В США двумя словами описали отношение Трампа к Украине
Политолог Галеотти: Трамп считает Украину вассальным государством США
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Глава Белого дома Дональд Трамп считает Украину вассальным государством США, приводит CNN комментарий политолога Марка Галеотти.
"Я думаю, что принципиальный момент заключается в том, что, с точки зрения Трампа, Украина является купленным и оплаченным вассальным государством", — говорится в публикации.
"Я думаю, что принципиальный момент заключается в том, что, с точки зрения Трампа, Украина является купленным и оплаченным вассальным государством", — говорится в публикации.
Галеотти добавил, что США заключат какую-то сделку с Россией, а затем поставят Украину перед фактом.
Трамп в среду около часа разговаривал с Владимиром Зеленским о сближении переговорных позиций Москвы и Киева. Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, глава США выдвинул новые предложения по обеспечению безопасности Украины. Перед этим американский лидер провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Лидеры двух стран обсудили урегулирование украинского военного конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире.
Трамп в среду около часа разговаривал с Владимиром Зеленским о сближении переговорных позиций Москвы и Киева. Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, глава США выдвинул новые предложения по обеспечению безопасности Украины. Перед этим американский лидер провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Лидеры двух стран обсудили урегулирование украинского военного конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире.