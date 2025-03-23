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Подполье сообщило об ударе по расположению наемников в Киевской области
Подполье сообщило об ударе по расположению наемников в Киевской области - РИА Новости, 23.03.2025
Подполье сообщило об ударе по расположению наемников в Киевской области
Удар нанесен по месту расположения, вероятно, иностранных военных в Вышгороде Киевской области Украины, сообщил РИА Новости координатор пророссийского... РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T09:32:00+03:00
2025-03-23T09:32:00+03:00
2025-03-23T09:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
киевская область
украина
сергей лебедев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Удар нанесен по месту расположения, вероятно, иностранных военных в Вышгороде Киевской области Украины, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."Вышгород – три взрыва, один - точно в месте жительства каких-то очень крутых военных, вероятнее всего - иностранных. Импортные "скорые", в которых, по данным сопротивления, очень серьезная аппаратура, и обслуживают их иностранные медики", - сказал собеседник агентства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, киевская область, украина, сергей лебедев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Киевская область, Украина, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины
Подполье сообщило об ударе по расположению наемников в Киевской области
Лебедев: удар нанесли по расположению наемников в Вышгороде Киевской области