https://ria.ru/20250323/ukraina-2006745028.html

Президент Чехии назвал условия для отправки военных на Украину

Президент Чехии назвал условия для отправки военных на Украину - РИА Новости, 23.03.2025

Президент Чехии назвал условия для отправки военных на Украину

Президент Чехии Петр Павел заявил в интервью изданию "Европейская правда" о готовности направить на Украину своих военных в составе миротворческого контингента. РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-23T09:00:00+03:00

2025-03-23T09:00:00+03:00

2025-03-23T09:01:00+03:00

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МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Президент Чехии Петр Павел заявил в интервью изданию "Европейская правда" о готовности направить на Украину своих военных в составе миротворческого контингента. "Я верю, как только появится совместная готовность направить этот контингент, Чехия будет его частью… Если будет сильная группа европейских государств, готовых предоставить Украине гарантии безопасности, то я глубоко убежден, Чехия должна быть среди них", - сказал Павел. Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта заявил, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных "миротворцев" на Украине. Как напомнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". Ранее представитель британского премьера Кира Стармера заявил, что более 30 стран, как ожидается, войдут в так называемую "коалицию желающих" - группу государств, готовых разместить миротворцев на Украине и предоставить Киеву гарантии безопасности. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в прошлом году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Ранее он также оставлял без комментариев заявления о том, что Россия якобы не будет против размещения миротворцев на Украине.

https://ria.ru/20250319/mirotvortsy-2005875454.html

https://ria.ru/20250321/evropa-2006240658.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, россия, чехия, петр павел, сергей лавров, кир стармер, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)