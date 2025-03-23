https://ria.ru/20250323/ukraina-2006727182.html

Венгрия жестко высказалась о перспективах Украины

Венгрия жестко высказалась о перспективах Украины - РИА Новости, 23.03.2025

Венгрия жестко высказалась о перспективах Украины

Продолжающееся нарушение киевским режимом прав венгерской общины в Закарпатье неприемлемо, поэтому Будапешт продолжит блокировать вступление Украины в ЕС,... РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-23T00:36:00+03:00

2025-03-23T00:36:00+03:00

2025-03-23T10:41:00+03:00

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Продолжающееся нарушение киевским режимом прав венгерской общины в Закарпатье неприемлемо, поэтому Будапешт продолжит блокировать вступление Украины в ЕС, написал в Facebook* министр иностранных дел и внешнеэномических связей Венгрии Петер Сийярто."Пока сохраняется эта печальная ситуация (Нарушение прав венгров в Закарпатье. — Прим. ред.), ни о каком прогрессе в переговорах о вступлении Украины в ЕС не может быть и речи", — написал он.По словам Сийярто, украинское правительство, несмотря на свои обещания и красивые слова, так и не вернуло права, отнятые у венгерского меньшинства еще в 2015 году."Это неприемлемо и полностью противоречит общеевропейским правилам и ценностям", — подчеркнул министр.Ранее президент Венгрии Виктор Орбан заявлял, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Будапештом, так как вступление Киева в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. По его словам, ЕС хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт — один из методов для этого. Он добавил, что Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250317/siyyarto-2005445628.html

https://ria.ru/20250310/vengrija-2004117692.html

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в мире, украина, венгрия, будапешт, виктор орбан, петер сийярто, евросоюз, facebook