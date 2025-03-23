МИД прокомментировал приговор россиянину Тордену, вынесенный в Финляндии
МИД назвал пожизненный приговор Тордену в Финляндии политически мотивированным
© Фото : соцсетиВоислав Торден (Ян Петровский)
© Фото : соцсети
Воислав Торден (Ян Петровский). Архивное фото
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Москва считает пожизненный приговор россиянину Тордену в Финляндии предвзятым и политически мотивированным, заявили РИА Новости в МИД России.
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"Считаем данный вердикт предвзятым, политически мотивированным, в полной мере отражающим активное и безоговорочное участие всех ветвей финской власти, включая судебную (одной из главных отличительных черт которой должна быть беспристрастность), в развязанной "коллективным Западом" гибридной войне против России", — указали в ведомстве.
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Там добавили, что посольство в Хельсинки выполняет все необходимые консульские функции в отношении Тордена, предусмотренные российским законодательством в таких ситуациях.
"В случае если зараженная русофобией финская "фемида" и на этот останется не только слепой, но и глухой к доводам защиты, а приговор в отношении Тордена вступит в силу, у российской стороны остаются в арсенале юридические инструменты, которые позволят продолжить борьбу за обеспечение его права на справедливое судебное разбирательство", — отметили в МИД.
Окружной суд Хельсинки 14 марта признал российского гражданина Воислава Тордена виновным по обвинениям в якобы совершенных им "военных преступлениях в Донбассе в 2014 году" и приговорил его к пожизненному тюремному заключению. Защита пообещала обжаловать приговор
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Рассмотрение дела Тордена прошло с 5 декабря 2024 года по 31 января этого года. Прокурор запрашивал для Тордена пожизненное заключение по обвинению в пяти "военных преступлениях". Россиянин заявляет о своей невиновности.
Украина запрашивала экстрадицию Тордена после того, как его задержали в Финляндии в июле 2023 года из-за нарушения миграционных норм. Верховный суд Финляндии в декабре 2023 года не разрешил экстрадицию и постановил немедленно освободить Тордена, но сразу после освобождения его задержала пограничная охрана. Центральная криминальная полиция вскоре начала предварительное расследование в связи с предполагаемыми преступлениями на Украине.