https://ria.ru/20250323/udar-2006769168.html
ВСУ ударили по машине главы Беловского района в Курской области
ВСУ ударили по машине главы Беловского района в Курской области - РИА Новости, 23.03.2025
ВСУ ударили по машине главы Беловского района в Курской области
В Курской области ВСУ ударили по машине главы Беловского района Николая Волобуева , сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале. РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T13:29:00+03:00
2025-03-23T13:29:00+03:00
2025-03-23T14:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
беловский район
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александр хинштейн
николай волобуев
происшествия
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. В Курской области ВСУ ударили по машине главы Беловского района Николая Волобуева , сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале."Украинские нацисты ударили по машине главы Беловского района, который развозил хлеб. Николай Волобуев регулярно находится в районе, навещает жителей и помогает им. В момент атаки приехал передать хлеб оставшимся там людям", — рассказал он. Машина, попавшая под удар, получила серьезные повреждения. "Сейчас жизни главы ничего не угрожает: с акубаротрамвой он доехал до Беловской ЦРБ, где его осмотрели медики. От транспортировки в Курскую областную больницу отказывался. Оперативно связался с ним, потребовал, чтобы он в обязательном порядке прошел полное обследование", — написал Хинштейн.Врио губернатора пожелал Волобуеву скорейшего выздоровления и сил, а также отметил, что несмотря на травму, глава района уже завтра обещает выйти на работу.Украинские военные постоянно атакуют гражданские объекты в российских регионах. Боевики наносят удары дронами, обстреливают жилые районы из артиллерии и РСЗО.
https://ria.ru/20250323/obstrel-2006758553.html
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вооруженные силы украины, беловский район, курская область, александр хинштейн, николай волобуев, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Беловский район, Курская область, Александр Хинштейн, Николай Волобуев, Происшествия
ВСУ ударили по машине главы Беловского района в Курской области
ВСУ ударили по автомобилю главы Беловского района в Курской области