Рейтинг@Mail.ru
Десантники привели в рабочее состояние трофейную технику ВСУ - РИА Новости, 23.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:04 23.03.2025
https://ria.ru/20250323/tekhnika-2006737250.html
Десантники привели в рабочее состояние трофейную технику ВСУ
Десантники привели в рабочее состояние трофейную технику ВСУ - РИА Новости, 23.03.2025
Десантники привели в рабочее состояние трофейную технику ВСУ
Десантники эвакуировали и привели в рабочее состояние украинскую РСЗО БМ-21 "Град", американскую БМП М2 Bradley и турецкий бронеавтомобиль Kirpi, вывезенные из... РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T05:04:00+03:00
2025-03-23T05:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/05/1997456420_0:0:3188:1793_1920x0_80_0_0_9f00c98727238f2608b52484dc545e43.jpg
КУРСК, 23 мар - РИА Новости. Десантники эвакуировали и привели в рабочее состояние украинскую РСЗО БМ-21 "Град", американскую БМП М2 Bradley и турецкий бронеавтомобиль Kirpi, вывезенные из курского приграничья, сообщили в Минобороны России. Ведомство опубликовало кадры с трофейной техникой ВСУ, доставленной с поля боя в курском приграничье ремонтно-эвакуационными подразделениями Тульского соединения ВДВ в тыловые районы. "Очередные образцы трофейной техники были доставлены в расположение Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения с поля боя из приграничных районов Курской области силами ремонтно-эвакуационной группы ВДВ. Десантники эвакуировали и привели в рабочее состояние украинскую БРДМ советского производства, РСЗО БМ-21 "Град", американскую БМП М2 Bradley и турецкий бронеавтомобиль Kirpi", - рассказали в МО РФ. Эвакуация техники проходила в два этапа. Сначала была проведена инженерная разведка района для обеспечения безопасности личного состава. Вторым этапом провели непосредственно операцию по эвакуации трофейной боевой техники ВСУ. В руки российских десантников она попала практически с полным боекомплектом и без критических повреждений. "Отдельные образцы после проведения ремонтных работ удалось восстановить. Специалистами-ремонтниками в течение короткого времени были заменены некоторые элементы электропроводки и восстановлены поврежденные детали. В дальнейшем будет принято решение об использовании трофейной техники ВСУ", - добавили в ведомстве. Как рассказал заместитель командира парашютно-десантного батальона по вооружению с позывным "Рубин", у техники были характерные повреждения после применения FPV-дронов. Кроме того, по корпусу были осколочные повреждения. "Двигатель был поврежден осколками. Соответственно, двигатель был заменен на похожий, с другого образца, который невозможно было привести в рабочее состояние из-за тяжести повреждений. Опытные наши сварщики обварили корпус, восстановили повреждения осколочные и замена произведена двигателя. На данный момент машина исправна", - отметил "Рубин".
https://ria.ru/20250323/vzryvy-2006731345.html
https://ria.ru/20250322/ukraina-2006682053.html
курская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/05/1997456420_204:0:2935:2048_1920x0_80_0_0_a9995fb5193d8953cc754714519d0ec5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, россия, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России
Десантники привели в рабочее состояние трофейную технику ВСУ

Минобороны: десантники привели в рабочее состояние трофейную технику ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КУРСК, 23 мар - РИА Новости. Десантники эвакуировали и привели в рабочее состояние украинскую РСЗО БМ-21 "Град", американскую БМП М2 Bradley и турецкий бронеавтомобиль Kirpi, вывезенные из курского приграничья, сообщили в Минобороны России.
Ведомство опубликовало кадры с трофейной техникой ВСУ, доставленной с поля боя в курском приграничье ремонтно-эвакуационными подразделениями Тульского соединения ВДВ в тыловые районы.
Работа ПВО в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
В Киеве и окрестностях прогремела серия взрывов
01:52
"Очередные образцы трофейной техники были доставлены в расположение Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения с поля боя из приграничных районов Курской области силами ремонтно-эвакуационной группы ВДВ. Десантники эвакуировали и привели в рабочее состояние украинскую БРДМ советского производства, РСЗО БМ-21 "Град", американскую БМП М2 Bradley и турецкий бронеавтомобиль Kirpi", - рассказали в МО РФ.
Эвакуация техники проходила в два этапа. Сначала была проведена инженерная разведка района для обеспечения безопасности личного состава. Вторым этапом провели непосредственно операцию по эвакуации трофейной боевой техники ВСУ.
В руки российских десантников она попала практически с полным боекомплектом и без критических повреждений. "Отдельные образцы после проведения ремонтных работ удалось восстановить. Специалистами-ремонтниками в течение короткого времени были заменены некоторые элементы электропроводки и восстановлены поврежденные детали. В дальнейшем будет принято решение об использовании трофейной техники ВСУ", - добавили в ведомстве.
Как рассказал заместитель командира парашютно-десантного батальона по вооружению с позывным "Рубин", у техники были характерные повреждения после применения FPV-дронов. Кроме того, по корпусу были осколочные повреждения. "Двигатель был поврежден осколками. Соответственно, двигатель был заменен на похожий, с другого образца, который невозможно было привести в рабочее состояние из-за тяжести повреждений. Опытные наши сварщики обварили корпус, восстановили повреждения осколочные и замена произведена двигателя. На данный момент машина исправна", - отметил "Рубин".
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
На Украине заманивают молодежь в ВСУ подпиской на Netflix, сообщают СМИ
Вчера, 17:23
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияВооруженные силы УкраиныВоздушно-десантные войска России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала