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"Истечем кровью и умрем": американские наемники в ВСУ взмолились о пощаде - РИА Новости, 23.03.2025
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04:51 23.03.2025 (обновлено: 13:50 23.03.2025)
https://ria.ru/20250323/ukraina-2006736759.html
"Истечем кровью и умрем": американские наемники в ВСУ взмолились о пощаде
"Истечем кровью и умрем": американские наемники в ВСУ взмолились о пощаде - РИА Новости, 23.03.2025
"Истечем кровью и умрем": американские наемники в ВСУ взмолились о пощаде
Американские наемники, участвующие в боевых действиях на Украине на стороне ВСУ, выступают за прекращение огня, а приход к власти в США Дональда Трампа стал для РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T04:51:00+03:00
2025-03-23T13:50:00+03:00
в мире
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дональд трамп
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Американские наемники, участвующие в боевых действиях на Украине на стороне ВСУ, выступают за прекращение огня, а приход к власти в США Дональда Трампа стал для них ударом, пишет британское издание The Times."Все американцы &lt;…&gt; стремились к прекращению огня, чтобы остановить боевые действия", — говорится в материале.Наемники, по данным газеты, пожаловались на огромные потери. Один из них, медик команды "Дельта", рассказал о миссии, обернувшейся для его роты 90-процентными потерями."Я помню, как смотрел на один подсолнух, который был выше сорняков, &lt;…&gt; думая, что мы все здесь истечем кровью и умрем", — заявил он.Как отмечается в материале, смена позиции США по украинскому вопросу после прихода к власти Дональда Трампа стала ударом для американских наемников."Был момент, когда я подумал, что мы на самом деле собираемся пойти войной на Америку. Это было похоже на Приказ 66 из "Звездных войн" [где джедаи объявлены предателями Империи и был отдан приказ их убить]. Это было похоже на: "О, черт, все мои друзья сейчас попытаются меня убить", — пожаловался 25-летний наемник Датч.Минобороны России неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
https://ria.ru/20250318/naemnik-2005818667.html
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в мире, украина, сша, америка, дональд трамп, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
В мире, Украина, США, Америка, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
"Истечем кровью и умрем": американские наемники в ВСУ взмолились о пощаде

Times: американские наемники в ВСУ захотели прекращения огня

© Фото : R.T. Weatherman FoundationГробы с телами американских наемников в Киеве, Украина
Гробы с телами американских наемников в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
© Фото : R.T. Weatherman Foundation
Гробы с телами американских наемников в Киеве, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Американские наемники, участвующие в боевых действиях на Украине на стороне ВСУ, выступают за прекращение огня, а приход к власти в США Дональда Трампа стал для них ударом, пишет британское издание The Times.
"Все американцы <…> стремились к прекращению огня, чтобы остановить боевые действия", — говорится в материале.
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Наемники, по данным газеты, пожаловались на огромные потери. Один из них, медик команды "Дельта", рассказал о миссии, обернувшейся для его роты 90-процентными потерями.
"Я помню, как смотрел на один подсолнух, который был выше сорняков, <…> думая, что мы все здесь истечем кровью и умрем", — заявил он.
Как отмечается в материале, смена позиции США по украинскому вопросу после прихода к власти Дональда Трампа стала ударом для американских наемников.
"Был момент, когда я подумал, что мы на самом деле собираемся пойти войной на Америку. Это было похоже на Приказ 66 из "Звездных войн" [где джедаи объявлены предателями Империи и был отдан приказ их убить]. Это было похоже на: "О, черт, все мои друзья сейчас попытаются меня убить", — пожаловался 25-летний наемник Датч.
Минобороны России неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
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