https://ria.ru/20250323/udar-2006807884.html

ВСУ атаковали многоквартирный дом в Горловке, есть пострадавшие

ВСУ атаковали многоквартирный дом в Горловке, есть пострадавшие - РИА Новости, 23.03.2025

ВСУ атаковали многоквартирный дом в Горловке, есть пострадавшие

ВСУ нанесли удар беспилотником по многоквартирному дому в Горловке, пострадали четыре человека, написал мэр Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-23T18:35:00+03:00

2025-03-23T18:35:00+03:00

2025-03-23T20:44:00+03:00

специальная военная операция на украине

горловка

вооруженные силы украины

украина

иван приходько

донецкая народная республика

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126025_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_fbab71a0cd32a2df801b066c09764402.jpg

ДОНЕЦК, 23 мар — РИА Новости. ВСУ нанесли удар беспилотником по многоквартирному дому в Горловке, пострадали четыре человека, написал мэр Иван Приходько в Telegram-канале."Украинские террористы нанесли удар дроном по многоквартирному дому в центре Горловки. <...> Спешу всех успокоить. Да, детки ранены (подростки, девочки), двое. Не тяжелые. Слава Богу! Но есть и двое раненых взрослых", — уточнил он.Город подвергся очередной атаке противника в воскресенье вечером. Чуть ранее управление правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщило, что ВСУ обстреляли Горловку тремя кассетными снарядами натовского калибра (155 миллиметров) и нанесли удар с помощью дрона.Накануне украинские боевики также атаковали этот населенный пункт. Так, после удара беспилотника по жилому дому пострадал подросток. Утром того же дня мирная жительница получила ранения в результате артобстрела.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе его население насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20250323/spetsoperatsiya-2006760891.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

украина

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

горловка, вооруженные силы украины, украина, иван приходько, донецкая народная республика, происшествия