https://ria.ru/20250323/ukraina-2006760177.html

США пока не согласились ограничить поставки оружия Киеву, пишет Bloomberg

США пока не согласились ограничить поставки оружия Киеву, пишет Bloomberg - РИА Новости, 23.03.2025

США пока не согласились ограничить поставки оружия Киеву, пишет Bloomberg

Белый дом пока не согласился на ограничения поставок оружия Киеву в рамках работы над соглашением о перемирии, передает агентство Bloomberg со ссылкой на... РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-23T11:59:00+03:00

2025-03-23T11:59:00+03:00

2025-03-23T11:59:00+03:00

специальная военная операция на украине

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телефонный разговор путина и трампа (18 марта)

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Белый дом пока не согласился на ограничения поставок оружия Киеву в рамках работы над соглашением о перемирии, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. "Белый дом, который ранее в этом месяце на короткое время приостанавливал жизненно важные поставки оружия для оказания давления на Украину, пока не согласился ни на какие ограничения", - передает агентство. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнём". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250323/ukraina-2006757437.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, россия, киев, сергей лавров, нато, телефонный разговор путина и трампа (18 марта), сша