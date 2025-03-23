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ВСУ атаковали многоквартирный дом в Горловке, есть пострадавшие
ВСУ атаковали многоквартирный дом в Горловке, есть пострадавшие - РИА Новости, 23.03.2025
ВСУ атаковали многоквартирный дом в Горловке, есть пострадавшие
ВСУ нанесли удар беспилотником по многоквартирному дому в Горловке, пострадали четыре человека, написал мэр Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T18:35:00+03:00
2025-03-23T18:35:00+03:00
2025-03-23T20:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
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донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 23 мар — РИА Новости. ВСУ нанесли удар беспилотником по многоквартирному дому в Горловке, пострадали четыре человека, написал мэр Иван Приходько в Telegram-канале."Украинские террористы нанесли удар дроном по многоквартирному дому в центре Горловки. <...> Спешу всех успокоить. Да, детки ранены (подростки, девочки), двое. Не тяжелые. Слава Богу! Но есть и двое раненых взрослых", — уточнил он.Город подвергся очередной атаке противника в воскресенье вечером. Чуть ранее управление правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщило, что ВСУ обстреляли Горловку тремя кассетными снарядами натовского калибра (155 миллиметров) и нанесли удар с помощью дрона.Накануне украинские боевики также атаковали этот населенный пункт. Так, после удара беспилотника по жилому дому пострадал подросток. Утром того же дня мирная жительница получила ранения в результате артобстрела.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе его население насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250323/spetsoperatsiya-2006760891.html
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Специальная военная операция на Украине, Горловка, Вооруженные силы Украины, Украина, Иван Приходько, Донецкая Народная Республика, Происшествия
ВСУ атаковали многоквартирный дом в Горловке, есть пострадавшие
ВСУ нанесли удар БПЛА по многоквартирному дому в Горловке, пострадали 4 человека