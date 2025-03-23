https://ria.ru/20250323/uilyam-2006745982.html

"Немедленное отступление". На Западе высмеяли сигнал принца Уильяма России

"Немедленное отступление". На Западе высмеяли сигнал принца Уильяма России - РИА Новости, 23.03.2025

"Немедленное отступление". На Западе высмеяли сигнал принца Уильяма России

Ирландский журналист Чей Боуз высмеял в соцсети X "послание" наследного принца Великобритании Уильяма России на границе в Эстонии. Так Боуз отреагировал на... РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-23T09:23:00+03:00

2025-03-23T09:23:00+03:00

2025-03-23T13:45:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

великобритания

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/17/2006748075_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_05ef39b37bc6113333235902e5fe4c18.jpg

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз высмеял в соцсети X "послание" наследного принца Великобритании Уильяма России на границе в Эстонии. Так Боуз отреагировал на статью BBC о том, что фотография принца на танке у российской границы в Эстонии стала сильным сигналом."Русские объявили о немедленном отступлении всех сил из Украины из-за "Сильного послания"<...>" — с иронией написал он. Агентство Bloomberg передавало, что премьер Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой коалиции желающих — группы государств, готовых разместить "миротворцев" на Украине и предоставить Киеву гарантии безопасности. Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта заявил, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения европейских "миротворцев" на Украине. Как напомнил министр, в случае размещения иностранного контингента страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку эти войска будут создавать "факты на земле".

https://ria.ru/20250323/ukraina-2006744128.html

https://ria.ru/20250323/malinen-2006747475.html

россия

украина

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, великобритания