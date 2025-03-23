https://ria.ru/20250323/ukraina-2006757307.html

Заявление президента Чехии об Украине вызвало недоумение на Западе

Заявление президента Чехии об Украине вызвало недоумение на Западе - РИА Новости, 23.03.2025

Заявление президента Чехии об Украине вызвало недоумение на Западе

Признание президента Чехии Петра Павела о том, что у Украины не было предпосылок для победы даже перед началом "контрнаступления" в 2023 году, стало... РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-23T11:35:00+03:00

2025-03-23T11:35:00+03:00

2025-03-23T11:35:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

петр павел

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0b/1844095252_0:142:2958:1806_1920x0_80_0_0_ccd6afcf074db6473f81b2e745e2f6aa.jpg

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Признание президента Чехии Петра Павела о том, что у Украины не было предпосылок для победы даже перед началом "контрнаступления" в 2023 году, стало свидетельством лицемерия Запада, написал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети X. "Два года они притворялись, что Украина может победить, чтобы продолжать войну. Притворство, что Украина может победить, продавалось как "проукраинское", даже когда сотни тысяч их людей погибли напрасно", — говорится в публикации. Украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал его провал. ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 557 — они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят".

https://ria.ru/20250323/starmer-2006753056.html

https://ria.ru/20250323/uilyam-2006745982.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, петр павел, вооруженные силы украины