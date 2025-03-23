https://ria.ru/20250323/ukraina-2006736759.html

"Истечем кровью и умрем": американские наемники в ВСУ взмолились о пощаде

"Истечем кровью и умрем": американские наемники в ВСУ взмолились о пощаде - РИА Новости, 23.03.2025

"Истечем кровью и умрем": американские наемники в ВСУ взмолились о пощаде

Американские наемники, участвующие в боевых действиях на Украине на стороне ВСУ, выступают за прекращение огня, а приход к власти в США Дональда Трампа стал для РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-23T04:51:00+03:00

2025-03-23T04:51:00+03:00

2025-03-23T13:50:00+03:00

в мире

украина

сша

америка

дональд трамп

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0a/1998488790_0:95:1020:668_1920x0_80_0_0_0004ed1d08204b2e3b642979d15e7aeb.jpg

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Американские наемники, участвующие в боевых действиях на Украине на стороне ВСУ, выступают за прекращение огня, а приход к власти в США Дональда Трампа стал для них ударом, пишет британское издание The Times."Все американцы <…> стремились к прекращению огня, чтобы остановить боевые действия", — говорится в материале.Наемники, по данным газеты, пожаловались на огромные потери. Один из них, медик команды "Дельта", рассказал о миссии, обернувшейся для его роты 90-процентными потерями."Я помню, как смотрел на один подсолнух, который был выше сорняков, <…> думая, что мы все здесь истечем кровью и умрем", — заявил он.Как отмечается в материале, смена позиции США по украинскому вопросу после прихода к власти Дональда Трампа стала ударом для американских наемников."Был момент, когда я подумал, что мы на самом деле собираемся пойти войной на Америку. Это было похоже на Приказ 66 из "Звездных войн" [где джедаи объявлены предателями Империи и был отдан приказ их убить]. Это было похоже на: "О, черт, все мои друзья сейчас попытаются меня убить", — пожаловался 25-летний наемник Датч.Минобороны России неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.

https://ria.ru/20250318/naemnik-2005818667.html

https://ria.ru/20250127/sk-1995670077.html

украина

сша

америка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, америка, дональд трамп, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)