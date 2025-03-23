https://ria.ru/20250323/udar-2006769168.html

ВСУ ударили по машине главы Беловского района в Курской области

ВСУ ударили по машине главы Беловского района в Курской области - РИА Новости, 23.03.2025

ВСУ ударили по машине главы Беловского района в Курской области

В Курской области ВСУ ударили по машине главы Беловского района Николая Волобуева , сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале. РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-23T13:29:00+03:00

2025-03-23T13:29:00+03:00

2025-03-23T14:00:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

беловский район

курская область

александр хинштейн

николай волобуев

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727905474_0:378:2968:2048_1920x0_80_0_0_703af933243ba3e45ad16688787a9263.jpg

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. В Курской области ВСУ ударили по машине главы Беловского района Николая Волобуева , сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале."Украинские нацисты ударили по машине главы Беловского района, который развозил хлеб. Николай Волобуев регулярно находится в районе, навещает жителей и помогает им. В момент атаки приехал передать хлеб оставшимся там людям", — рассказал он. Машина, попавшая под удар, получила серьезные повреждения. "Сейчас жизни главы ничего не угрожает: с акубаротрамвой он доехал до Беловской ЦРБ, где его осмотрели медики. От транспортировки в Курскую областную больницу отказывался. Оперативно связался с ним, потребовал, чтобы он в обязательном порядке прошел полное обследование", — написал Хинштейн.Врио губернатора пожелал Волобуеву скорейшего выздоровления и сил, а также отметил, что несмотря на травму, глава района уже завтра обещает выйти на работу.Украинские военные постоянно атакуют гражданские объекты в российских регионах. Боевики наносят удары дронами, обстреливают жилые районы из артиллерии и РСЗО.

https://ria.ru/20250323/obstrel-2006758553.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

беловский район

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, беловский район, курская область, александр хинштейн, николай волобуев, происшествия