Рейтинг@Mail.ru
Подполье сообщило об ударе по расположению наемников в Киевской области - РИА Новости, 23.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:32 23.03.2025 (обновлено: 09:56 23.03.2025)
https://ria.ru/20250323/ukraina-2006746348.html
Подполье сообщило об ударе по расположению наемников в Киевской области
Подполье сообщило об ударе по расположению наемников в Киевской области - РИА Новости, 23.03.2025
Подполье сообщило об ударе по расположению наемников в Киевской области
Удар нанесен по месту расположения, вероятно, иностранных военных в Вышгороде Киевской области Украины, сообщил РИА Новости координатор пророссийского... РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T09:32:00+03:00
2025-03-23T09:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
киевская область
украина
сергей лебедев
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1a/1805011100_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0a7c297cf4b036423584695784172f51.jpg
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Удар нанесен по месту расположения, вероятно, иностранных военных в Вышгороде Киевской области Украины, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."Вышгород – три взрыва, один - точно в месте жительства каких-то очень крутых военных, вероятнее всего - иностранных. Импортные "скорые", в которых, по данным сопротивления, очень серьезная аппаратура, и обслуживают их иностранные медики", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
киевская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1a/1805011100_90:0:2821:2048_1920x0_80_0_0_7d85f8f74744e2628e4eb9df734d5ec9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, киевская область, украина, сергей лебедев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Киевская область, Украина, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины
Подполье сообщило об ударе по расположению наемников в Киевской области

Лебедев: удар нанесли по расположению наемников в Вышгороде Киевской области

© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС РФ над аэродромом в зоне проведения спецоперации
Истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС РФ над аэродромом в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
© РИА Новости / Валентин Капустин
Перейти в медиабанк
Истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС РФ над аэродромом в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Удар нанесен по месту расположения, вероятно, иностранных военных в Вышгороде Киевской области Украины, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
"Вышгород – три взрыва, один - точно в месте жительства каких-то очень крутых военных, вероятнее всего - иностранных. Импортные "скорые", в которых, по данным сопротивления, очень серьезная аппаратура, и обслуживают их иностранные медики", - сказал собеседник агентства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКиевская областьУкраинаСергей ЛебедевВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала