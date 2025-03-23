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Подполье сообщило об ударе по "городку" ВСУ в Черниговской области
Подполье сообщило об ударе по "городку" ВСУ в Черниговской области - РИА Новости, 23.03.2025
Подполье сообщило об ударе по "городку" ВСУ в Черниговской области
Удар нанесен по "тренировочному городку" ВСУ в поселке Десна в Черниговской области Украины, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского... РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T11:01:00+03:00
2025-03-23T11:01:00+03:00
2025-03-23T11:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
черниговская область
вооруженные силы украины
безопасность
чернигов
украина
сергей лебедев
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ДОНЕЦК, 23 мар - РИА Новости. Удар нанесен по "тренировочному городку" ВСУ в поселке Десна в Черниговской области Украины, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."В (Черниговской - ред.) области прилетело в пгт Десна... Десна – удивлен, наконец, через три года войны вспомнили об одном из самых знаменитых тренировочных городков. Так и называется место – "Городок". Много казарменных и учебных заведений, поля с мишенями, автодром громадных размеров, боксы с техникой и артиллерийскими орудиями, огромные склады с боекомплектом. В наше время, в том числе, обучают пилотов БПЛА. Практически все инструкторы – иностранцы", - заявил собеседник агентства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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черниговская область, вооруженные силы украины, безопасность, чернигов, украина, сергей лебедев
Специальная военная операция на Украине, Черниговская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Чернигов, Украина, Сергей Лебедев
Подполье сообщило об ударе по "городку" ВСУ в Черниговской области
Лебедев: по тренировочному городку ВСУ в Черниговской области нанесли удар