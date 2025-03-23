https://ria.ru/20250323/ukraina-2006760177.html
США пока не согласились ограничить поставки оружия Киеву, пишет Bloomberg
США пока не согласились ограничить поставки оружия Киеву, пишет Bloomberg - РИА Новости, 23.03.2025
США пока не согласились ограничить поставки оружия Киеву, пишет Bloomberg
Белый дом пока не согласился на ограничения поставок оружия Киеву в рамках работы над соглашением о перемирии, передает агентство Bloomberg со ссылкой на... РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T11:59:00+03:00
2025-03-23T11:59:00+03:00
2025-03-23T11:59:00+03:00
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сергей лавров
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телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Белый дом пока не согласился на ограничения поставок оружия Киеву в рамках работы над соглашением о перемирии, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. "Белый дом, который ранее в этом месяце на короткое время приостанавливал жизненно важные поставки оружия для оказания давления на Украину, пока не согласился ни на какие ограничения", - передает агентство. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнём". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250323/ukraina-2006757437.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, киев, сергей лавров, нато, телефонный разговор путина и трампа (18 марта), сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Киев, Сергей Лавров, НАТО, Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта), США
США пока не согласились ограничить поставки оружия Киеву, пишет Bloomberg
Bloomberg: Белый дом пока не согласился на ограничения поставок оружия Киеву