Стармер выступил с дерзким призывом по России
Стармер призвал ЕС готовить план сдерживания РФ после мирного соглашения
© AP Photo / Leon NealПремьер-министр Великобритании Кир Стармер
© AP Photo / Leon Neal
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Премьер Британии Кир Стармер призвал ЕС готовить план сдерживания России после окончания конфликта на Украине. Об этом заявил в интервью газете The New York Times.
"Мы не можем сидеть и ждать сделки, а когда она произойдет, согласиться и почесать затылок", — сказал он.
"Мы не можем сидеть и ждать сделки, а когда она произойдет, согласиться и почесать затылок", — сказал он.
Он утверждает, что отсутствие "надежных гарантий безопасности" оставит Киев беззащитным, при этом Европа должна сыграть ведущую роль в обеспечении этих гарантий.
Вместе с тем, он приветствовал усилия президента США Дональда Трампа по прекращению конфликта и заявил, что состоявшийся на прошлой неделе телефонный разговор между американским и российским лидерами немного сдвинул ситуацию с мертвой точки.
Агентство Bloomberg передавало, что Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой коалиции желающих — группы государств, готовых разместить "миротворцев" на Украине и предоставить Киеву гарантии безопасности.
Глава МИД Сергей Лавров 6 марта заявил, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения европейских "миротворцев" на Украине. Как напомнил министр, в случае размещения иностранного контингента страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку эти войска будут создавать "факты на земле".
Вместе с тем, он приветствовал усилия президента США Дональда Трампа по прекращению конфликта и заявил, что состоявшийся на прошлой неделе телефонный разговор между американским и российским лидерами немного сдвинул ситуацию с мертвой точки.
Агентство Bloomberg передавало, что Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой коалиции желающих — группы государств, готовых разместить "миротворцев" на Украине и предоставить Киеву гарантии безопасности.
Глава МИД Сергей Лавров 6 марта заявил, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения европейских "миротворцев" на Украине. Как напомнил министр, в случае размещения иностранного контингента страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку эти войска будут создавать "факты на земле".