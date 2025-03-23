https://ria.ru/20250323/stambul-2006828254.html

Медики оказывают помощь пострадавшим на акции протеста в Стамбуле

Медики оказывают помощь пострадавшим на акции протеста в Стамбуле - РИА Новости, 23.03.2025

Медики оказывают помощь пострадавшим на акции протеста в Стамбуле

Медики оказывают помощь пострадавшим на акции протеста в поддержку арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу в центре города, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-23T21:57:00+03:00

2025-03-23T21:57:00+03:00

2025-03-23T21:57:00+03:00

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СТАМБУЛ, 23 мар - РИА Новости. Медики оказывают помощь пострадавшим на акции протеста в поддержку арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу в центре города, передает корреспондент РИА Новости. Полиция в воскресенье вновь установила баррикады у исторического акведука Валента, через который открывается путь в самый центр города, в том числе на символически значимую для протестующих площадь Таксим. Акция проходит спокойно, но некоторые из демонстрантов забрасывают полицию пластиковыми бутылками, фаерами, направляют на них лазеры. Полиция в ответ применила несколько раз слезоточивый газ. Туннель под площадью Сарачхане перекрыт автомобилями с водометами. Звучат призывы к отставке правительства и в поддержку оппозиции. К 21.45 (время совпадает с мск), как сообщили РИА Новости медики двух дежурящих карет скорой помощи, помощь врачей запросили порядка 10 протестующих. "В основном жалобы на слезящиеся глаза после слезоточивого газа, затрудненное дыхание, госпитализация никому не понадобилась", - сообщили медики. О числе пострадавших среди стражей порядка медики сообщить затруднились, так как полиции оказывают помощь врачи, дежурящие за баррикадами. Стамбульский суд Чаглаян в воскресенье вынес решение об аресте подозреваемого в коррупции мэра Стамбула Имамоглу, прошение об аресте в рамках расследования второго дела о терроризме было отклонено, сообщили в воскресенье турецкие СМИ. Вместе с Имамоглу арестован ряд высокопоставленных чиновников мэрии, всего по делу о коррупции проходят более 90 человек. Генпрокуратура Cтамбула в свою очередь намерена обжаловать решение отказать в аресте Имамоглу по делу о терроризме, сообщила ранее газета Sabah. Имамоглу и другие обвиняемые имеют право на апелляцию. МВД Турции информировало, что Имамоглу временно отстранен от исполнения обязанностей мэра, 26 марта совет мэрии определит исполняющего обязанности главы города.

https://ria.ru/20250323/vybory-2006817714.html

https://ria.ru/20250323/turtsiya-2006736555.html

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Акция в Стамбуле в поддержку арестованного мэра города Имамоглу Полиция в Стамбуле применяет слезоточивый газ против участников очередной акции в поддержку арестованного мэра города Имамоглу, передаёт корреспондент РИА Новости. Жители Стамбула собираются в парке Сарачхане, в воскресенье участников пришло больше, чем днём ранее. Большинство пришедших ведут себя мирно, но некоторые бросают в полицейских бутылки и фейерверки. Против них полиция и применила слезоточивый газ. 2025-03-23T21:57 true PT0M19S

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в мире, стамбул, турция, экрем имамоглу