https://ria.ru/20250323/ukraina-2006756216.html

Подполье сообщило об ударах по аэродромам ВСУ

Подполье сообщило об ударах по аэродромам ВСУ - РИА Новости, 23.03.2025

Подполье сообщило об ударах по аэродромам ВСУ

Удары нанесены в районе аэродромов в городе Прилуки и пригороде Чернигова на Украине, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-23T11:14:00+03:00

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2025-03-23T11:14:00+03:00

специальная военная операция на украине

чернигов

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сергей лебедев

ту-160м

безопасность

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 23 мар – РИА Новости. Удары нанесены в районе аэродромов в городе Прилуки и пригороде Чернигова на Украине, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. "Прилуки – прилетело в сторону военного аэродрома на западе города. Удивлен, что только один раз, надеюсь, прилет – тренировочный, там есть куда прилетать еще много раз. Закрытые стоянки для тяжелых бомбардировщиков, в том числе для Ту-122 и Ту-160. Ямы для подвеса ФАБов, несколько укрепленных больших складов для ракет и остального боекомплекта, два склада с ГСМ", сказал Лебедев. По его словам, также удар нанесен в направлении аэродрома в пригороде Чернигова. "Одно время считалось, что аэродром "Певцы" прекратил свое существование, но, по данным сопротивления, в последние полгода там идет бурная работа: летают БПЛА, садились вертолеты, говорят – самолеты тоже садились, но в темное время суток", - добавил Лебедев.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

чернигов, украина, сергей лебедев, ту-160м, безопасность, вооруженные силы украины