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Источник рассказал об уничтожении техники ВСУ в курском приграничье
Источник рассказал об уничтожении техники ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 23.03.2025
Источник рассказал об уничтожении техники ВСУ в курском приграничье
ВСУ не используют бронетехнику в Курской области, она уничтожается еще на подъезде к госгранице в Сумской области, рассказал РИА Новости источник в группировке... РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T13:25:00+03:00
2025-03-23T13:25:00+03:00
2025-03-23T13:26:00+03:00
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. ВСУ не используют бронетехнику в Курской области, она уничтожается еще на подъезде к госгранице в Сумской области, рассказал РИА Новости источник в группировке войск "Север". "Вся техника, которая пытается подъехать к нашей госгранице, жжется еще на подъездах к нашим позициям в Сумской области", - сказал собеседник агентства. Он пояснил, что пути подвоза находятся под огневым контролем ВС РФ. "Операторы БПЛА постоянно мониторят дороги, по которым противник передвигался ранее к Курской области, а также предполагаемые пути, где он, возможно, захочет проехать", - добавил он. По его словам, в данный момент из-за потепления намного проще стало вычислить места пути проезда ВСУ и туда уже нацелена артиллерия.
https://ria.ru/20250321/svo-2006546448.html
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курская область, сумская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Источник рассказал об уничтожении техники ВСУ в курском приграничье
Технику ВСУ уничтожают на подъезде к госгранице России в Сумской области