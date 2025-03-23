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Подполье сообщило об ударе по "городку" ВСУ в Черниговской области - РИА Новости, 23.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:01 23.03.2025 (обновлено: 11:09 23.03.2025)
https://ria.ru/20250323/ukraina-2006755682.html
Подполье сообщило об ударе по "городку" ВСУ в Черниговской области
Подполье сообщило об ударе по "городку" ВСУ в Черниговской области - РИА Новости, 23.03.2025
Подполье сообщило об ударе по "городку" ВСУ в Черниговской области
Удар нанесен по "тренировочному городку" ВСУ в поселке Десна в Черниговской области Украины, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского... РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T11:01:00+03:00
2025-03-23T11:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
черниговская область
вооруженные силы украины
безопасность
чернигов
украина
сергей лебедев
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ДОНЕЦК, 23 мар - РИА Новости. Удар нанесен по "тренировочному городку" ВСУ в поселке Десна в Черниговской области Украины, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."В (Черниговской - ред.) области прилетело в пгт Десна... Десна – удивлен, наконец, через три года войны вспомнили об одном из самых знаменитых тренировочных городков. Так и называется место – "Городок". Много казарменных и учебных заведений, поля с мишенями, автодром громадных размеров, боксы с техникой и артиллерийскими орудиями, огромные склады с боекомплектом. В наше время, в том числе, обучают пилотов БПЛА. Практически все инструкторы – иностранцы", - заявил собеседник агентства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
черниговская область
чернигов
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черниговская область, вооруженные силы украины, безопасность, чернигов, украина, сергей лебедев
Специальная военная операция на Украине, Черниговская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Чернигов, Украина, Сергей Лебедев
Подполье сообщило об ударе по "городку" ВСУ в Черниговской области

Лебедев: по тренировочному городку ВСУ в Черниговской области нанесли удар

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные на месте пожара
Украинские пожарные на месте пожара - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные на месте пожара. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 23 мар - РИА Новости. Удар нанесен по "тренировочному городку" ВСУ в поселке Десна в Черниговской области Украины, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
"В (Черниговской - ред.) области прилетело в пгт Десна... Десна – удивлен, наконец, через три года войны вспомнили об одном из самых знаменитых тренировочных городков. Так и называется место – "Городок". Много казарменных и учебных заведений, поля с мишенями, автодром громадных размеров, боксы с техникой и артиллерийскими орудиями, огромные склады с боекомплектом. В наше время, в том числе, обучают пилотов БПЛА. Практически все инструкторы – иностранцы", - заявил собеседник агентства.
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЧерниговская областьВооруженные силы УкраиныБезопасностьЧерниговУкраинаСергей Лебедев
 
 
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