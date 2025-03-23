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В Киевской области нанесли удар по складам ВСУ с боекомплектом
В Киевской области нанесли удар по складам ВСУ с боекомплектом - РИА Новости, 23.03.2025
В Киевской области нанесли удар по складам ВСУ с боекомплектом
Удар нанесен вечером в субботу в Обуховском районе Киевской области по складским помещениям с боекомплектом, сообщил РИА Новости координатор пророссийского... РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T10:16:00+03:00
2025-03-23T10:16:00+03:00
2025-03-23T10:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
киевская область
сергей лебедев
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ДОНЕЦК, 23 мар - РИА Новости. Удар нанесен вечером в субботу в Обуховском районе Киевской области по складским помещениям с боекомплектом, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. "Одно попадание в Обуховском районе, в складские помещения с БК. Прилетело в 22.40 (мск) в 8.00 утра еще горело, но уже не детонировало", - заявил Лебедев.
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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киевская область, сергей лебедев, безопасность, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Киевская область, Сергей Лебедев, Безопасность, Украина, Вооруженные силы Украины
В Киевской области нанесли удар по складам ВСУ с боекомплектом
Лебедев: в Обуховском районе нанесли удар по складам ВСУ с боекомплектом