Рейтинг@Mail.ru
ВСУ ударили по машине главы Беловского района в Курской области - РИА Новости, 23.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:29 23.03.2025 (обновлено: 14:00 23.03.2025)
https://ria.ru/20250323/udar-2006769168.html
ВСУ ударили по машине главы Беловского района в Курской области
ВСУ ударили по машине главы Беловского района в Курской области - РИА Новости, 23.03.2025
ВСУ ударили по машине главы Беловского района в Курской области
В Курской области ВСУ ударили по машине главы Беловского района Николая Волобуева , сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале. РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T13:29:00+03:00
2025-03-23T14:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
беловский район
курская область
александр хинштейн
николай волобуев
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727905474_0:378:2968:2048_1920x0_80_0_0_703af933243ba3e45ad16688787a9263.jpg
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. В Курской области ВСУ ударили по машине главы Беловского района Николая Волобуева , сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале."Украинские нацисты ударили по машине главы Беловского района, который развозил хлеб. Николай Волобуев регулярно находится в районе, навещает жителей и помогает им. В момент атаки приехал передать хлеб оставшимся там людям", — рассказал он. Машина, попавшая под удар, получила серьезные повреждения. "Сейчас жизни главы ничего не угрожает: с акубаротрамвой он доехал до Беловской ЦРБ, где его осмотрели медики. От транспортировки в Курскую областную больницу отказывался. Оперативно связался с ним, потребовал, чтобы он в обязательном порядке прошел полное обследование", — написал Хинштейн.Врио губернатора пожелал Волобуеву скорейшего выздоровления и сил, а также отметил, что несмотря на травму, глава района уже завтра обещает выйти на работу.Украинские военные постоянно атакуют гражданские объекты в российских регионах. Боевики наносят удары дронами, обстреливают жилые районы из артиллерии и РСЗО.
https://ria.ru/20250323/obstrel-2006758553.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
беловский район
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727905474_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_6ffa4779c171ce5d5cf638c9805e8e89.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, беловский район, курская область, александр хинштейн, николай волобуев, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Беловский район, Курская область, Александр Хинштейн, Николай Волобуев, Происшествия
ВСУ ударили по машине главы Беловского района в Курской области

ВСУ ударили по автомобилю главы Беловского района в Курской области

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Скорая помощь. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. В Курской области ВСУ ударили по машине главы Беловского района Николая Волобуева , сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале.
«
"Украинские нацисты ударили по машине главы Беловского района, который развозил хлеб. Николай Волобуев регулярно находится в районе, навещает жителей и помогает им. В момент атаки приехал передать хлеб оставшимся там людям", — рассказал он.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
В Запорожской области беспилотник ВСУ ударил по скорой, один человек погиб
11:47
Машина, попавшая под удар, получила серьезные повреждения.
"Сейчас жизни главы ничего не угрожает: с акубаротрамвой он доехал до Беловской ЦРБ, где его осмотрели медики. От транспортировки в Курскую областную больницу отказывался. Оперативно связался с ним, потребовал, чтобы он в обязательном порядке прошел полное обследование", — написал Хинштейн.
Врио губернатора пожелал Волобуеву скорейшего выздоровления и сил, а также отметил, что несмотря на травму, глава района уже завтра обещает выйти на работу.
Украинские военные постоянно атакуют гражданские объекты в российских регионах. Боевики наносят удары дронами, обстреливают жилые районы из артиллерии и РСЗО.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныБеловский районКурская областьАлександр ХинштейнНиколай ВолобуевПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала