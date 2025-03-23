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В Киевской области нанесли удар по складам ВСУ с боекомплектом - РИА Новости, 23.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:16 23.03.2025 (обновлено: 10:17 23.03.2025)
https://ria.ru/20250323/ukraina-2006750367.html
В Киевской области нанесли удар по складам ВСУ с боекомплектом
В Киевской области нанесли удар по складам ВСУ с боекомплектом - РИА Новости, 23.03.2025
В Киевской области нанесли удар по складам ВСУ с боекомплектом
Удар нанесен вечером в субботу в Обуховском районе Киевской области по складским помещениям с боекомплектом, сообщил РИА Новости координатор пророссийского... РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T10:16:00+03:00
2025-03-23T10:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
киевская область
сергей лебедев
безопасность
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 23 мар - РИА Новости. Удар нанесен вечером в субботу в Обуховском районе Киевской области по складским помещениям с боекомплектом, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. "Одно попадание в Обуховском районе, в складские помещения с БК. Прилетело в 22.40 (мск) в 8.00 утра еще горело, но уже не детонировало", - заявил Лебедев.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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киевская область, сергей лебедев, безопасность, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Киевская область, Сергей Лебедев, Безопасность, Украина, Вооруженные силы Украины
В Киевской области нанесли удар по складам ВСУ с боекомплектом

Лебедев: в Обуховском районе нанесли удар по складам ВСУ с боекомплектом

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские пожарные. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 23 мар - РИА Новости. Удар нанесен вечером в субботу в Обуховском районе Киевской области по складским помещениям с боекомплектом, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
"Одно попадание в Обуховском районе, в складские помещения с БК. Прилетело в 22.40 (мск) в 8.00 утра еще горело, но уже не детонировало", - заявил Лебедев.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевская областьСергей ЛебедевБезопасностьУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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