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В Кремле отметили особенность администрации Трампа - РИА Новости, 23.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:45 23.03.2025 (обновлено: 13:59 23.03.2025)
https://ria.ru/20250323/trump-2006770406.html
В Кремле отметили особенность администрации Трампа
В Кремле отметили особенность администрации Трампа - РИА Новости, 23.03.2025
В Кремле отметили особенность администрации Трампа
Администрация президента США Дональда Трампа говорит о мире на Украине, сотрудничестве с РФ и сделках, такая тональность импонирует Москве, заявил... РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T13:45:00+03:00
2025-03-23T13:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
россия
москва
телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
в мире
дональд трамп
дмитрий песков
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа говорит о мире на Украине, сотрудничестве с РФ и сделках, такая тональность импонирует Москве, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью."Новая администрация очевидно имеет отличную позицию от той, которой придерживалась предыдущая администрация, администрация (президента Джо) Байдена. Новая администрация говорит о мире, новая администрация говорит о перспективах экономического сотрудничества, которое принесет выгоду всем, но для них, конечно, самое главное - это выгода Америке. И новая администрация говорит о сделках. Такая тональность импонирует нам гораздо больше", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину. Видеозапись комментария размещена в Telegram-канале журналиста.
https://ria.ru/20250319/diplomatiya-2005915646.html
украина
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украина, россия, москва, телефонный разговор путина и трампа (18 марта), в мире, дональд трамп, дмитрий песков, павел зарубин, сша
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Москва, Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта), В мире, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Павел Зарубин, США
В Кремле отметили особенность администрации Трампа

Песков: администрация Трампа говорит о мире на Украине и сотрудничестве с РФ

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа говорит о мире на Украине, сотрудничестве с РФ и сделках, такая тональность импонирует Москве, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью.
"Новая администрация очевидно имеет отличную позицию от той, которой придерживалась предыдущая администрация, администрация (президента Джо) Байдена. Новая администрация говорит о мире, новая администрация говорит о перспективах экономического сотрудничества, которое принесет выгоду всем, но для них, конечно, самое главное - это выгода Америке. И новая администрация говорит о сделках. Такая тональность импонирует нам гораздо больше", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину. Видеозапись комментария размещена в Telegram-канале журналиста.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияМоскваТелефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)В миреДональд ТрампДмитрий ПесковПавел ЗарубинСША
 
 
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