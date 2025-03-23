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Турецкие власти заявили, что полиция не использует пластиковые пули - РИА Новости, 23.03.2025
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23:28 23.03.2025 (обновлено: 23:29 23.03.2025)
https://ria.ru/20250323/turtsiya-2006833957.html
Турецкие власти заявили, что полиция не использует пластиковые пули
Турецкие власти заявили, что полиция не использует пластиковые пули - РИА Новости, 23.03.2025
Турецкие власти заявили, что полиция не использует пластиковые пули
Администрация президента Турции заявила, что полиция во время акций протеста в поддержку арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу использует не пластиковые... РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T23:28:00+03:00
2025-03-23T23:29:00+03:00
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экрем имамоглу
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АНКАРА, 23 мар - РИА Новости. Администрация президента Турции заявила, что полиция во время акций протеста в поддержку арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу использует не пластиковые пули, а баллоны со слезоточивым газом. "Утверждение о том, что предмет на изображениях, опубликованных в некоторых аккаунтах социальных сетей, представляет собой "пластиковую пулю, использованную во время демонстраций" - не соответствует действительности. Предметом на изображении является не пластиковая пуля, а баллон со слезоточивым газом, используемый силовиками в правовых рамках для обеспечения социальной стабильности и защиты общественного порядка" - говорится в заявлении центра по борьбе с дезинформацией при управлении по коммуникациям администрации президента Турции. "Капсула используется с пейнтбольной винтовкой, работающей при максимальном давлении воздуха 15 джоулей", - говорится в заявлении. Суд в Турции вынес решение об аресте подозреваемого в коррупции мэра Стамбула Экрема Имамоглу, сообщил в воскресенье телеканал Sözcü. При этом прошение об аресте в рамках расследования второго дела о терроризме было отклонено, сообщила газета Star со ссылкой на официальные источники. Вместе с Имамоглу арестован ряд высших чиновников мэрии, всего по судебному делу проходят более 90 человек. По данным Halk TV, Имамоглу может подать апелляцию на решение суда об аресте. Главная прокуратура Cтамбула в свою очередь намерена обжаловать решение суда, отклонившего прошение об аресте Имамоглу по делу о терроризме, сообщила газета Sabah. Неоспоримое окончательное решение может вынести только Конституционный суд.
https://ria.ru/20250323/turtsiya-2006812566.html
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Акция в Анкаре в поддержку арестованного мэра Стамбула
Очередная акция протеста в поддержку арестованного мэра Стамбула Имамоглу готовится в турецкой столице Анкаре, полиция заблокировала дороги, ведущие к месту проведения акции - парку Гювен, передаёт корреспондент РИА Новости
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в мире, турция, стамбул, экрем имамоглу
В мире, Турция, Стамбул, Экрем Имамоглу
Турецкие власти заявили, что полиция не использует пластиковые пули

Администрация президента Турции опровергла применение полицией пластиковых пуль

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАкция в поддержку арестованного мэра Стамбула Имамоглу
Акция в поддержку арестованного мэра Стамбула Имамоглу - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Акция в поддержку арестованного мэра Стамбула Имамоглу
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АНКАРА, 23 мар - РИА Новости. Администрация президента Турции заявила, что полиция во время акций протеста в поддержку арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу использует не пластиковые пули, а баллоны со слезоточивым газом.
"Утверждение о том, что предмет на изображениях, опубликованных в некоторых аккаунтах социальных сетей, представляет собой "пластиковую пулю, использованную во время демонстраций" - не соответствует действительности. Предметом на изображении является не пластиковая пуля, а баллон со слезоточивым газом, используемый силовиками в правовых рамках для обеспечения социальной стабильности и защиты общественного порядка" - говорится в заявлении центра по борьбе с дезинформацией при управлении по коммуникациям администрации президента Турции.
"Капсула используется с пейнтбольной винтовкой, работающей при максимальном давлении воздуха 15 джоулей", - говорится в заявлении.
Суд в Турции вынес решение об аресте подозреваемого в коррупции мэра Стамбула Экрема Имамоглу, сообщил в воскресенье телеканал Sözcü. При этом прошение об аресте в рамках расследования второго дела о терроризме было отклонено, сообщила газета Star со ссылкой на официальные источники. Вместе с Имамоглу арестован ряд высших чиновников мэрии, всего по судебному делу проходят более 90 человек. По данным Halk TV, Имамоглу может подать апелляцию на решение суда об аресте. Главная прокуратура Cтамбула в свою очередь намерена обжаловать решение суда, отклонившего прошение об аресте Имамоглу по делу о терроризме, сообщила газета Sabah. Неоспоримое окончательное решение может вынести только Конституционный суд.
Турецкий флаг - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
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В миреТурцияСтамбулЭкрем Имамоглу
 
 
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