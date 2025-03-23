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Подполье сообщило об ударе по расположению наемников в Киевской области

Подполье сообщило об ударе по расположению наемников в Киевской области - РИА Новости, 23.03.2025

Подполье сообщило об ударе по расположению наемников в Киевской области

Удар нанесен по месту расположения, вероятно, иностранных военных в Вышгороде Киевской области Украины, сообщил РИА Новости координатор пророссийского... РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-23T09:32:00+03:00

2025-03-23T09:32:00+03:00

2025-03-23T09:56:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

киевская область

украина

сергей лебедев

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Удар нанесен по месту расположения, вероятно, иностранных военных в Вышгороде Киевской области Украины, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."Вышгород – три взрыва, один - точно в месте жительства каких-то очень крутых военных, вероятнее всего - иностранных. Импортные "скорые", в которых, по данным сопротивления, очень серьезная аппаратура, и обслуживают их иностранные медики", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

киевская область

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Ольга Фомченкова

безопасность, киевская область, украина, сергей лебедев, вооруженные силы украины