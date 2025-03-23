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Пушков раскрыл цели США в отношении Украины - РИА Новости, 23.03.2025
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15:14 23.03.2025 (обновлено: 15:17 23.03.2025)
https://ria.ru/20250323/ssha-2006784405.html
Пушков раскрыл цели США в отношении Украины
Пушков раскрыл цели США в отношении Украины - РИА Новости, 23.03.2025
Пушков раскрыл цели США в отношении Украины
США не намерены совсем бросать Украину, но хотят добиться прекращения конфликта, побудив или при необходимости заставив Киев пойти на мирное урегулирование,... РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T15:14:00+03:00
2025-03-23T15:17:00+03:00
в мире
сша
украина
киев
алексей пушков
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такер карлсон
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. США не намерены совсем бросать Украину, но хотят добиться прекращения конфликта, побудив или при необходимости заставив Киев пойти на мирное урегулирование, считает сенатор Алексей Пушков. "Спецпосланник (президента США Дональда - ред.) Трампа Стив Уиткофф сообщил в интервью Такеру Карлсону, что он сказал европейским руководителям перестать настраивать (Владимира - ред.) Зеленского против мирного урегулирования, давая ему понять, что западная помощь будет продолжать поступать безо всяких условий. А ее условием, по словам Уиткоффа, должно быть продвижение к мирному решению конфликта", - написал сенатор в своем Telegram-канале. Таким образом, считает Пушков, "США не намерены совсем бросать Украину, но хотят добиться прекращения конфликта и побудить ее - или заставить, если потребуется, - пойти на мирное урегулирование". Парламентарий напомнил слова Уиткоффа о том, что США не могут позволить Украине втянуть их в третью мировую войну. "Это и есть главная мотивация так называемого плана Трампа. При этом США нацелены на достижение договоренности о прекращении огня до 20 апреля", - отметил Пушков. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщало, что Белый дом нацелен на достижение соглашения о перемирии в украинском конфликте к 20 апреля, но признаёт, что сроки могут сместиться.
https://ria.ru/20250317/pushkov-2005405150.html
https://ria.ru/20250323/ukraina-2006744128.html
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в мире, сша, украина, киев, алексей пушков, стив уиткофф, такер карлсон
В мире, США, Украина, Киев, Алексей Пушков, Стив Уиткофф, Такер Карлсон
Пушков раскрыл цели США в отношении Украины

Пушков: США не намерены бросать Украину, но хотят добиться прекращения конфликта

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
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Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. США не намерены совсем бросать Украину, но хотят добиться прекращения конфликта, побудив или при необходимости заставив Киев пойти на мирное урегулирование, считает сенатор Алексей Пушков.
"Спецпосланник (президента США Дональда - ред.) Трампа Стив Уиткофф сообщил в интервью Такеру Карлсону, что он сказал европейским руководителям перестать настраивать (Владимира - ред.) Зеленского против мирного урегулирования, давая ему понять, что западная помощь будет продолжать поступать безо всяких условий. А ее условием, по словам Уиткоффа, должно быть продвижение к мирному решению конфликта", - написал сенатор в своем Telegram-канале.
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Таким образом, считает Пушков, "США не намерены совсем бросать Украину, но хотят добиться прекращения конфликта и побудить ее - или заставить, если потребуется, - пойти на мирное урегулирование".
Парламентарий напомнил слова Уиткоффа о том, что США не могут позволить Украине втянуть их в третью мировую войну.
"Это и есть главная мотивация так называемого плана Трампа. При этом США нацелены на достижение договоренности о прекращении огня до 20 апреля", - отметил Пушков.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщало, что Белый дом нацелен на достижение соглашения о перемирии в украинском конфликте к 20 апреля, но признаёт, что сроки могут сместиться.
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В миреСШАУкраинаКиевАлексей ПушковСтив УиткоффТакер Карлсон
 
 
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