https://ria.ru/20250323/ukraina-2006755682.html

Подполье сообщило об ударе по "городку" ВСУ в Черниговской области

Подполье сообщило об ударе по "городку" ВСУ в Черниговской области - РИА Новости, 23.03.2025

Подполье сообщило об ударе по "городку" ВСУ в Черниговской области

Удар нанесен по "тренировочному городку" ВСУ в поселке Десна в Черниговской области Украины, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского... РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-23T11:01:00+03:00

2025-03-23T11:01:00+03:00

2025-03-23T11:09:00+03:00

специальная военная операция на украине

черниговская область

вооруженные силы украины

безопасность

чернигов

украина

сергей лебедев

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ДОНЕЦК, 23 мар - РИА Новости. Удар нанесен по "тренировочному городку" ВСУ в поселке Десна в Черниговской области Украины, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."В (Черниговской - ред.) области прилетело в пгт Десна... Десна – удивлен, наконец, через три года войны вспомнили об одном из самых знаменитых тренировочных городков. Так и называется место – "Городок". Много казарменных и учебных заведений, поля с мишенями, автодром громадных размеров, боксы с техникой и артиллерийскими орудиями, огромные склады с боекомплектом. В наше время, в том числе, обучают пилотов БПЛА. Практически все инструкторы – иностранцы", - заявил собеседник агентства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

черниговская область

чернигов

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

черниговская область, вооруженные силы украины, безопасность, чернигов, украина, сергей лебедев