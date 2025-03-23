Хуситы заявили, что атаковали аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве
Сариа заявил, что хуситы атаковали баллистической ракетой аэропорт Бен-Гурион
© Кадр видео, опубликованного хуситамиГиперзвуковая баллистическая ракета "Палестина-2"
© Кадр видео, опубликованного хуситами
Гиперзвуковая баллистическая ракета "Палестина-2". Архивное фото
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БЕЙРУТ, 23 мар — РИА Новости. Йеменское движение "Ансар Алла" (хуситы) нанесло удар баллистической ракетой по международному аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве, заявил официальный спикер движения Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah.
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"Вооруженные силы Йемена атаковали гиперзвуковой ракетой "Палестина-2" аэропорт Бен-Гурион в оккупированном Яффо", — сказал он.
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По словам спикера, атака на аэропорт была успешной, в результате удара авиасообщение остановили более чем на полчаса.
Также, по словам Сариа, хуситы массированно атаковали авианосную группу ВМС США во главе с USS Harry Truman. Для атаки они применили ракеты и беспилотники, развязав бой на несколько часов.
Хуситы возобновили военные действия против Израиля после того, как Тель-Авив вновь стал обстреливать сектор Газа, а затем начал наземную операцию в палестинском анклаве.
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Вечером 15 марта Центральное командование США объявило о начале крупномасштабной операции против группировки "Ансар Алла" для "защиты американских интересов, сдерживания врагов и восстановления свободы судоходства". ВВС США нанесли 47 ударов по объектам движения на всей территории Йемена. Хуситы заявили о гибели не менее 50 человек и пообещали, что будут атаковать американские корабли в Красном море.
"Ансар Алла" контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря. После обострения ближневосточного конфликта хуситы начали атаковать связанные с Тель-Авивом суда, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал. Кроме того, повстанцы наносят удары ракетами и беспилотниками по территории Израиля. Свои действия они объясняют помощью палестинцам.
США, Великобритания и Израиль отвечают регулярными ракетными ударами по Йемену.
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