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Будущее военного хаба в Польше поставлено под вопрос, пишут СМИ - РИА Новости, 23.03.2025
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18:33 23.03.2025
https://ria.ru/20250323/tramp-2006807721.html
Будущее военного хаба в Польше поставлено под вопрос, пишут СМИ
Будущее военного хаба в Польше поставлено под вопрос, пишут СМИ - РИА Новости, 23.03.2025
Будущее военного хаба в Польше поставлено под вопрос, пишут СМИ
Будущее военного хаба в польском городе Жешуве, который является ключевым логистическим центром поставок оружия на Украину, поставлено под вопрос из-за позиции... РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T18:33:00+03:00
2025-03-23T18:33:00+03:00
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Будущее военного хаба в польском городе Жешуве, который является ключевым логистическим центром поставок оружия на Украину, поставлено под вопрос из-за позиции президента США Дональда Трампа в отношении Украины, сообщает австралийский телеканал ABC со ссылкой на источники в Европе. "Статус совместно управляемого логистического центра в городе Жешуве, расположенном в восточной Польше, теперь поставлен под вопрос из-за недавно продемонстрированной администрацией Трампа враждебности по отношению к Украине", - пишет телеканал со ссылкой на источники в Европе. Телеканал, ссылаясь на американского чиновника, сообщает также, что несколько подразделений материально-технического обеспечения США уже покинули Жешув. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, сергей лавров, нато
В мире, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Сергей Лавров, НАТО
Будущее военного хаба в Польше поставлено под вопрос, пишут СМИ

ABC: будущее военного хаба в Польше поставлено под вопрос из-за позиции Трампа

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Будущее военного хаба в польском городе Жешуве, который является ключевым логистическим центром поставок оружия на Украину, поставлено под вопрос из-за позиции президента США Дональда Трампа в отношении Украины, сообщает австралийский телеканал ABC со ссылкой на источники в Европе.
"Статус совместно управляемого логистического центра в городе Жешуве, расположенном в восточной Польше, теперь поставлен под вопрос из-за недавно продемонстрированной администрацией Трампа враждебности по отношению к Украине", - пишет телеканал со ссылкой на источники в Европе.
Телеканал, ссылаясь на американского чиновника, сообщает также, что несколько подразделений материально-технического обеспечения США уже покинули Жешув.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Комплекс Patriot в аэропорту Жешув-Ясенка, Польша - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
На польско-украинской границе прекратилась передача ВСУ оружия из США
4 марта, 14:44
 
В миреУкраинаСШАРоссияДональд ТрампСергей ЛавровНАТО
 
 
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