Рейтинг@Mail.ru
Заявление президента Чехии об Украине вызвало недоумение на Западе - РИА Новости, 23.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:35 23.03.2025
https://ria.ru/20250323/ukraina-2006757307.html
Заявление президента Чехии об Украине вызвало недоумение на Западе
Заявление президента Чехии об Украине вызвало недоумение на Западе - РИА Новости, 23.03.2025
Заявление президента Чехии об Украине вызвало недоумение на Западе
Признание президента Чехии Петра Павела о том, что у Украины не было предпосылок для победы даже перед началом "контрнаступления" в 2023 году, стало... РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T11:35:00+03:00
2025-03-23T11:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
петр павел
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0b/1844095252_0:142:2958:1806_1920x0_80_0_0_ccd6afcf074db6473f81b2e745e2f6aa.jpg
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Признание президента Чехии Петра Павела о том, что у Украины не было предпосылок для победы даже перед началом "контрнаступления" в 2023 году, стало свидетельством лицемерия Запада, написал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети X. "Два года они притворялись, что Украина может победить, чтобы продолжать войну. Притворство, что Украина может победить, продавалось как "проукраинское", даже когда сотни тысяч их людей погибли напрасно", — говорится в публикации. Украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал его провал. ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 557 — они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят".
https://ria.ru/20250323/starmer-2006753056.html
https://ria.ru/20250323/uilyam-2006745982.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0b/1844095252_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_f06f4465925e9641bbc35275861705fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, петр павел, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Петр Павел, Вооруженные силы Украины
Заявление президента Чехии об Украине вызвало недоумение на Западе

Профессор Дизен: слова президента Чехии об Украине показали притворство Запада

© AP Photo / Petr David JosekПетр Павел
Петр Павел - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
© AP Photo / Petr David Josek
Петр Павел. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Признание президента Чехии Петра Павела о том, что у Украины не было предпосылок для победы даже перед началом "контрнаступления" в 2023 году, стало свидетельством лицемерия Запада, написал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети X.

"Два года они притворялись, что Украина может победить, чтобы продолжать войну. Притворство, что Украина может победить, продавалось как "проукраинское", даже когда сотни тысяч их людей погибли напрасно", — говорится в публикации.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
Стармер выступил с дерзким призывом по России
10:38
Украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал его провал. ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений.

В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 557 — они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят".
Принц Уэльский Уильям на танке Challenger 2 в Тапе, Эстония - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
"Немедленное отступление". На Западе высмеяли сигнал принца Уильяма России
09:23
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаПетр ПавелВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала