В Турции опровергли слухи о назначении доверенного лица в мэрию Стамбула
Администрация Эрдогана отрицает назначение доверенного лица в мэрию Стамбула
Турецкий флаг. Архивное фото
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АНКАРА, 23 мар - РИА Новости. Администрация президента Турции опровергла сообщения о якобы назначении доверенного лица в мэрию Стамбула на фоне ареста градоначальника Экрема Имамоглу.
Суд в Турции вынес решение об аресте подозреваемого в коррупции мэра Стамбула Экрема Имамоглу, сообщил в воскресенье телеканал Sözcü. При этом прошение об аресте в рамках расследования второго дела о терроризме было отклонено, писала газета Star со ссылкой на официальные источники. Вместе с Имамоглу арестован ряд высших чиновников мэрии, всего по делу проходят более 90 человек. По данным Halk TV, Имамоглу может подать апелляцию на решение об аресте. Главная прокуратура Cтамбула в свою очередь намерена обжаловать отклонение судом прошения об аресте Имамоглу по делу о терроризме, сообщила газета Sabah. Окончательное решение может вынести только Конституционный суд. МВД Турции информировало, что Имамоглу временно отстранен от исполнения обязанностей мэра.
"Появившееся в некоторых социальных сетях сообщение о том, что "в столичном муниципалитете Стамбула назначено доверенное лицо", не соответствует действительности. Министерство внутренних дел объявило, что мэры столичного муниципалитета Стамбула и муниципалитета Бейликдюзю отстранены от должности в качестве временной меры в связи с их арестом. Соответственно, канцелярия губернатора Стамбула объявила, что заместитель мэра будет избран на муниципальных собраниях Стамбула и Бейликдюзю в среду, 26 марта 2025 года. Таким образом, назначение доверенных лиц в соответствующие муниципалитеты не производится", - сообщил Центр по борьбе с дезинформацией при управлении по коммуникациям администрации президента Турции.
Центр призвал не полагаться на необоснованные утверждения, направленные на манипулирование общественным мнением.