Подполье сообщило об ударах по аэродромам ВСУ
Лебедев: по аэродромам ВСУ в Прилуках и пригороде Чернигова нанесли удары
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкСнаряд, выпущенный по объектам военной инфраструктуры ВСУ
Снаряд, выпущенный по объектам военной инфраструктуры ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 23 мар – РИА Новости. Удары нанесены в районе аэродромов в городе Прилуки и пригороде Чернигова на Украине, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
"Прилуки – прилетело в сторону военного аэродрома на западе города. Удивлен, что только один раз, надеюсь, прилет – тренировочный, там есть куда прилетать еще много раз. Закрытые стоянки для тяжелых бомбардировщиков, в том числе для Ту-122 и Ту-160. Ямы для подвеса ФАБов, несколько укрепленных больших складов для ракет и остального боекомплекта, два склада с ГСМ", сказал Лебедев.
По его словам, также удар нанесен в направлении аэродрома в пригороде Чернигова.
"Одно время считалось, что аэродром "Певцы" прекратил свое существование, но, по данным сопротивления, в последние полгода там идет бурная работа: летают БПЛА, садились вертолеты, говорят – самолеты тоже садились, но в темное время суток", - добавил Лебедев.
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