https://ria.ru/20250323/ssha-2006784405.html

Пушков раскрыл цели США в отношении Украины

Пушков раскрыл цели США в отношении Украины - РИА Новости, 23.03.2025

Пушков раскрыл цели США в отношении Украины

США не намерены совсем бросать Украину, но хотят добиться прекращения конфликта, побудив или при необходимости заставив Киев пойти на мирное урегулирование,... РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-23T15:14:00+03:00

2025-03-23T15:14:00+03:00

2025-03-23T15:17:00+03:00

в мире

сша

украина

киев

алексей пушков

стив уиткофф

такер карлсон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918426507_0:26:3098:1769_1920x0_80_0_0_23a4b93ed8f2ab9c9681d87d158bd179.jpg

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. США не намерены совсем бросать Украину, но хотят добиться прекращения конфликта, побудив или при необходимости заставив Киев пойти на мирное урегулирование, считает сенатор Алексей Пушков. "Спецпосланник (президента США Дональда - ред.) Трампа Стив Уиткофф сообщил в интервью Такеру Карлсону, что он сказал европейским руководителям перестать настраивать (Владимира - ред.) Зеленского против мирного урегулирования, давая ему понять, что западная помощь будет продолжать поступать безо всяких условий. А ее условием, по словам Уиткоффа, должно быть продвижение к мирному решению конфликта", - написал сенатор в своем Telegram-канале. Таким образом, считает Пушков, "США не намерены совсем бросать Украину, но хотят добиться прекращения конфликта и побудить ее - или заставить, если потребуется, - пойти на мирное урегулирование". Парламентарий напомнил слова Уиткоффа о том, что США не могут позволить Украине втянуть их в третью мировую войну. "Это и есть главная мотивация так называемого плана Трампа. При этом США нацелены на достижение договоренности о прекращении огня до 20 апреля", - отметил Пушков. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщало, что Белый дом нацелен на достижение соглашения о перемирии в украинском конфликте к 20 апреля, но признаёт, что сроки могут сместиться.

https://ria.ru/20250317/pushkov-2005405150.html

https://ria.ru/20250323/ukraina-2006744128.html

сша

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, украина, киев, алексей пушков, стив уиткофф, такер карлсон