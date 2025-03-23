Заявление президента Чехии об Украине вызвало недоумение на Западе
Профессор Дизен: слова президента Чехии об Украине показали притворство Запада
© AP Photo / Petr David JosekПетр Павел
© AP Photo / Petr David Josek
Петр Павел. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Признание президента Чехии Петра Павела о том, что у Украины не было предпосылок для победы даже перед началом "контрнаступления" в 2023 году, стало свидетельством лицемерия Запада, написал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети X.
"Два года они притворялись, что Украина может победить, чтобы продолжать войну. Притворство, что Украина может победить, продавалось как "проукраинское", даже когда сотни тысяч их людей погибли напрасно", — говорится в публикации.
"Два года они притворялись, что Украина может победить, чтобы продолжать войну. Притворство, что Украина может победить, продавалось как "проукраинское", даже когда сотни тысяч их людей погибли напрасно", — говорится в публикации.
Украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал его провал. ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений.
В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 557 — они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят".
В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 557 — они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят".