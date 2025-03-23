https://ria.ru/20250323/torden-2006745209.html

МИД прокомментировал приговор россиянину Тордену, вынесенный в Финляндии

МИД прокомментировал приговор россиянину Тордену, вынесенный в Финляндии - РИА Новости, 23.03.2025

МИД прокомментировал приговор россиянину Тордену, вынесенный в Финляндии

Москва считает пожизненный приговор россиянину Тордену в Финляндии предвзятым и политически мотивированным, заявили РИА Новости в МИД России. РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-23T09:04:00+03:00

2025-03-23T09:04:00+03:00

2025-03-23T09:46:00+03:00

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Москва считает пожизненный приговор россиянину Тордену в Финляндии предвзятым и политически мотивированным, заявили РИА Новости в МИД России."Считаем данный вердикт предвзятым, политически мотивированным, в полной мере отражающим активное и безоговорочное участие всех ветвей финской власти, включая судебную (одной из главных отличительных черт которой должна быть беспристрастность), в развязанной "коллективным Западом" гибридной войне против России", — указали в ведомстве.Там добавили, что посольство в Хельсинки выполняет все необходимые консульские функции в отношении Тордена, предусмотренные российским законодательством в таких ситуациях."В случае если зараженная русофобией финская "фемида" и на этот останется не только слепой, но и глухой к доводам защиты, а приговор в отношении Тордена вступит в силу, у российской стороны остаются в арсенале юридические инструменты, которые позволят продолжить борьбу за обеспечение его права на справедливое судебное разбирательство", — отметили в МИД.Окружной суд Хельсинки 14 марта признал российского гражданина Воислава Тордена виновным по обвинениям в якобы совершенных им "военных преступлениях в Донбассе в 2014 году" и приговорил его к пожизненному тюремному заключению. Защита пообещала обжаловать приговорРассмотрение дела Тордена прошло с 5 декабря 2024 года по 31 января этого года. Прокурор запрашивал для Тордена пожизненное заключение по обвинению в пяти "военных преступлениях". Россиянин заявляет о своей невиновности.Украина запрашивала экстрадицию Тордена после того, как его задержали в Финляндии в июле 2023 года из-за нарушения миграционных норм. Верховный суд Финляндии в декабре 2023 года не разрешил экстрадицию и постановил немедленно освободить Тордена, но сразу после освобождения его задержала пограничная охрана. Центральная криминальная полиция вскоре начала предварительное расследование в связи с предполагаемыми преступлениями на Украине.

https://ria.ru/20250314/torden-2005017345.html

https://ria.ru/20240208/torden-1926069884.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

финляндия, москва, воислав торден (ян петровский), в мире