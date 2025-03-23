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В США двумя словами описали отношение Трампа к Украине - РИА Новости, 23.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
08:32 23.03.2025 (обновлено: 10:09 23.03.2025)
https://ria.ru/20250323/ukraina-2006744128.html
В США двумя словами описали отношение Трампа к Украине
В США двумя словами описали отношение Трампа к Украине - РИА Новости, 23.03.2025
В США двумя словами описали отношение Трампа к Украине
Глава Белого дома Дональд Трамп считает Украину вассальным государством США, приводит CNN комментарий политолога Марка Галеотти. "Я думаю, что принципиальный... РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T08:32:00+03:00
2025-03-23T10:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
дональд трамп
сша
россия
владимир зеленский
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Глава Белого дома Дональд Трамп считает Украину вассальным государством США, приводит CNN комментарий политолога Марка Галеотти. "Я думаю, что принципиальный момент заключается в том, что, с точки зрения Трампа, Украина является купленным и оплаченным вассальным государством", — говорится в публикации.Галеотти добавил, что США заключат какую-то сделку с Россией, а затем поставят Украину перед фактом. Трамп в среду около часа разговаривал с Владимиром Зеленским о сближении переговорных позиций Москвы и Киева. Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, глава США выдвинул новые предложения по обеспечению безопасности Украины. Перед этим американский лидер провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Лидеры двух стран обсудили урегулирование украинского военного конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире.
https://ria.ru/20250323/uilyam-2006745982.html
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в мире, украина, дональд трамп, сша, россия, владимир зеленский, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Дональд Трамп, США, Россия, Владимир Зеленский, Владимир Путин
В США двумя словами описали отношение Трампа к Украине

Политолог Галеотти: Трамп считает Украину вассальным государством США

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Глава Белого дома Дональд Трамп считает Украину вассальным государством США, приводит CNN комментарий политолога Марка Галеотти.

"Я думаю, что принципиальный момент заключается в том, что, с точки зрения Трампа, Украина является купленным и оплаченным вассальным государством", — говорится в публикации.
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Галеотти добавил, что США заключат какую-то сделку с Россией, а затем поставят Украину перед фактом.

Трамп в среду около часа разговаривал с Владимиром Зеленским о сближении переговорных позиций Москвы и Киева. Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, глава США выдвинул новые предложения по обеспечению безопасности Украины. Перед этим американский лидер провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Лидеры двух стран обсудили урегулирование украинского военного конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДональд ТрампСШАРоссияВладимир ЗеленскийВладимир Путин
 
 
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