https://ria.ru/20250323/ukraina-2006726534.html

Президент Чехии заявил, что у Киева не было предпосылок для победы

Президент Чехии заявил, что у Киева не было предпосылок для победы - РИА Новости, 23.03.2025

Президент Чехии заявил, что у Киева не было предпосылок для победы

Украина не имела предпосылок к победе даже перед началом "контрнаступления" в 2023 году, заявил президент Чехии Петр Павел. РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-23T00:10:00+03:00

2025-03-23T00:10:00+03:00

2025-03-23T05:53:00+03:00

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Украина не имела предпосылок к победе даже перед началом "контрнаступления" в 2023 году, заявил президент Чехии Петр Павел. Павел в пятницу прибыл с визитом в Киев, до этого он посетил Одессу."Два года назад, перед тем как Украина начала большое контрнаступление, у вас уже не было предпосылок для успеха, ведь для успешного наступления, согласно военной теории, необходимо соотношение сил по меньшей мере 3 к 1, а лучше 5 к 1, а вместо этого соотношение сил между Украиной и Россией было даже в пользу России. Поэтому было вполне очевидно, что контрнаступление не будет настолько успешным, чтобы освободить все территории. А сейчас мы имеем то, что имеем, и я считаю, что нам нужно продолжать оказывать Украине такую поддержку, чтобы она могла удержать территорию, не потерять больше ничего и как можно быстрее создать условия для прекращения огня, а в дальнейшем и мира", — заявил Павел в интервью украинскому изданию "Европейская правда". Украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 557 — они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят". По данным на начало декабря 2023 года, войска Киева за полгода "контрнаступления" потеряли более 125 тысяч человек.

https://ria.ru/20250302/chekhiya-2002525469.html

https://ria.ru/20250309/tramp-2003956153.html

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в мире, украина, киев, россия, петр павел, владимир путин, вооруженные силы украины