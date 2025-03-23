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Более 300 участников протестов задержали в субботу в Турции - РИА Новости, 23.03.2025
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04:47 23.03.2025 (обновлено: 04:55 23.03.2025)
https://ria.ru/20250323/turtsiya-2006736555.html
Более 300 участников протестов задержали в субботу в Турции
Более 300 участников протестов задержали в субботу в Турции - РИА Новости, 23.03.2025
Более 300 участников протестов задержали в субботу в Турции
Более 300 человек задержаны после акций в поддержку задержанного мэра Стамбула Экрема Имамоглу в Турции в субботу, одного полицейского облили кислотой, сообщило РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T04:47:00+03:00
2025-03-23T04:55:00+03:00
турция
в мире
стамбул
экрем имамоглу
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АНКАРА, 23 мар - РИА Новости. Более 300 человек задержаны после акций в поддержку задержанного мэра Стамбула Экрема Имамоглу в Турции в субботу, одного полицейского облили кислотой, сообщило главное управление безопасности страны в соцсети Х.В среду главная прокуратура Стамбула сообщила о задержании Имамоглу по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством, подкупом и содействием террористической деятельности. Сам оппозиционный политик заявил, что "не намерен сдаваться" под давлением властей. Задержание мэра Стамбула привело к массовым акциям протеста. В субботу политик давал показания в течение пяти часов во Дворце правосудия. По сообщению телеканала A Haber, он отверг обвинения в связях с террористическими организациями и подверг критике метод своего задержания. Прокуратура Турции попросила суд арестовать задержанного мэра Стамбула по обвинениям в терроризме и коррупции, передает агентство Рейтер со ссылкой на офис мэра."В ходе акций протеста сегодня ночью задержаны 323 подозреваемых. На одного полицейского напали с кислотой", - сообщило главное управление безопасности.
https://ria.ru/20250323/turtsiya-2006734011.html
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турция, в мире, стамбул, экрем имамоглу
Турция, В мире, Стамбул, Экрем Имамоглу
Более 300 участников протестов задержали в субботу в Турции

Более 300 участников протестов в поддержку Имамоглу задержали в субботу в Турции

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПротесты в связи с задержанием мэра Стамбула Имамоглу
Протесты в связи с задержанием мэра Стамбула Имамоглу - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Протесты в связи с задержанием мэра Стамбула Имамоглу. Архивное фото
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АНКАРА, 23 мар - РИА Новости. Более 300 человек задержаны после акций в поддержку задержанного мэра Стамбула Экрема Имамоглу в Турции в субботу, одного полицейского облили кислотой, сообщило главное управление безопасности страны в соцсети Х.
В среду главная прокуратура Стамбула сообщила о задержании Имамоглу по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством, подкупом и содействием террористической деятельности. Сам оппозиционный политик заявил, что "не намерен сдаваться" под давлением властей. Задержание мэра Стамбула привело к массовым акциям протеста. В субботу политик давал показания в течение пяти часов во Дворце правосудия. По сообщению телеканала A Haber, он отверг обвинения в связях с террористическими организациями и подверг критике метод своего задержания. Прокуратура Турции попросила суд арестовать задержанного мэра Стамбула по обвинениям в терроризме и коррупции, передает агентство Рейтер со ссылкой на офис мэра.
"В ходе акций протеста сегодня ночью задержаны 323 подозреваемых. На одного полицейского напали с кислотой", - сообщило главное управление безопасности.
Экрем Имамоглу - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
СМИ: прокуратура Турции попросила суд арестовать Имамоглу
03:32
 
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