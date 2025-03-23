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Песков рассказал о линии видеосвязи между Путиным и Трампом
Песков рассказал о линии видеосвязи между Путиным и Трампом - РИА Новости, 23.03.2025
Песков рассказал о линии видеосвязи между Путиным и Трампом
Существует защищенная линия видеосвязи, которая позволяет лидерам стран вести переговоры по самым чувствительным вопросам, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T12:29:00+03:00
2025-03-23T12:29:00+03:00
2025-03-23T12:30:00+03:00
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Существует защищенная линия видеосвязи, которая позволяет лидерам стран вести переговоры по самым чувствительным вопросам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью, говоря о возможной организации видеомоста между руководителями России и США, Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. "Горячая линия для видеосвязи тоже создана, она шифрованная, она защищенная, и позволяет главам государств вести переговоры по самым чувствительным темам", - сказал Песков в интервью журналисту программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину, видео выложено в Telegram-канале журналиста.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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политика, россия, сша, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп, телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
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Песков рассказал о линии видеосвязи между Путиным и Трампом
Песков: существует защищенная линия видеосвязи между Путиным и Трампом