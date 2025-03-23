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Стармер выступил с дерзким призывом по России - РИА Новости, 23.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
10:38 23.03.2025
https://ria.ru/20250323/starmer-2006753056.html
Стармер выступил с дерзким призывом по России
Стармер выступил с дерзким призывом по России - РИА Новости, 23.03.2025
Стармер выступил с дерзким призывом по России
Премьер Британии Кир Стармер призвал ЕС готовить план сдерживания России после окончания конфликта на Украине. Об этом заявил в интервью газете The New York... РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T10:38:00+03:00
2025-03-23T10:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
кир стармер
украина
киев
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Премьер Британии Кир Стармер призвал ЕС готовить план сдерживания России после окончания конфликта на Украине. Об этом заявил в интервью газете The New York Times. "Мы не можем сидеть и ждать сделки, а когда она произойдет, согласиться и почесать затылок", — сказал он. Он утверждает, что отсутствие "надежных гарантий безопасности" оставит Киев беззащитным, при этом Европа должна сыграть ведущую роль в обеспечении этих гарантий. Вместе с тем, он приветствовал усилия президента США Дональда Трампа по прекращению конфликта и заявил, что состоявшийся на прошлой неделе телефонный разговор между американским и российским лидерами немного сдвинул ситуацию с мертвой точки. Агентство Bloomberg передавало, что Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой коалиции желающих — группы государств, готовых разместить "миротворцев" на Украине и предоставить Киеву гарантии безопасности. Глава МИД Сергей Лавров 6 марта заявил, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения европейских "миротворцев" на Украине. Как напомнил министр, в случае размещения иностранного контингента страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку эти войска будут создавать "факты на земле".
https://ria.ru/20250323/uilyam-2006745982.html
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в мире, россия, кир стармер, украина, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Кир Стармер, Украина, Киев
Стармер выступил с дерзким призывом по России

Стармер призвал ЕС готовить план сдерживания РФ после мирного соглашения

© AP Photo / Leon NealПремьер-министр Великобритании Кир Стармер
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
© AP Photo / Leon Neal
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Премьер Британии Кир Стармер призвал ЕС готовить план сдерживания России после окончания конфликта на Украине. Об этом заявил в интервью газете The New York Times.

"Мы не можем сидеть и ждать сделки, а когда она произойдет, согласиться и почесать затылок", — сказал он.
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Он утверждает, что отсутствие "надежных гарантий безопасности" оставит Киев беззащитным, при этом Европа должна сыграть ведущую роль в обеспечении этих гарантий.

Вместе с тем, он приветствовал усилия президента США Дональда Трампа по прекращению конфликта и заявил, что состоявшийся на прошлой неделе телефонный разговор между американским и российским лидерами немного сдвинул ситуацию с мертвой точки.

Агентство Bloomberg передавало, что Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой коалиции желающих — группы государств, готовых разместить "миротворцев" на Украине и предоставить Киеву гарантии безопасности.

Глава МИД Сергей Лавров 6 марта заявил, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения европейских "миротворцев" на Украине. Как напомнил министр, в случае размещения иностранного контингента страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку эти войска будут создавать "факты на земле".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияКир СтармерУкраинаКиев
 
 
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