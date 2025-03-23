https://ria.ru/20250323/tekhnika-2006737250.html

Десантники привели в рабочее состояние трофейную технику ВСУ

Десантники привели в рабочее состояние трофейную технику ВСУ - РИА Новости, 23.03.2025

Десантники привели в рабочее состояние трофейную технику ВСУ

Десантники эвакуировали и привели в рабочее состояние украинскую РСЗО БМ-21 "Град", американскую БМП М2 Bradley и турецкий бронеавтомобиль Kirpi, вывезенные из... РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-23T05:04:00+03:00

2025-03-23T05:04:00+03:00

2025-03-23T05:04:00+03:00

специальная военная операция на украине

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россия

вооруженные силы украины

воздушно-десантные войска россии

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КУРСК, 23 мар - РИА Новости. Десантники эвакуировали и привели в рабочее состояние украинскую РСЗО БМ-21 "Град", американскую БМП М2 Bradley и турецкий бронеавтомобиль Kirpi, вывезенные из курского приграничья, сообщили в Минобороны России. Ведомство опубликовало кадры с трофейной техникой ВСУ, доставленной с поля боя в курском приграничье ремонтно-эвакуационными подразделениями Тульского соединения ВДВ в тыловые районы. "Очередные образцы трофейной техники были доставлены в расположение Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения с поля боя из приграничных районов Курской области силами ремонтно-эвакуационной группы ВДВ. Десантники эвакуировали и привели в рабочее состояние украинскую БРДМ советского производства, РСЗО БМ-21 "Град", американскую БМП М2 Bradley и турецкий бронеавтомобиль Kirpi", - рассказали в МО РФ. Эвакуация техники проходила в два этапа. Сначала была проведена инженерная разведка района для обеспечения безопасности личного состава. Вторым этапом провели непосредственно операцию по эвакуации трофейной боевой техники ВСУ. В руки российских десантников она попала практически с полным боекомплектом и без критических повреждений. "Отдельные образцы после проведения ремонтных работ удалось восстановить. Специалистами-ремонтниками в течение короткого времени были заменены некоторые элементы электропроводки и восстановлены поврежденные детали. В дальнейшем будет принято решение об использовании трофейной техники ВСУ", - добавили в ведомстве. Как рассказал заместитель командира парашютно-десантного батальона по вооружению с позывным "Рубин", у техники были характерные повреждения после применения FPV-дронов. Кроме того, по корпусу были осколочные повреждения. "Двигатель был поврежден осколками. Соответственно, двигатель был заменен на похожий, с другого образца, который невозможно было привести в рабочее состояние из-за тяжести повреждений. Опытные наши сварщики обварили корпус, восстановили повреждения осколочные и замена произведена двигателя. На данный момент машина исправна", - отметил "Рубин".

https://ria.ru/20250323/vzryvy-2006731345.html

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курская область, россия, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии