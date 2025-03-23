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ВСУ атаковали многоквартирный дом в Горловке, есть пострадавшие - РИА Новости, 23.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:35 23.03.2025 (обновлено: 20:44 23.03.2025)
https://ria.ru/20250323/udar-2006807884.html
ВСУ атаковали многоквартирный дом в Горловке, есть пострадавшие
ВСУ атаковали многоквартирный дом в Горловке, есть пострадавшие - РИА Новости, 23.03.2025
ВСУ атаковали многоквартирный дом в Горловке, есть пострадавшие
ВСУ нанесли удар беспилотником по многоквартирному дому в Горловке, пострадали четыре человека, написал мэр Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T18:35:00+03:00
2025-03-23T20:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
вооруженные силы украины
украина
иван приходько
донецкая народная республика
происшествия
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ДОНЕЦК, 23 мар — РИА Новости. ВСУ нанесли удар беспилотником по многоквартирному дому в Горловке, пострадали четыре человека, написал мэр Иван Приходько в Telegram-канале."Украинские террористы нанесли удар дроном по многоквартирному дому в центре Горловки. &lt;...&gt; Спешу всех успокоить. Да, детки ранены (подростки, девочки), двое. Не тяжелые. Слава Богу! Но есть и двое раненых взрослых", — уточнил он.Город подвергся очередной атаке противника в воскресенье вечером. Чуть ранее управление правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщило, что ВСУ обстреляли Горловку тремя кассетными снарядами натовского калибра (155 миллиметров) и нанесли удар с помощью дрона.Накануне украинские боевики также атаковали этот населенный пункт. Так, после удара беспилотника по жилому дому пострадал подросток. Утром того же дня мирная жительница получила ранения в результате артобстрела.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе его население насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250323/spetsoperatsiya-2006760891.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
горловка
украина
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горловка, вооруженные силы украины, украина, иван приходько, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Вооруженные силы Украины, Украина, Иван Приходько, Донецкая Народная Республика, Происшествия
ВСУ атаковали многоквартирный дом в Горловке, есть пострадавшие

ВСУ нанесли удар БПЛА по многоквартирному дому в Горловке, пострадали 4 человека

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 23 мар — РИА Новости. ВСУ нанесли удар беспилотником по многоквартирному дому в Горловке, пострадали четыре человека, написал мэр Иван Приходько в Telegram-канале.
"Украинские террористы нанесли удар дроном по многоквартирному дому в центре Горловки. <...> Спешу всех успокоить. Да, детки ранены (подростки, девочки), двое. Не тяжелые. Слава Богу! Но есть и двое раненых взрослых", — уточнил он.
Военнослужащий ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
Российские войска освободили Срибное в ДНР
Вчера, 12:04
Город подвергся очередной атаке противника в воскресенье вечером. Чуть ранее управление правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщило, что ВСУ обстреляли Горловку тремя кассетными снарядами натовского калибра (155 миллиметров) и нанесли удар с помощью дрона.
Накануне украинские боевики также атаковали этот населенный пункт. Так, после удара беспилотника по жилому дому пострадал подросток. Утром того же дня мирная жительница получила ранения в результате артобстрела.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе его население насчитывало более 250 тысяч человек.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаВооруженные силы УкраиныУкраинаИван ПриходькоДонецкая Народная РеспубликаПроисшествия
 
 
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