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Песков рассказал о линии видеосвязи между Путиным и Трампом

Песков рассказал о линии видеосвязи между Путиным и Трампом - РИА Новости, 23.03.2025

Песков рассказал о линии видеосвязи между Путиным и Трампом

Существует защищенная линия видеосвязи, которая позволяет лидерам стран вести переговоры по самым чувствительным вопросам, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-23T12:29:00+03:00

2025-03-23T12:29:00+03:00

2025-03-23T12:30:00+03:00

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Существует защищенная линия видеосвязи, которая позволяет лидерам стран вести переговоры по самым чувствительным вопросам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью, говоря о возможной организации видеомоста между руководителями России и США, Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. "Горячая линия для видеосвязи тоже создана, она шифрованная, она защищенная, и позволяет главам государств вести переговоры по самым чувствительным темам", - сказал Песков в интервью журналисту программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину, видео выложено в Telegram-канале журналиста.

https://ria.ru/20250319/diplomatiya-2005915646.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, сша, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп, телефонный разговор путина и трампа (18 марта)