирие выгодно Украине", — заключил Стариков.Ранее Владимир Зеленский заявил украинским СМИ, что выступает против завершения военного конфликта по линии боевого соприкосновения, назвав это "Берлином". Он подчеркнул, что свою позицию донес до президента США Дональда Трампа.
https://ria.ru/20250323/ukraina-2006827756.html
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в мире, россия, украина, киев, владимир зеленский, дональд трамп, служба безопасности украины
В мире, Россия, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Служба безопасности Украины, Специальная военная операция на Украине
"Выгодно Украине": в Киеве сделали неожиданное заявление о территориях

Стариков: потерянные территории уже не вернутся Украине

© AP Photo / LIBKOSУкраинские солдаты возле Артемовска
Украинские солдаты возле Артемовска - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
© AP Photo / LIBKOS
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Территории, перешедшие под контроль России, уже не вернутся Украине, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью журналистке Наталье Влащенко.
"Это аксиома: та территория, которая сейчас занята, уже не вернется", — сказал он.
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Как отметил эксперт, затягивание боевых действий может привести только к еще большим территориальным потерям Украины, так как время, по его словам, играет в пользу России.
"Остановить все и заключить перемирие выгодно Украине", — заключил Стариков.
Ранее Владимир Зеленский заявил украинским СМИ, что выступает против завершения военного конфликта по линии боевого соприкосновения, назвав это "Берлином". Он подчеркнул, что свою позицию донес до президента США Дональда Трампа.
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