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Украинцы задались неудобными вопросами после краха ВСУ в Курской области
Украинцы задались неудобными вопросами после краха ВСУ в Курской области - РИА Новости, 23.03.2025
Украинцы задались неудобными вопросами после краха ВСУ в Курской области
Разгром ВСУ в Курской области заставил многих украинцев потребовать объяснений от властей в логичности этой провальной операции, пишет Reuters. РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T01:45:00+03:00
2025-03-23T01:45:00+03:00
2025-03-23T10:43:00+03:00
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Разгром ВСУ в Курской области заставил многих украинцев потребовать объяснений от властей в логичности этой провальной операции, пишет Reuters."Мы вообще не должны были начинать эту операцию", — сказал в беседе с изданием пехотинец Алексей Дешевый."Я просто не уверена, что оно того стоило", — сказала Мария Панкова, которая оплакивала воевавшего за ВСУ друга, пропавшего без вести в Курской области.Как отмечается в материале, отступление ВСУ из Суджи вызвало вопросы и углубило общественный раскол на Украине по поводу выгоды от вторжения. Освобождение оккупированных ВСУ территорий позволило России устранить потенциальный козырь, который Киев пытался бы использовать на переговорах.В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободили более 1100 километров территории, включая села Старая Сорочина, Малая Локня, Черкасское Поречное, Мартыновка, Михайловка и районный центр город Суджу.
https://ria.ru/20250322/spetsoperatsiya-2006678408.html
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в мире, курская область, суджа, украина, вооруженные силы украины
В мире, Курская область, Суджа, Украина, Вооруженные силы Украины
Украинцы задались неудобными вопросами после краха ВСУ в Курской области
Reuters: украинцы ждут объяснений от власти после провала ВСУ в Курской области