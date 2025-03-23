https://ria.ru/20250323/trump-2006770406.html

В Кремле отметили особенность администрации Трампа

В Кремле отметили особенность администрации Трампа - РИА Новости, 23.03.2025

В Кремле отметили особенность администрации Трампа

Администрация президента США Дональда Трампа говорит о мире на Украине, сотрудничестве с РФ и сделках, такая тональность импонирует Москве, заявил... РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-23T13:45:00+03:00

2025-03-23T13:45:00+03:00

2025-03-23T13:59:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

россия

москва

телефонный разговор путина и трампа (18 марта)

в мире

дональд трамп

дмитрий песков

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа говорит о мире на Украине, сотрудничестве с РФ и сделках, такая тональность импонирует Москве, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью."Новая администрация очевидно имеет отличную позицию от той, которой придерживалась предыдущая администрация, администрация (президента Джо) Байдена. Новая администрация говорит о мире, новая администрация говорит о перспективах экономического сотрудничества, которое принесет выгоду всем, но для них, конечно, самое главное - это выгода Америке. И новая администрация говорит о сделках. Такая тональность импонирует нам гораздо больше", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину. Видеозапись комментария размещена в Telegram-канале журналиста.

https://ria.ru/20250319/diplomatiya-2005915646.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, россия, москва, телефонный разговор путина и трампа (18 марта), в мире, дональд трамп, дмитрий песков, павел зарубин, сша