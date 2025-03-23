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В Киевской области нанесли удар по складам ВСУ с боекомплектом

В Киевской области нанесли удар по складам ВСУ с боекомплектом - РИА Новости, 23.03.2025

В Киевской области нанесли удар по складам ВСУ с боекомплектом

Удар нанесен вечером в субботу в Обуховском районе Киевской области по складским помещениям с боекомплектом, сообщил РИА Новости координатор пророссийского... РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-23T10:16:00+03:00

2025-03-23T10:16:00+03:00

2025-03-23T10:17:00+03:00

специальная военная операция на украине

киевская область

сергей лебедев

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украина

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ДОНЕЦК, 23 мар - РИА Новости. Удар нанесен вечером в субботу в Обуховском районе Киевской области по складским помещениям с боекомплектом, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. "Одно попадание в Обуховском районе, в складские помещения с БК. Прилетело в 22.40 (мск) в 8.00 утра еще горело, но уже не детонировало", - заявил Лебедев.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

киевская область, сергей лебедев, безопасность, украина, вооруженные силы украины