"Истечем кровью и умрем": американские наемники в ВСУ взмолились о пощаде
Times: американские наемники в ВСУ захотели прекращения огня
© Фото : R.T. Weatherman FoundationГробы с телами американских наемников в Киеве, Украина
© Фото : R.T. Weatherman Foundation
Гробы с телами американских наемников в Киеве, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Американские наемники, участвующие в боевых действиях на Украине на стороне ВСУ, выступают за прекращение огня, а приход к власти в США Дональда Трампа стал для них ударом, пишет британское издание The Times.
"Все американцы <…> стремились к прекращению огня, чтобы остановить боевые действия", — говорится в материале.
Наемники, по данным газеты, пожаловались на огромные потери. Один из них, медик команды "Дельта", рассказал о миссии, обернувшейся для его роты 90-процентными потерями.
"Я помню, как смотрел на один подсолнух, который был выше сорняков, <…> думая, что мы все здесь истечем кровью и умрем", — заявил он.
Как отмечается в материале, смена позиции США по украинскому вопросу после прихода к власти Дональда Трампа стала ударом для американских наемников.
"Был момент, когда я подумал, что мы на самом деле собираемся пойти войной на Америку. Это было похоже на Приказ 66 из "Звездных войн" [где джедаи объявлены предателями Империи и был отдан приказ их убить]. Это было похоже на: "О, черт, все мои друзья сейчас попытаются меня убить", — пожаловался 25-летний наемник Датч.
Минобороны России неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.