https://ria.ru/20250323/tekhnika-2006768263.html

Источник рассказал об уничтожении техники ВСУ в курском приграничье

Источник рассказал об уничтожении техники ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 23.03.2025

Источник рассказал об уничтожении техники ВСУ в курском приграничье

ВСУ не используют бронетехнику в Курской области, она уничтожается еще на подъезде к госгранице в Сумской области, рассказал РИА Новости источник в группировке... РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-23T13:25:00+03:00

2025-03-23T13:25:00+03:00

2025-03-23T13:26:00+03:00

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. ВСУ не используют бронетехнику в Курской области, она уничтожается еще на подъезде к госгранице в Сумской области, рассказал РИА Новости источник в группировке войск "Север". "Вся техника, которая пытается подъехать к нашей госгранице, жжется еще на подъездах к нашим позициям в Сумской области", - сказал собеседник агентства. Он пояснил, что пути подвоза находятся под огневым контролем ВС РФ. "Операторы БПЛА постоянно мониторят дороги, по которым противник передвигался ранее к Курской области, а также предполагаемые пути, где он, возможно, захочет проехать", - добавил он. По его словам, в данный момент из-за потепления намного проще стало вычислить места пути проезда ВСУ и туда уже нацелена артиллерия.

https://ria.ru/20250321/svo-2006546448.html

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курская область, сумская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф