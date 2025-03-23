https://ria.ru/20250323/turtsiya-2006736555.html

Более 300 участников протестов задержали в субботу в Турции

Более 300 участников протестов задержали в субботу в Турции - РИА Новости, 23.03.2025

Более 300 участников протестов задержали в субботу в Турции

Более 300 человек задержаны после акций в поддержку задержанного мэра Стамбула Экрема Имамоглу в Турции в субботу, одного полицейского облили кислотой, сообщило РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-23T04:47:00+03:00

2025-03-23T04:47:00+03:00

2025-03-23T04:55:00+03:00

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стамбул

экрем имамоглу

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АНКАРА, 23 мар - РИА Новости. Более 300 человек задержаны после акций в поддержку задержанного мэра Стамбула Экрема Имамоглу в Турции в субботу, одного полицейского облили кислотой, сообщило главное управление безопасности страны в соцсети Х.В среду главная прокуратура Стамбула сообщила о задержании Имамоглу по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством, подкупом и содействием террористической деятельности. Сам оппозиционный политик заявил, что "не намерен сдаваться" под давлением властей. Задержание мэра Стамбула привело к массовым акциям протеста. В субботу политик давал показания в течение пяти часов во Дворце правосудия. По сообщению телеканала A Haber, он отверг обвинения в связях с террористическими организациями и подверг критике метод своего задержания. Прокуратура Турции попросила суд арестовать задержанного мэра Стамбула по обвинениям в терроризме и коррупции, передает агентство Рейтер со ссылкой на офис мэра."В ходе акций протеста сегодня ночью задержаны 323 подозреваемых. На одного полицейского напали с кислотой", - сообщило главное управление безопасности.

https://ria.ru/20250323/turtsiya-2006734011.html

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турция, в мире, стамбул, экрем имамоглу