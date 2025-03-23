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Арестованного мэра Стамбула доставляют в тюрьму, пишут СМИ - РИА Новости, 23.03.2025
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15:17 23.03.2025
https://ria.ru/20250323/tyurma-2006785197.html
Арестованного мэра Стамбула доставляют в тюрьму, пишут СМИ
Арестованного мэра Стамбула доставляют в тюрьму, пишут СМИ - РИА Новости, 23.03.2025
Арестованного мэра Стамбула доставляют в тюрьму, пишут СМИ
Арестованного по делу о коррупции мэра Стамбула Экрема Имамоглу доставляют в тюрьму Силиври, сообщила газета Т24. РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T15:17:00+03:00
2025-03-23T15:17:00+03:00
в мире
стамбул
турция
экрем имамоглу
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АНКАРА, 23 мар - РИА Новости. Арестованного по делу о коррупции мэра Стамбула Экрема Имамоглу доставляют в тюрьму Силиври, сообщила газета Т24. Суд в Турции вынес решение об аресте подозреваемого в коррупции Имамоглу, сообщил в воскресенье телеканал Sözcü. При этом прошение об аресте в рамках расследования второго дела о терроризме было отклонено, сообщила газета Star со ссылкой на официальные источники. Вместе с Имамоглу арестован ряд высших чиновников мэрии Стамбула, всего по судебному делу проходят более 90 человек. По данным Halk TV, Имамоглу может подать апелляцию на решение суда об аресте. Главная прокуратура Cтамбула в свою очередь намерена обжаловать решение суда, отклонившего прошение об аресте мэра города Экрема Имамоглу по делу о терроризме, сообщила газета Sabah. Неоспоримое окончательное решение может вынести только Конституционный суд. "Имамоглу был арестован в рамках расследования против мэрии Стамбула по обвинению в "коррупции", "подтасовке результатов торгов, записи личных данных, взяточничестве и создании организации". Имамоглу доставляют в тюрьму Силиври", - пишет издание.
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в мире, стамбул, турция, экрем имамоглу
В мире, Стамбул, Турция, Экрем Имамоглу
Арестованного мэра Стамбула доставляют в тюрьму, пишут СМИ

Арестованного по делу о коррупции мэра Стамбула Имамоглу доставляют в тюрьму

© AP Photo / Burhan OzbiliciЭкрем Имамоглу
Экрем Имамоглу - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Экрем Имамоглу. Архивное фото
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АНКАРА, 23 мар - РИА Новости. Арестованного по делу о коррупции мэра Стамбула Экрема Имамоглу доставляют в тюрьму Силиври, сообщила газета Т24.
Суд в Турции вынес решение об аресте подозреваемого в коррупции Имамоглу, сообщил в воскресенье телеканал Sözcü. При этом прошение об аресте в рамках расследования второго дела о терроризме было отклонено, сообщила газета Star со ссылкой на официальные источники. Вместе с Имамоглу арестован ряд высших чиновников мэрии Стамбула, всего по судебному делу проходят более 90 человек. По данным Halk TV, Имамоглу может подать апелляцию на решение суда об аресте. Главная прокуратура Cтамбула в свою очередь намерена обжаловать решение суда, отклонившего прошение об аресте мэра города Экрема Имамоглу по делу о терроризме, сообщила газета Sabah. Неоспоримое окончательное решение может вынести только Конституционный суд.
"Имамоглу был арестован в рамках расследования против мэрии Стамбула по обвинению в "коррупции", "подтасовке результатов торгов, записи личных данных, взяточничестве и создании организации". Имамоглу доставляют в тюрьму Силиври", - пишет издание.
Экрем Имамоглу - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
Названа причина задержания мэра Стамбула Имамоглу
19 марта, 08:13
 
В миреСтамбулТурцияЭкрем Имамоглу
 
 
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