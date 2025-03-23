https://ria.ru/20250323/starmer-2006753056.html

Стармер выступил с дерзким призывом по России

Стармер выступил с дерзким призывом по России - РИА Новости, 23.03.2025

Стармер выступил с дерзким призывом по России

Премьер Британии Кир Стармер призвал ЕС готовить план сдерживания России после окончания конфликта на Украине. Об этом заявил в интервью газете The New York... РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-23T10:38:00+03:00

2025-03-23T10:38:00+03:00

2025-03-23T10:38:00+03:00

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Премьер Британии Кир Стармер призвал ЕС готовить план сдерживания России после окончания конфликта на Украине. Об этом заявил в интервью газете The New York Times. "Мы не можем сидеть и ждать сделки, а когда она произойдет, согласиться и почесать затылок", — сказал он. Он утверждает, что отсутствие "надежных гарантий безопасности" оставит Киев беззащитным, при этом Европа должна сыграть ведущую роль в обеспечении этих гарантий. Вместе с тем, он приветствовал усилия президента США Дональда Трампа по прекращению конфликта и заявил, что состоявшийся на прошлой неделе телефонный разговор между американским и российским лидерами немного сдвинул ситуацию с мертвой точки. Агентство Bloomberg передавало, что Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой коалиции желающих — группы государств, готовых разместить "миротворцев" на Украине и предоставить Киеву гарантии безопасности. Глава МИД Сергей Лавров 6 марта заявил, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения европейских "миротворцев" на Украине. Как напомнил министр, в случае размещения иностранного контингента страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку эти войска будут создавать "факты на земле".

https://ria.ru/20250323/uilyam-2006745982.html

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в мире, россия, кир стармер, украина, киев