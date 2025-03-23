https://ria.ru/20250323/udar-2006787159.html

Хуситы заявили, что атаковали аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве

Хуситы заявили, что атаковали аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве - РИА Новости, 23.03.2025

Хуситы заявили, что атаковали аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве

Йеменское движение "Ансар Алла" (хуситы) нанесло удар баллистической ракетой по международному аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве, заявил официальный спикер... РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-23T15:38:00+03:00

2025-03-23T15:38:00+03:00

2025-03-23T16:16:00+03:00

тель-авив

обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

в мире

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БЕЙРУТ, 23 мар — РИА Новости. Йеменское движение "Ансар Алла" (хуситы) нанесло удар баллистической ракетой по международному аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве, заявил официальный спикер движения Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah."Вооруженные силы Йемена атаковали гиперзвуковой ракетой "Палестина-2" аэропорт Бен-Гурион в оккупированном Яффо", — сказал он.По словам спикера, атака на аэропорт была успешной, в результате удара авиасообщение остановили более чем на полчаса.Также, по словам Сариа, хуситы массированно атаковали авианосную группу ВМС США во главе с USS Harry Truman. Для атаки они применили ракеты и беспилотники, развязав бой на несколько часов.Хуситы возобновили военные действия против Израиля после того, как Тель-Авив вновь стал обстреливать сектор Газа, а затем начал наземную операцию в палестинском анклаве.Вечером 15 марта Центральное командование США объявило о начале крупномасштабной операции против группировки "Ансар Алла" для "защиты американских интересов, сдерживания врагов и восстановления свободы судоходства". ВВС США нанесли 47 ударов по объектам движения на всей территории Йемена. Хуситы заявили о гибели не менее 50 человек и пообещали, что будут атаковать американские корабли в Красном море."Ансар Алла" контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря. После обострения ближневосточного конфликта хуситы начали атаковать связанные с Тель-Авивом суда, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал. Кроме того, повстанцы наносят удары ракетами и беспилотниками по территории Израиля. Свои действия они объясняют помощью палестинцам.США, Великобритания и Израиль отвечают регулярными ракетными ударами по Йемену.

https://ria.ru/20250321/husity-2006343758.html

https://ria.ru/20250118/izrail-1994382317.html

https://ria.ru/20240112/khusity-1920977839.html

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тель-авив, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, в мире