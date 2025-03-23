https://ria.ru/20250323/ukraina-2006744128.html

В США двумя словами описали отношение Трампа к Украине

В США двумя словами описали отношение Трампа к Украине - РИА Новости, 23.03.2025

В США двумя словами описали отношение Трампа к Украине

Глава Белого дома Дональд Трамп считает Украину вассальным государством США, приводит CNN комментарий политолога Марка Галеотти. "Я думаю, что принципиальный... РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-23T08:32:00+03:00

2025-03-23T08:32:00+03:00

2025-03-23T10:09:00+03:00

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Глава Белого дома Дональд Трамп считает Украину вассальным государством США, приводит CNN комментарий политолога Марка Галеотти. "Я думаю, что принципиальный момент заключается в том, что, с точки зрения Трампа, Украина является купленным и оплаченным вассальным государством", — говорится в публикации.Галеотти добавил, что США заключат какую-то сделку с Россией, а затем поставят Украину перед фактом. Трамп в среду около часа разговаривал с Владимиром Зеленским о сближении переговорных позиций Москвы и Киева. Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, глава США выдвинул новые предложения по обеспечению безопасности Украины. Перед этим американский лидер провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Лидеры двух стран обсудили урегулирование украинского военного конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире.

https://ria.ru/20250323/uilyam-2006745982.html

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в мире, украина, дональд трамп, сша, россия, владимир зеленский, владимир путин