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Президент Чехии назвал условия для отправки военных на Украину - РИА Новости, 23.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
09:00 23.03.2025 (обновлено: 09:01 23.03.2025)
https://ria.ru/20250323/ukraina-2006745028.html
Президент Чехии назвал условия для отправки военных на Украину
Президент Чехии назвал условия для отправки военных на Украину - РИА Новости, 23.03.2025
Президент Чехии назвал условия для отправки военных на Украину
Президент Чехии Петр Павел заявил в интервью изданию "Европейская правда" о готовности направить на Украину своих военных в составе миротворческого контингента. РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T09:00:00+03:00
2025-03-23T09:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
чехия
петр павел
сергей лавров
кир стармер
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МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Президент Чехии Петр Павел заявил в интервью изданию "Европейская правда" о готовности направить на Украину своих военных в составе миротворческого контингента. "Я верю, как только появится совместная готовность направить этот контингент, Чехия будет его частью… Если будет сильная группа европейских государств, готовых предоставить Украине гарантии безопасности, то я глубоко убежден, Чехия должна быть среди них", - сказал Павел. Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта заявил, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных "миротворцев" на Украине. Как напомнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". Ранее представитель британского премьера Кира Стармера заявил, что более 30 стран, как ожидается, войдут в так называемую "коалицию желающих" - группу государств, готовых разместить миротворцев на Украине и предоставить Киеву гарантии безопасности. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в прошлом году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Ранее он также оставлял без комментариев заявления о том, что Россия якобы не будет против размещения миротворцев на Украине.
https://ria.ru/20250319/mirotvortsy-2005875454.html
https://ria.ru/20250321/evropa-2006240658.html
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в мире, украина, россия, чехия, петр павел, сергей лавров, кир стармер, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Чехия, Петр Павел, Сергей Лавров, Кир Стармер, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
Президент Чехии назвал условия для отправки военных на Украину

Павел: чешские военные могут войти в состав европейских миротворцев на Украине

© AP Photo / Petr David JosekЧешский президент Петр Павел
Чешский президент Петр Павел - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
© AP Photo / Petr David Josek
Чешский президент Петр Павел. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Президент Чехии Петр Павел заявил в интервью изданию "Европейская правда" о готовности направить на Украину своих военных в составе миротворческого контингента.
"Я верю, как только появится совместная готовность направить этот контингент, Чехия будет его частью… Если будет сильная группа европейских государств, готовых предоставить Украине гарантии безопасности, то я глубоко убежден, Чехия должна быть среди них", - сказал Павел.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
Договорились: Россия и США могут бомбить европейских "миротворцев" вместе
19 марта, 08:00
Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта заявил, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных "миротворцев" на Украине. Как напомнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле".
Ранее представитель британского премьера Кира Стармера заявил, что более 30 стран, как ожидается, войдут в так называемую "коалицию желающих" - группу государств, готовых разместить миротворцев на Украине и предоставить Киеву гарантии безопасности.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в прошлом году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Ранее он также оставлял без комментариев заявления о том, что Россия якобы не будет против размещения миротворцев на Украине.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
Европа расставила капкан на Трампа, а тот ищет выход из НАТО
21 марта, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияЧехияПетр ПавелСергей ЛавровКир СтармерСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
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