Рейтинг@Mail.ru
"Немедленное отступление". На Западе высмеяли сигнал принца Уильяма России - РИА Новости, 23.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:23 23.03.2025 (обновлено: 13:45 23.03.2025)
https://ria.ru/20250323/uilyam-2006745982.html
"Немедленное отступление". На Западе высмеяли сигнал принца Уильяма России
"Немедленное отступление". На Западе высмеяли сигнал принца Уильяма России - РИА Новости, 23.03.2025
"Немедленное отступление". На Западе высмеяли сигнал принца Уильяма России
Ирландский журналист Чей Боуз высмеял в соцсети X "послание" наследного принца Великобритании Уильяма России на границе в Эстонии. Так Боуз отреагировал на... РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T09:23:00+03:00
2025-03-23T13:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
великобритания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/17/2006748075_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_05ef39b37bc6113333235902e5fe4c18.jpg
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз высмеял в соцсети X "послание" наследного принца Великобритании Уильяма России на границе в Эстонии. Так Боуз отреагировал на статью BBC о том, что фотография принца на танке у российской границы в Эстонии стала сильным сигналом."Русские объявили о немедленном отступлении всех сил из Украины из-за "Сильного послания"&lt;...&gt;" — с иронией написал он. Агентство Bloomberg передавало, что премьер Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой коалиции желающих — группы государств, готовых разместить "миротворцев" на Украине и предоставить Киеву гарантии безопасности. Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта заявил, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения европейских "миротворцев" на Украине. Как напомнил министр, в случае размещения иностранного контингента страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку эти войска будут создавать "факты на земле".
https://ria.ru/20250323/ukraina-2006744128.html
https://ria.ru/20250323/malinen-2006747475.html
россия
украина
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/17/2006748075_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_17660ce0aacdecce5c23286ee67053ff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, великобритания
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Великобритания
"Немедленное отступление". На Западе высмеяли сигнал принца Уильяма России

Журналист Боуз раскритиковал послание принца Уильяма России на границе в Эстонии

© Getty Images / Chris JacksonПринц Уэльский Уильям на танке Challenger 2 в Тапе, Эстония
Принц Уэльский Уильям на танке Challenger 2 в Тапе, Эстония - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
© Getty Images / Chris Jackson
Принц Уэльский Уильям на танке Challenger 2 в Тапе, Эстония
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз высмеял в соцсети X "послание" наследного принца Великобритании Уильяма России на границе в Эстонии.

Так Боуз отреагировал на статью BBC о том, что фотография принца на танке у российской границы в Эстонии стала сильным сигналом.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
В США двумя словами описали отношение Трампа к Украине
08:32
"Русские объявили о немедленном отступлении всех сил из Украины из-за "Сильного послания"<...>" — с иронией написал он.

Агентство Bloomberg передавало, что премьер Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой коалиции желающих — группы государств, готовых разместить "миротворцев" на Украине и предоставить Киеву гарантии безопасности.

Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта заявил, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения европейских "миротворцев" на Украине. Как напомнил министр, в случае размещения иностранного контингента страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку эти войска будут создавать "факты на земле".
Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
Заявление президента Финляндии о России вызвало ярость на Западе
10:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаВеликобритания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала