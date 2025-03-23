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Подполье сообщило об ударах по аэродромам ВСУ - РИА Новости, 23.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
11:14 23.03.2025
https://ria.ru/20250323/ukraina-2006756216.html
Подполье сообщило об ударах по аэродромам ВСУ
Подполье сообщило об ударах по аэродромам ВСУ - РИА Новости, 23.03.2025
Подполье сообщило об ударах по аэродромам ВСУ
Удары нанесены в районе аэродромов в городе Прилуки и пригороде Чернигова на Украине, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T11:14:00+03:00
2025-03-23T11:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
чернигов
украина
сергей лебедев
ту-160м
безопасность
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 23 мар – РИА Новости. Удары нанесены в районе аэродромов в городе Прилуки и пригороде Чернигова на Украине, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. "Прилуки – прилетело в сторону военного аэродрома на западе города. Удивлен, что только один раз, надеюсь, прилет – тренировочный, там есть куда прилетать еще много раз. Закрытые стоянки для тяжелых бомбардировщиков, в том числе для Ту-122 и Ту-160. Ямы для подвеса ФАБов, несколько укрепленных больших складов для ракет и остального боекомплекта, два склада с ГСМ", сказал Лебедев. По его словам, также удар нанесен в направлении аэродрома в пригороде Чернигова. "Одно время считалось, что аэродром "Певцы" прекратил свое существование, но, по данным сопротивления, в последние полгода там идет бурная работа: летают БПЛА, садились вертолеты, говорят – самолеты тоже садились, но в темное время суток", - добавил Лебедев.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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чернигов, украина, сергей лебедев, ту-160м, безопасность, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Чернигов, Украина, Сергей Лебедев, Ту-160М, Безопасность, Вооруженные силы Украины
Подполье сообщило об ударах по аэродромам ВСУ

Лебедев: по аэродромам ВСУ в Прилуках и пригороде Чернигова нанесли удары

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкСнаряд, выпущенный по объектам военной инфраструктуры ВСУ
Снаряд, выпущенный по объектам военной инфраструктуры ВСУ - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Снаряд, выпущенный по объектам военной инфраструктуры ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 23 мар – РИА Новости. Удары нанесены в районе аэродромов в городе Прилуки и пригороде Чернигова на Украине, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
"Прилуки – прилетело в сторону военного аэродрома на западе города. Удивлен, что только один раз, надеюсь, прилет – тренировочный, там есть куда прилетать еще много раз. Закрытые стоянки для тяжелых бомбардировщиков, в том числе для Ту-122 и Ту-160. Ямы для подвеса ФАБов, несколько укрепленных больших складов для ракет и остального боекомплекта, два склада с ГСМ", сказал Лебедев.
По его словам, также удар нанесен в направлении аэродрома в пригороде Чернигова.
"Одно время считалось, что аэродром "Певцы" прекратил свое существование, но, по данным сопротивления, в последние полгода там идет бурная работа: летают БПЛА, садились вертолеты, говорят – самолеты тоже садились, но в темное время суток", - добавил Лебедев.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЧерниговУкраинаСергей ЛебедевТу-160МБезопасностьВооруженные силы Украины
 
 
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