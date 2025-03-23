"Немедленное отступление". На Западе высмеяли сигнал принца Уильяма России
Журналист Боуз раскритиковал послание принца Уильяма России на границе в Эстонии
© Getty Images / Chris JacksonПринц Уэльский Уильям на танке Challenger 2 в Тапе, Эстония
© Getty Images / Chris Jackson
Принц Уэльский Уильям на танке Challenger 2 в Тапе, Эстония
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз высмеял в соцсети X "послание" наследного принца Великобритании Уильяма России на границе в Эстонии.
Так Боуз отреагировал на статью BBC о том, что фотография принца на танке у российской границы в Эстонии стала сильным сигналом.
Так Боуз отреагировал на статью BBC о том, что фотография принца на танке у российской границы в Эстонии стала сильным сигналом.
"Русские объявили о немедленном отступлении всех сил из Украины из-за "Сильного послания"<...>" — с иронией написал он.
Агентство Bloomberg передавало, что премьер Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой коалиции желающих — группы государств, готовых разместить "миротворцев" на Украине и предоставить Киеву гарантии безопасности.
Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта заявил, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения европейских "миротворцев" на Украине. Как напомнил министр, в случае размещения иностранного контингента страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку эти войска будут создавать "факты на земле".
Агентство Bloomberg передавало, что премьер Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой коалиции желающих — группы государств, готовых разместить "миротворцев" на Украине и предоставить Киеву гарантии безопасности.
Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта заявил, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения европейских "миротворцев" на Украине. Как напомнил министр, в случае размещения иностранного контингента страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку эти войска будут создавать "факты на земле".